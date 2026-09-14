Top 10 miniserii cu povești memorabile, pe care nu ar trebui să le ratezi

Iată câteva miniserii despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii ani și pe care merită să le urmărești.

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  de  Braslasu Iulia
1. Angels in America
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Dacă totuși nu ai dispoziția necesară sau timpul de a urmări un serial care are multe sezoane, iată că aceste miniserii, care au câteva episoade, nu te vor dezamăgi.

1. Angels in America

Angels in America este o miniserie semnată de către Mike Nichols. Acțiunea din această dramă se petrece în 1985 în New York, în vremuri în care homofobia era la cote alarmante, iar criza SIDA distrugea viețile persoanelor gay. Un serial care te face să îți pui întrebări, cu Meryl Streep, Emma Thompson, Ben Shenkman, Al Pacino și Justin Kirk în distribuție. 

2. Station Eleven

Serialul Station Eleven, adaptat după romanul scris de Emily St. John Mandel, ne poartă printr-o poveste post-apocaliptică. Miniseria cu zece episoade urmărește mai mulți oameni care supraviețuiesc unei gripe teribile care a distrus civilizația. Astfel, se văd nevoiți să formeze o echipă pentru a reconstrui ceea ce a mai rămas din lumea din jurul lor.  

3. Dying for Sex

Michelle Williams a avut o prestație remarcabilă în miniseria Dying for Sex. Actrița a adus multă candoare, tandrețe, empatie, dar și umor unei povești care te sfâșie și te lasă cu multe gânduri de reflectat. Ea a jucat-o pe Molly Kochan, care este diagnosticată cu cancer de sân în fază terminală. Aflarea acestei vești o determină pe Molly ca în timpul rămas să exploreze cât mai mult din punct de vedere sexual și să își satisfacă cele mai ascunse plăceri și chiar să aibă orgasm pentru prima dată.  

4. Escape at Dannemora

Povestea din serialul Escape at Dannemora, regizat de Ben Stiller, pornește de la o poveste reală. În anul 2015, doi criminali, Richard Matt și David Sweat, care executau pedepse pe viață, au evadat dintr-o închisoare de maximă securitate din nordul statului New York. În serial, distribuția este compusă din Patricia Arquette, cea care o joacă pe Tilly Mitchell, supraveghetoarea fabricii de cusut a închisorii, și Benicio Del Toro și Paul Dano.

5. The Girlfriend

Creată de Gabbie Asher și Naomi Sheldon, drama psihologică The Girlfriend ne arată două femei care încearcă să obțină atenția aceluiași bărbat. Atunci când Laura o cunoaște pe Cherry, iubita fiului său, Daniel, încep să apară tensiunile între cele două. Laura o suspectează pe Cherry că nu ar avea întocmai cele mai bune intenții cu băiatul ei, așa că pornește într-o investigație a fetei pe cont propriu. 

6. I May Destroy You

Serialul creat de Michaela Coel, I May Destroy You, a avut parte de multe aprecieri din partea criticilor. Are la bază un incident personal, despre care Michaela a vorbit public în 2018, și deschide o conversație necesară despre consimțământ și agresiune sexuală. Michaela o interpretează pe Arabella, o tânără scriitoare, care după o noapte petrecută în oraș, se trezește cu o rană la cap și cu o amintire neclară de care nu poate scăpa, în care un bărbat a agresat-o într-o toaletă. Nu poate să își dea seama unde a avut loc incidentul sau cine a fost agresorul, însă vrea să pună cap la cap ce s-a întâmplat exact cu ea, în timp ce se confruntă cu trauma provocată de agresiunea sexuală atât asupra ei, cât și muncii.

7. Godless

Serialul Godless, care a avut șapte episoade, ne poartă prin orașul minier La Belle, New Mexico. Acolo, se refugiază Roy Goode, un fost protejat care și-a trădat banda de haiduci, dorind să scape de un infractor care e pe urmele sale să se răzbune. Din distribuție fac parte Michelle Dockery, Jack O’Connell, Scoot McNairy, Merritt Wever și Thomas Brodie-Sangster.

8. Five Days at a Memorial

Acest serial pornește de la povestea din cartea Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital scrisă de Sheri Fink. Miniseria, care are opt episoade, surprinde dezastrele materiale, dar și emoționale provocate de uraganul Katrina în cadrul secției de terapie intensivă de la un spital din New Orleans. Medicii de acolo încearcă să salveze și să trateze în continuare pacienții, pe fondul inundațiilor.

9. Black Rabbit 

Black Rabbit este o miniserie Netflix cu Jude Law și Jason Bateman în rolurile a doi frați, pe nume Jake și Vince. Pe parcursul a opt episoade, ei sunt amenințați de datorii, sunt implicați în activități criminale și atrași într-un joc al puterii, în timp ce încearcă să salveze restaurantul Black Rabbit, deținut de Jake. 

10. War & Peace

War & Peace este o miniserie formată din opt episoade cu Lily James, James Norton și Paul Dano în rolurile principale. Drama este adaptată după romanul lui Lev Tolstoi și scrisă de Andrew Davies. Acțiunea se petrece în Rusia secolului al XIX-lea când contesa Natasha Rostova se logodește cu prințul Andrei Bolkonsky. Însă, ea, de fapt, are sentimente pentru Pierre Bezukhov.

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Foto: PR

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