Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție spectaculoasă la US Open. Ținuta purtată de creatoarea de bijuterii a atras toate privirile

Cuplul a urmărit finala feminină a turneului de tenis de la New York, alături de numeroase alte celebrități, iar Ines de Ramon a ales pentru această ocazie o piesă cu o istorie aparte în lumea modei.

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  de  ELLE
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție spectaculoasă la US Open. Ținuta purtată de creatoarea de bijuterii a atras toate privirile

Brad Pitt și Ines de Ramon au bifat o nouă apariție publică împreună. Sâmbătă, 12 septembrie, cei doi au fost prezenți la New York, unde au urmărit finala feminină de simplu de la US Open, disputată pe Arthur Ashe Stadium.

Actorul și partenera sa au asistat la meciul dintre Elena Rybakina și Aryna Sabalenka, campioana ultimelor două ediții ale turneului. Înainte de începerea partidei, Brad Pitt a fost surprins făcând fotografii și selfie-uri cu mai mulți spectatori aflați în tribune.

Foto: Getty Images

Rybakina s-a impus în trei seturi, 6-4, 5-7, 6-2, obținând astfel primul titlu US Open din carieră și cel de-al treilea trofeu de Grand Slam.

Brad Pitt și Ines de Ramon nu au fost singurele celebrități prezente la finală. În tribune s-au aflat și Amy Adams, Elizabeth Banks și Maria Sharapova, fostă campioană la US Open.

Pentru această apariție, Ines de Ramon a ales o piesă cu o istorie importantă în modă: o rochie de arhivă creată de John Galliano, cunoscută drept „the newspaper dress”. De-a lungul timpului au existat mai multe versiuni ale acestei creații, iar una dintre ele a apărut pe podium în colecția Dior pentru toamna anului 2000. Rochia a fost realizată dintr-un material ușor, imprimat cu fragmente reale din publicația „International Herald Tribune”.

Foto: Getty Images

Piesa a devenit însă cu adevărat emblematică după apariția sa în „Sex and the City”. Carrie Bradshaw, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker, a purtat o versiune a rochiei în sezonul al treilea al serialului.

Brad Pitt a optat pentru o ținută mult mai sport, formată dintr-un tricou polo bleu și jeanși, la care a adăugat o șapcă din denim purtată cu cozorocul la spate. Actorul și-a completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare aviator.

Foto: Getty Images

Nu este, de altfel, prima finală importantă de tenis pe care Pitt și de Ramon o urmăresc împreună anul acesta. În luna iunie, cei doi au călătorit la Paris pentru finala feminină de la Roland Garros.

Pe 6 iunie, au urmărit de pe arena Philippe-Chatrier partida în care Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, a învins-o pe Maja Chwalinska cu 6-3, 6-2 și a câștigat primul său titlu de Grand Slam.

Tenisul nu este însă singurul sport pe care Brad Pitt și Ines de Ramon l-au urmărit împreună în ultimele luni. În iulie, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre și la sfertul de finală al Cupei Mondiale dintre Spania și Belgia. Alături de ei s-au aflat Penélope Cruz și Javier Bardem, iar partida s-a încheiat cu victoria Spaniei.

Ines de Ramon a purtat culorile echipei spaniole și și-a pictat fața pentru a-și arăta susținerea, în timp ce Pitt a ales un tricou Team USA, deși Statele Unite nu erau implicate în meci.

Înainte de această apariție, Brad Pitt și Ines de Ramon au fost prezenți la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden din New York. Cu această ocazie, cei doi și-au oficializat relația și pe Instagram, după ce hairstilistul Laurie Zanoletti a publicat imagini de la eveniment. În fotografii, actorul a purtat un costum clasic cu papion, în timp ce Ines de Ramon a ales o rochie din dantelă, mulată pe corp.

Brad Pitt, pregătit pentru o nouă căsnicie?

Deși relația cu Ines de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. La aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022. Surse citate de Daily Mail susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească.

„Are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio grabă în această direcție”, a declarat una dintre surse pentru publicație. Aceeași sursă a precizat că actorul „se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate”, însă apropiații săi nu cred că acesta „se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii”.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit în 2016, după doi ani de căsnicie și o relație care a dominat ani la rând atenția publicului internațional. Divorțul lor a fost urmat de o lungă și tensionată luptă juridică, finalizată abia în 2024.

În paralel, cei doi continuă procesul legat de Château Miraval, proprietatea și domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună.

Potrivit Page Six, Angelina Jolie a obținut recent o victorie importantă în instanță, după ce un judecător din Los Angeles a decis că Brad Pitt nu o poate obliga să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere.

Conform documentelor judiciare citate de publicația americană, instanța a considerat că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul avocat-client. Judecătorul a respins solicitarea actorului, motivând că acesta nu a demonstrat suficient de clar de ce documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală.

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Foto: Getty Images

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