Cum este pentru Ada Condeescu să colaboreze profesional cu soțul ei, Cătălin Mitulescu: „E oricum regizorul meu preferat”

Ada Condeescu formează un cuplu cu regizorul Cătălin Mitulescu. Actrița și partenerul ei de viață au colaborat până acum și din punct de vedere profesional.

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  de  ELLE.ro
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Ada Condeescu este căsătorită din 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu, cu care a colaborat până acum și profesional la filmul lui, Dincolo de calea ferată, unde ea a avut rolul principal. Au împreună doi copii, pe Ecaterina și pe Alexei.

Ada Condeescu, declarații sincere despre soțul ei

Ada Condeescu a vorbit recent cu multă deschidere despre relația cu soțul ei, Cătălin Mitulescu. Actrița susține că ea și regizorul se completează perfect din punct de vedere profesional și formează o echipă pe cinste. 

„Da, dar asta a fost de la început, chiar cu mult dinainte să ne căsătorim. Însă noi doi avem un fel de a interacționa și de a ne intui unul pe altul. Probabil că și de aceea suntem împreună și de atâta timp”, a declarat Ada Condeescu pentru Libertatea

Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu mai lucrează în prezent la un proiect. Pentru actriță, nu este dificil să colaboreze cu partenerul ei de viață, ba mai mult, se simte și mai inspirată să își exploreze laturi necunoscute ale meseriei ei de actriță. 

„Anul acesta facem 10 ani de căsătorie și vreo 16 de relație. Deci e ceva. Sincer, abia aștept să lucrez cu el. E oricum regizorul meu preferat și îmi place. Ca orice actor, atunci când simți că cineva te întrevede așa, dincolo de cuvânt, te simți mult mai în largul tău și poți să explorezi mult mai mult și să fii, clar, mult mai curajos.”

Ada Condeescu a mai vorbit despre cei doi copii ai ei, Ecaterina și pe Alexei, care învață la o școală de stat. Actrița a explicat de ce ea și soțul ei ales această instituție de învățământ pentru fiica și fiul lor. 

„E o școală de stat pe care o știam prin recomandări că este o școală bună. E în zona biroului soțului meu și atunci ne e foarte comod să ne organizăm împreună cu drumurile. Dar eu țin să cred că încă statul, educația, cel puțin din zona urbană, își face treaba și profesorii încă își iubesc meseria. Deocamdată n-am fost dezamăgită, cel puțin în ceea ce-i privește pe copiii mei. Este o școală foarte bună, de tradiție și eu cred că nu mă va dezamăgi.”

Cum și-a început Ada Condeescu cariera de actriță

Ada Condeescu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” La 21 de ani, s-a lansat în lumea filmului cu lungmetrajul Eu când vreau să fluier, fluier, regizat de Florin Șerban și în care a interpretat-o pe Ana. Următorul film din cariera ei a fost Loverboy, o dramă regizată de Cătălin Mitulescu, care i-a adus o recunoaștere internațională la Festivalul de Film de la Sarajevo, și anume premiul The Heart of Sarajevo (Inima oraşului Sarajevo) pentru cea mai bună actriță pentru rolul Veli.

Ada Condeescu a mai jucat în filmele LupuLove IslandHeidiEst – Dittatura Last MinuteRondul de noapte și Retreat Vama Veche.

Ada Condeescu poate fi văzută și pe scena Teatrului ACT, în spectacolul Trădare, regizat de Silviu Debu. Actrița este implicată în acțiuni caritabile, fiind, de altfel, și ambasadoarea organizației non-profit Hope and Homes for Children România.

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Foto: Arhiva ELLE

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