Meghan Markle, văzută pentru prima dată în public după mutarea în Marea Britanie. Unde și alături de ce vedete a fost surprinsă Ducesa de Sussex

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Meghan Markle a fost văzută luni în Marea Britanie, petrecând timp într-un pub alături de Ellen DeGeneres, o altă vedetă americană care s-a mutat în Regatul Unit. Cele două au fost surprinse discutând la pub-ul Three Horseshoes, din apropiere de Burford, Oxfordshire, alături de soția lui DeGeneres, Portia de Rossi, potrivit unor fotografii apărute online.

Ieșirea din Cotswolds a marcat prima apariție publică a fostei actrițe din „Suits” de când s-a mutat în Anglia, în luna august, împreună cu soțul ei, Prințul Harry, și cei doi copii ai lor. Page Six confirmase anterior că Meghan fusese văzută la începutul acestei luni la Soho Farmhouse, un club exclusivist destinat membrilor, însă atunci nu fusese fotografiată.

Luni, însă, actrița a fost văzută „discutând și râzând” cu DeGeneres, în vârstă de 68 de ani, și de Rossi, în vârstă de 53 de ani, în localul care datează din secolul al XVIII-lea. Potrivit unui martor, Meghan și-a luat rămas-bun de la cele două înainte de a pleca. DeGeneres și de Rossi s-au stabilit în Anglia în 2024.

Prietenia dintre cele trei vedete a mai atras atenția presei și în trecut, Meghan participând inclusiv la ceremonia de reînnoire a jurămintelor de căsătorie ale lui DeGeneres și de Rossi, în 2023.

Pentru ieșirea de luni, Meghan a ales o ținută relaxată, formată din pantaloni albi și un top bleu, cu mânecile suflecate până la coate. Ducesa de Sussex și-a purtat părul desfăcut și și-a completat ținuta cu pantofi sport albi și o pereche de ochelari de soare.

Fosta vedetă din „Deal or No Deal” a stat departe de lumina reflectoarelor în ultimele săptămâni, în timp ce Harry a participat la mai multe evenimente consecutive. Prima apariție oficială a Ducelui de Sussex a avut loc joi, la Invictus Spirit Gala Dinner & Awards. Harry, în vârstă de 42 de ani, a purtat un smoking și a declarat pentru People în cadrul evenimentului că este „bine să fie din nou pe pământ britanic”. El și Meghan au revenit în Marea Britanie luna trecută împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

A doua zi, Harry a participat, zâmbitor, la lansarea programului educațional INSPIRE, iar luni a fost prezent și la WellChild Awards. La ediția de anul trecut a evenimentului caritabil, Harry a oferit un indiciu important despre posibilitatea ca el și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. În timp ce discuta cu artista Joss Stone despre revenirea acesteia în țara natală, Ducele de Sussex a vorbit despre avantajele vieții în Regatul Unit.

„Spunea cât de minunate sunt școlile de aici și cât de importantă este comunitatea pentru copii”, a dezvăluit artista în septembrie 2025, precizând că Prințul se simțea „atras” de ideea de a reveni.

Harry și Meghan locuiseră în Montecito, California, din 2020, în același cartier în care au trăit și DeGeneres și de Rossi înainte ca acestea să se mute în Marea Britanie.

foto: Getty Images

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