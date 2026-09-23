Ion Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac a împlinit 50 de ani. Mesajul emoționant primit de ziua sa de naștere: „Ai fost alături de mine la fiecare pas”

Ion Alexandru Țiriac a împlinit 50 de ani, iar aniversarea a venit cu un moment emoționant din partea familiei.

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  de  ELLE.ro
Ion Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac a împlinit 50 de ani. Mesajul emoționant primit de ziua sa de naștere: "Ai fost alături de mine la fiecare pas"

Ion Alexandru Țiriac a avut parte de o aniversare specială pe 22 septembrie 2026, când a împlinit 50 de ani. Fiul omului de afaceri Ion Țiriac a primit numeroase felicitări, însă unul dintre mesajele care l-au impresionat cel mai mult a venit chiar din partea fiului său, Alexandru.

Ion Alexandru Ţiriac, mesaj emoționant de la fiul lui

Tânărul a publicat pe Instagram câteva cuvinte emoționante dedicate tatălui său, iar Ion Alexandru Țiriac a redistribuit mesajul pe propriile rețele de socializare.

„La mulți ani la 50 de ani omului pe care îl admir în fiecare zi! Îți mulțumesc că ai fost mereu alături de mine la fiecare pas, pe tot parcursul drumului. Îți datorez viața. Bucură-te de acest moment important, pentru că îl trăiești o singură dată în viață. Cine știe, poate peste 30 de ani de acum înainte voi reuși, în sfârșit, să încep să te bat la padel…”, a scris Alexandru Țiriac, într-o postare pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram.

Ion Alexandru Țiriac s-a născut pe 22 septembrie 1976, la București, și este fiul lui Ion Țiriac și al fostului model american Mikette von Issenberg. De-a lungul anilor, acesta a preferat o viață mai discretă decât celebrul său tată, însă s-a implicat în afacerile și proiectele dezvoltate de familia Țiriac.

În plan personal, Ion Alexandru Țiriac a fost căsătorit cu Ileana Lazariuc, fiica artistei Anastasia Lazariuc. Din relația celor doi au rezultat doi băieți, Alexandru și Nicholas Noah.

Ion Alexandru Țiriac, dezvăluiri despre rolul de tată

Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și Nicholas Noah. Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Pe Instagram, Ion Alexandru Țiriac a transmis un mesaj surprinzător prin care își exprimă mândria față de cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas Noah.

„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti vreodată, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va trece nicio zi fără să-L laud pentru că m-a binecuvântat cu ei. Apropo, domnișoarelor, încă sunt singuri și sunt destul de pretențioși din fire.”

Ileana Lazariuc, declarații despre cei doi copii ai ei

Într-un interviu acordat recent, Ileana Lazariuc a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu foarte multă emoție și admirație despre cei doi copii ai ei, Alexandru și Nicholas Noah. 

„Da, parcă ieri erau mici, iar acum mă uit în sus la ei și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut. Trecerea timpului se vede cel mai frumos și mai curat prin copii. Fiecare etapă și fiecare vârstă are farmecul ei, cu bune și cu provocări. Am crescut împreună cu ei, am învățat unii de la alții în fiecare zi, iar astăzi sunt doi copii buni, calzi și foarte înțelegători. Sunt mândria mea cea mai mare”, a spus Ileana Lazariuc pentru OK! Magazine

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foto: Arhiva ELLE

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