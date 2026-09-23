Christina Aguilera și logodnicul ei, surprinși în ipostaze pasionale în vacanța din Portofino

Christina Aguilera și Matthew Rutler profită din plin de vacanța lor în Italia. Artista și logodnicul ei au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul unei zile petrecute pe un iaht în Portofino.

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  de  ELLE.ro
Christina Aguilera și logodnicul ei, surprinși în ipostaze pasionale în vacanța din Portofino

Christina Aguilera și logodnicul ei, Matthew Rutler, nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public. Cei doi s-au bucurat de o zi însorită pe un iaht, alături de prieteni, în timpul vacanței petrecute în Portofino, Italia.

În imaginile publicate de presa americană, Aguilera, în vârstă de 45 de ani, a făcut trimitere la stilul său emblematic de la începutul anilor 2000, alegând o ținută complet albă și o bandană albastră. În timp ce navigau pe Marea Mediterană, Rutler a ridicat-o în brațe și a învârtit-o în joacă.

Matthew Rutler, în vârstă de 41 de ani, a optat la rândul său pentru o ținută relaxată, formată dintr-un tricou bleu și pantaloni kaki, completată de o pereche simplă de ochelari de soare negri. Acesta a fost surprins ținându-și logodnica de talie. Christina Aguilera și Matthew Rutler s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Burlesque”, în care artista a interpretat-o pe Alice Marilyn, iar Rutler lucra ca asistent de producție.

Cei doi au început o relație mai târziu în același an, în 2010, perioadă în care interpreta hitului „Genie in a Bottle” a depus actele de divorț de primul său soț, Jordan Bratman. În ciuda divorțului prin care trecea, artista mărturisea la acea vreme că noua relație cu Rutler nu a făcut-o să renunțe la ideea de iubire.

„Există iubire, da. Mă distrez, ies la întâlniri și este ceva de care nu am mai avut parte de foarte mult timp”, declara Christina Aguilera pentru People.

Vedeta spunea atunci că încă mai credea „din toată inima” în căsătorie și adăuga: „Știu că într-o zi voi putea să simt din nou asta pentru cineva. Ideea aceasta nu va dispărea niciodată.”

De-a lungul timpului, Christina Aguilera a vorbit cu multă afecțiune despre partenerul său și despre legătura care s-a format inițial între ei.

„Matthew este o persoană specială. Am avut o prietenie foarte strânsă în timpul filmărilor. Este genul de persoană cu care poți vorbi ore întregi la telefon și, dintr-odată, îți dai seama că s-a făcut dimineață.”

Artista preciza însă că nu intenționa să grăbească lucrurile după încheierea fostei sale căsnicii.

„Nu încerc să mă arunc în nimic. Tocmai am ieșit dintr-o căsnicie de cinci ani. O iau încet și încerc să fiu fericită.”

Christina Aguilera și Matthew Rutler s-au logodit de Ziua Îndrăgostiților, în 2014, iar în luna august a aceluiași an au devenit părinții unei fetițe, Summer Rain. Cântăreața mai are un fiu, Max Liron Bratman, din căsnicia cu fostul său soț, Jordan Bratman.

În ceea ce privește o eventuală nuntă, Christina Aguilera nu pare să se grăbească să ajungă în fața altarului. O sursă declara pentru Us Weekly, în 2023: „Nu există planuri de nuntă în acest moment. Christina și Matt sunt fericiți așa cum sunt. Fac parte dintre acele cupluri care nu au nevoie de un document pentru a-și demonstra iubirea unul față de celălalt.”

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foto: Getty Images

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