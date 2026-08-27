Dana Rogoz, transformare spectaculoasă pentru un nou rol. În ce film va apărea actrița

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Dana Rogoz le-a arătat urmăritorilor săi transformarea prin care a trecut pentru cel mai nou proiect cinematografic. Actrița a renunțat la părul lung și s-a tuns bob, iar acum a dezvăluit și filmul pentru care și-a schimbat look-ul.

Dana Rogoz, o nouă schimbare de look pentru un rol

Dana Rogoz face parte din distribuția lungmetrajului „Olguța și un bunic de milioane”, o producție de aventuri dedicată copiilor și întregii familii, inspirată de romanul omonim scris de Alex Moldovan. Filmările au loc în această perioadă la București și vor continua la Cluj-Napoca până pe 21 septembrie.

Într-un videoclip publicat în mediul online, Dana Rogoz a surprins întregul proces al transformării sale. Actrița a renunțat la o bună parte din lungimea părului și a ales o tunsoare bob, necesară pentru personajul pe care îl interpretează în noul film. Dana Rogoz mărturisea recent că nu se teme de modificările de imagine atunci când acestea sunt cerute de un rol. De-a lungul carierei, actrița a avut părul lung, o tunsoare pixie, breton, șuvițe și diferite nuanțe. De această dată, schimbarea a avut și o componentă caritabilă: părul tăiat a fost donat Fundației Renașterea, care sprijină femeile diagnosticate cu cancer.

„‘Becoming Nina’ – așa ar trebui să se numească acest reel. În sfârșit, pot să împărtășesc faptul că am luat castingul pentru rolul Nina din filmul ‘Olguța și un bunic de milioane’, o ecranizare a cărții pentru copii scrise de Alex Moldovan! Ieri am avut prima mea zi de filmare și urmează o serie lungă, alături de o echipă minunată.”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

Transformarea marchează începutul unui nou capitol profesional pentru actriță, care va apărea în „Olguța și un bunic de milioane”, alături de Victoria Raileanu, Adrian Nartea, Șerban Pavlu, Costel Bojog, Silviu Mircescu, Marius Damian și Adina Andrei.

Giulia Bîscoveanu interpretează rolul principal

Personajul central al filmului este interpretat de Giulia Bîscoveanu. La doar 12 ani, aceasta se află la primul său rol principal într-un lungmetraj de ficțiune. Tânăra actriță a fost aleasă în urma unui casting național și lucrează pe platou alături de câteva dintre cele mai cunoscute nume din cinematografia românească.

„Am avut emoții în prima zi de repetiții și în prima zi de filmare, dar simt că acum am doar emoții constructive. Mă înțeleg foarte bine cu Pedro, Mario și restul echipei, și mă bucur mult că sunt aici. Îmi plac costumele, machiajul, atmosfera, oamenii de aici și învăț o mulțime de lucruri în fiecare zi. Mi-au explicat bine ce am de făcut, cunosc personajul și atunci când se strigă ACȚIUNE eu sunt Olguța. În pauze, discut cu echipa, cu tatăl meu și cu ceilalți copii. Abia aștept să ajung la Cluj-Napoca, să descopăr locuri noi.”, a declarat Giulia Bîscoveanu.

Regia filmului este semnată de cineastul spaniol Pedro B. Abreu, iar imaginea este realizată de Mario Montero. Producția aparține companiilor T.R.I.B.E. Films și Saga Film.

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Foto: Instagram

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