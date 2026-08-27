Laura Giurcanu și-a dezvăluit noua relație. Cine este Marian Huja, partenerul ei

Laura Giurcanu nu își mai ascunde relația. Creatoarea de conținut s-a afișat pentru prima dată alături de Marian Huja, fotbalistul cu care se află în vacanță.

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  de  ELLE.ro
Laura Giurcanu și-a dezvăluit noua relație. Cine este Marian Huja, partenerul ei

Laura Giurcanu a preferat să-și protejeze viața sentimentală și, deși confirmase în urmă cu câteva luni că are o relație, nu dezvăluise cine este bărbatul din viața sa. Misterul s-a risipit acum, după ce partenerul ei a publicat prima imagine cu ei împreună.

Laura Giurcanu formează un cuplu cu Marian Huja

După experiența de la „America Express”, Laura Giurcanu a fost surprinsă în compania lui Aris Eram, fiul Andreei Esca, însă apropierea lor nu a evoluat într-o relație de durată. Ulterior, fosta câștigătoare „Next Top Model” a devenit mult mai rezervată atunci când a fost întrebată despre viața sa amoroasă și a preferat să nu ofere prea multe informații despre relația dintre ea și fiul prezentatoarei TV. În luna mai, creatoarea de conținut recunoștea că există cineva în viața sa, dar preciza că partenerul ei nu este o persoană publică și că nu dorește să ofere alte detalii.

„Chiar nu pot să dau prea multe detalii. Nu este persoană publică, nu este cunoscut. Asta e tot ce pot să spun. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am făcut pe TikTok, pentru că tot era gluma cu Sorin, dar nu aș vrea să vorbesc despre asta”, spunea Laura Giurcanu, pentru Spynews.ro.

Acum, cei doi se află împreună în vacanță, iar Marian Huja a publicat pe InstaStory o fotografie în care apare alături de Laura Giurcanu. Este prima dată când fotbalistul își asumă public relația cu creatoarea de conținut.

Cine este Marian Huja, iubitul Laurei Giurcanu

Marian Huja are 27 de ani, s-a născut în Agualva-Cacém, Portugalia, și este fotbalist profesionist. Acesta evoluează pe postul de fundaș central și a făcut parte din lotul CFR Cluj, echipă pentru care a bifat 13 apariții. Recent, clubul ardelean a decis să renunțe la serviciile sale, transferul fiind estimat la 350.000 de euro. Antrenorul Marius Șumudică a explicat că fotbalistul și-a dorit să plece și nu mai intra în planurile sale.

„A fost doar Huja, care am înțeles că va pleca. A fost liber să plece și s-a dus. Nu știu dacă pleacă gratis, vă spun doar că nu mai face parte din planurile mele. În momentul de față nu face parte din planurile mele, e liber să discute cu conducerea clubului, probabil că se va transfera, nu știu exact. Eu am spus că nu face parte din planurile mele pentru că el și-a dorit să plece. Nu poți să îl ții aici, să-l leg, dacă el nu vrea să joace pentru CFR. Din punctul meu de vedere, e liber”, a declarat Șumudică, antrenorul CFR Cluj.

De-a lungul carierei, Marian Huja a mai jucat pentru Pogon Szczecin, Petrolul Ploiești și HB Køge. Următoarea etapă din parcursul său profesional va fi în Maroc, unde fundașul a semnat un contract valabil trei ani cu Raja Casablanca.

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Foto: Instagram

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