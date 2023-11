Laura Giurcanu și Aris Eram, weekend împreună la Barcelona. Cum au fost surprinși cei doi la întoarcerea în țară

Laura Giurcanu, în vârstă de aproape 27 de ani, și Aris Eram, în vârstă de 20 de ani, au fost surprinși recent împreună de paparazzi în timp ce luau cina împreună la un restaurant cu specific indian, iar ulterior s-au sărutat în mașina creatoarei de conținut. Vezi imaginile AICI!

În septembrie, Laura Giurcanu și Aris Melkior Eram au fost împreună în vacanță în Ibiza, cu un grup de prieteni. Pe rețelele de socializare, fiul Andreei Esca a postat mai multe imagini din vacanță, unde apare și creatoarea de conținut. În prezent, cei doi filmează pentru Antena 1 un podcast alături de Sânziana Negru și Alexia Eram.

Se pare că relația celor doi este mai serioasă decât se așteptau fanii, căci Laura Giurcanu și Aris Melkior Eram au fost surprinși împreună pe aeroportul din București după ce au revenit din weekend-ul pe care l-au petrecut împreună la Barcelona.

Laura s-a făcut diverse postări în ultima vreme din Barcelona, în timp ce Aris a preferat să fie mai discret. De altfel, Barcelona este orașul unde fiul Andreei Esca urmează facultatea. În imaginile surprinse pe aeroport, se vede că cei doi au încercat să fie discreți, dar, cu toate acestea, paparazzi i-au fotografiat impreună. Vezi imaginile AICI.

Într-un interviu acordat recent, Laura Giurcanu a vorbit deschis despre ce relații are acum cu ceilalți concurenți de la America Express.

„Cred că toată lumea se detașează, au trecut deja multe luni de când filmările s-au terminat și toată lumea este detașată de ideea de concurs și de ce s-a întâmplat. Abia m-am întâlnit cu Romică și Cătălin, am filmat ceva, de acolo vin acum. Suntem în relații foarte bune și cred că toată lumea este la fel! Cred că pot să vorbesc în numele tuturor atunci când zic că toată lumea a rămas în relații OK. E haios, mai ales pentru că noi nu știm ce s-a întâmplat cu celelalte echipe și nu știm ce au făcut ceilalți. E foarte amuzant! Tot ce vedem este nou și știm doar ce am făcut noi două!”, a spus creatoarea de conținut pentru EGO.ro.