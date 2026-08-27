Delia Salchievici, noi acuzații grave la adresa lui Lino Golden, fostul ei soț. Ce i-a cerut acesta înainte ca ea să piardă o sarcină din motive medicale și de ce i-a vandalizat casa

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Delia Salchievici a vorbit din nou despre relația eșuată cu Lino Golden.

Delia Salchievici, noi acuzații grave la adresa lui Lino Golden, fostul ei soț

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au făcut diverse declarații despre viața personală și motivele care au dus la separare.

Atât Delia Salchievici, cât și Lino Golden și-au refăcut viața sentimentală după divorț. În timp ce Delia a decis, cel puțin pentru moment, să își păstreze iubitul departe de lumina reflectoarelor, Lino Golden s-a căsătorit civil în urmă cu câteva luni cu noua lui parteneră, Diana.

În cadrul unui interviu recent, Delia a vorbit despre relația cu fostul soț, lansând câteva acuzații dure la adresa acestuia.

Tânăra a vorbit despre momentul dureros în care a pierdut o sarcină din motive medicale și cum a reacționat Lino Golden la vestea că exista șansa ca sarcina să nu poată fi dusă până la bun sfârșit.

„Am mai vorbit în spațiul public legat de sarcina pe care am avut-o în relația cu el, pe care din păcate am pierdut-o din motive medicale. În acel moment, el a aruncat toată vina asupra mea, în condițiile în care medicii au spus foarte clar că nu există neapărat un motiv, ci pur și simplu primele sarcini, de cele mai multe ori, nu pot fi duse la bun sfârșit, e ceva ce nu poți controla. El a spus că este în totalitate vina mea, m-a pus într-un colț, am plâns foarte mult și am sunat-o pe mama mea să îi spun că nu mai suport, am nevoie de ajutor, el mă jignește și îmi aruncă toată vina în brațe. Mama l-a sunat, s-a ajuns la o separare, pe care eu mi-am dorit-o în acel moment”, a declarat Delia Salchievici pentru Știrile Antena Stars.

Delia a dezvăluit că cel care atunci îi era soț îi ceruse un test de paternitate în cazul că ar fi dus sarcina până la final.

„Încă nu primisem un răspuns sigur în legătură cu sarcina, dacă chiar trebuie să o elimin. El mi-a spus că dacă nu pot duce la sfârșit sarcina, el se va despărți de mine, dar dacă pot să o duc la bun sfârșit, îmi va cere un test de paternitate, în condiția în care eu stăteam doar acasă și când am plecat avea locația mea. (…) Nu a mai fost nevoie de asta, pentru că am pierdut copilul”, a mai spus Delia Salchievici.

Fosta concurentă de la Desafio susține că fostul ei soț i-a vandalizat casa atunci când s-a ajuns la despărțire.

„Pentru că m-am despărțit de el, a vandalizat casa în care am locuit împreună, casa mea. Înainte să plec la spital îi strânsesem din lucruri și a făcut o criză de nervi, după ce și-a văzut lucrurile strânse”, a mărturisit Delia Salchievici.

În declarațiile sale, Delia Salchievici a vorbit și despre sprijinul financiar pe care l-a primit, de-a lungul relației cu Lino Golden, de la părinții ei.

„Părinții mei ne susțineau financiar pe amândoi. Au investit bani atât în viitorul lui, cât și în viitorul meu și viitorul nostru. Având în vedere că totuși reprezentau o familie pentru el, un ajutor, gravitatea situației este de înțeles în acest moment. Eu am probe video, audio și foto în legătură cu tot ce am spus”, a mai spus Delia Salchievici.

Noi detalii despre divorțul dintre Lino Golden și Delia

Lino Golden și Delia, care au participat la „Power Couple România – La bine și la greu', s-au logodit în toamna anului 2023, după un an de relație. Evenimentul a avut loc la aniversarea de 26 de ani a artistului, iar Delia a izbucnit în lacrimi când i s-a pus inelul pe deget.

În aprilie 2024, Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit civil în prezența prietenilor și familiilor lor, mărturisind atunci că sunt foarte fericiți împreună.

Delia Salchievici a fost invitată într-o emisiune tv și a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de artist.

„Pur și simplu nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm. Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, citată de Spynews.ro.

Fosta soție a lui Lino Golden a precizat că ea și artistul au rămas în relații bune, iar divorțul a avut loc, de comun acord, în aprilie 2025, exact la un an de la căsătorie.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus Delia pentru sursa citată.

Citește și:

Cum s-a schimbat viața fiicei lui CRBL de când s-a mutat la Chișinău alături de mama ei. Dezvăluirea făcută de fosta soție a artistului: „Sunt niște plusuri…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro