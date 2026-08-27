Cum a apărut Cabral Ibacka în vacanță alături de cei doi copii, Namiko și Tiago: „Sunt fericiți”

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Cabral Ibacka se află într-o vacanță la mare alături de Namiko și Tiago, cei doi copii pe care îi are din căsnicia cu fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a publicat mai multe cadre din escapada lor.

Cabral Ibacka, imagini din vacanța cu Namiko și Tiago

Cabral Ibacka și-a încântat fanii cu mai multe imagini simpatice din escapada de la mare cu cei doi copii ai săi. Prezentatorul TV petrece timp de calitate cu Namiko și Tiago și au o mulțime de activități împreună, de care cei mici sunt încântați. Cei trei se află la un resort dotat cu piscine și numeroase atracții pentru copii.

„Primele două zile de vacanță cu pinguinii mici.

Am ales resortul ăsta special pentru ei: multe activități, piscine mari și, piesa de rezistență, un aquapark în care să-și consume energia până rămân doar pe avarii.

Planul funcționează impecabil:

ei se joacă până la saturație, eu încerc să țin pasul, mâncare sănătoasă găsim dacă o căutăm puțin, iar seara se doarme dumnezeiește.

Multă apă, mult râs, multă gălăgie și zero probleme existențiale.

Și, desigur, avem și un obiectiv comun, foarte serios:

să ne întoarcem toți trei cu minimum două nuanțe mai închiși.

Deocamdată, pinguinii sunt fericiți.

Pinguinul mare… surprinzător, rezistă.”

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă. Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine. Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc. Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt.

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

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Foto: Instagram

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