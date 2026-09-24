Roxana Nemeș și-a aniversat gemenii. Ce mesaj emoționant a transmis pentru Ania și Zain

Roxana Nemeș și-a sărbătorit gemenii. Artista a transmis un mesaj special în ziua în care Ania și Zain au împlinit un an. Ce postare emoționantă a făcut cântăreața?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Roxana Nemeș și gemenii ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Roxana Nemeș a organizat o petrecere pe cinste pentru gemenii ei, Ania și Zain, care au împlinit un an.

Gemenii Roxanei Nemeș, Ania și Zain, au împlinit un an

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain. În ziua în care copiii ei au împlinit un an, Roxana Nemeș a împărtășit cu fanii imagini speciale și a transmis un mesaj înduioșător despre rolul de mamă. 

„În urmă cu un an, în dimineața asta, ați venit acasă. În viețile noastre.
Acum, casa noastră e plină de dragoste, veselie și de sufletele noastre mici, care ne bucură viața secundă de secundă.
La mulți ani, minunile noastre!”, se arată în mesajul transmis de Roxana Nemeș pe Instagram. 

Roxana Nemeș, declarații despre gemenii ei, Ania și Zain

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista se bucură din plin de fiecare clipă petrecută alături de Ania și Zain. În luna februarie, vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au organizat botezul copiilor. 

Roxana Nemeș a vorbit cu emoție despre cum arată acum viața ei de când este mamă a doi copii. 

„În continuare sunt ocupată, dar în continuare ne și minunăm și ne bucurăm. Ne dezvoltăm frumos, creștem, fiecare perioadă, fiecare zi aduce ceva frumos și nou, și pentru ei, și pentru noi. Simt această conexiune între ei, fiind gemeni. Cu cât cresc, cu atât se descoperă mai mult, și mai mult, și sunt unul peste altul, se pupă, se mângâie, este extraordinar. Conexiunea lor și iubirea lor se vede deja și nu știu cât de mult realizează acum. Odată ce cresc, o să fie și mai mult”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș spune că gemenii, Ania și Zain, sunt foarte activi și chiar reușește cu greu să țină pasul cu energia lor debordantă. 

„Au început și dințișorii, am început și diversificarea, toate, toate. (…) Se spune că fetițele sunt mai rapide în vorbire, iar băiețeii mai rapizi în ceea ce ține de motricitate, fiecare cu calitățile și dezvoltarea lui. Sunt diferiți, totodată, chiar dacă au aceeași vârstă, sunt foarte, foarte diferiți.”

Roxana Nemeș este surprinsă în fiecare zi de gemenii ei și le privește cu mare atenție și bucurie evoluția. 

„Fiul meu este într-o continuă mișcare, mâine-poimâine va umbla de-a bușilea, adică vorbim, la propriu, de zile. E argint viu, nu stă o clipă, trebuie să stau lângă el, să îl văd, găsește el o portiță, o scăpare. Iar fetița, tot ce face fratele ei, face și ea. Ea este mai vorbăreață. Sunt diferiți, cred că asta este și frumusețea, fiecare dăruiește altceva.”

Citește și:
Dana Rogoz, despre provocările vieții de familie cu doi copii și regulile stabilite împreună cu soțul ei: „Suntem stiluri diferite și e bine așa'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Vasile, schimbare radicală pentru rolul din noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire: "Ceva ce n-am mai făcut până acum"
People
Andreea Vasile, schimbare radicală pentru rolul din noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire: "Ceva ce n-am mai făcut până acum"
Ce au găsit legiștii lângă trupul lui Hayden Panettiere. Noi detalii cutremurătoare despre moartea actriței
People
Ce au găsit legiștii lângă trupul lui Hayden Panettiere. Noi detalii cutremurătoare despre moartea actriței
Prima producție în care apare Denise Rifai după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1
People
Prima producție în care apare Denise Rifai după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1
Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-ar fi căsătorit. Primele detalii despre ceremonia organizată în secret
People
Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-ar fi căsătorit. Primele detalii despre ceremonia organizată în secret
Smiley, declarație emoționantă despre familie. Cum reușește să fie prezent pentru soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine: "Sunt recunoscător"
People
Smiley, declarație emoționantă despre familie. Cum reușește să fie prezent pentru soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine: "Sunt recunoscător"
Anca Serea, primele zile la Milano alături de fiica ei, Sarah. Cum a ajutat-o să se instaleze în noul apartament, unde va locui pe durata studiilor
People
Anca Serea, primele zile la Milano alături de fiica ei, Sarah. Cum a ajutat-o să se instaleze în noul apartament, unde va locui pe durata studiilor
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber
People

Presley — singurul fiu al supermodelului Cindy Crawford și al soțului ei, Rande Gerber, și fratele modelului Kaia Gerber — era internat la luxoasa clinică de reabilitare Resolutions Living, evaluată la 7,7 milioane de dolari, când a murit duminică.

+ Mai multe
Ion Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac a împlinit 50 de ani. Mesajul emoționant primit de ziua sa de naștere: "Ai fost alături de mine la fiecare pas"
Ion Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac a împlinit 50 de ani. Mesajul emoționant primit de ziua sa de naștere: "Ai fost alături de mine la fiecare pas"
People

Ion Alexandru Țiriac a împlinit 50 de ani, iar aniversarea a venit cu un moment emoționant din partea familiei.

+ Mai multe
Prințul Harry și-ar dori să realizeze un documentar despre Prințesa Diana. Ce au dezvăluit apropiații Ducelui de Sussex
Prințul Harry și-ar dori să realizeze un documentar despre Prințesa Diana. Ce au dezvăluit apropiații Ducelui de Sussex
People

Prințul Harry și-ar dori să facă un documentar despre regretata sa mamă, Prințesa Diana, ca parte a mai multor proiecte care o au în centru și pe care ducele de Sussex le-a propus pentru comemorarea a 30 de ani de la moartea acesteia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC