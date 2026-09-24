Roxana Nemeș și-a aniversat gemenii. Ce mesaj emoționant a transmis pentru Ania și Zain

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Roxana Nemeș a organizat o petrecere pe cinste pentru gemenii ei, Ania și Zain, care au împlinit un an.

Gemenii Roxanei Nemeș, Ania și Zain, au împlinit un an

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain. În ziua în care copiii ei au împlinit un an, Roxana Nemeș a împărtășit cu fanii imagini speciale și a transmis un mesaj înduioșător despre rolul de mamă.

„În urmă cu un an, în dimineața asta, ați venit acasă. În viețile noastre.

Acum, casa noastră e plină de dragoste, veselie și de sufletele noastre mici, care ne bucură viața secundă de secundă.

La mulți ani, minunile noastre!”, se arată în mesajul transmis de Roxana Nemeș pe Instagram.

Roxana Nemeș, declarații despre gemenii ei, Ania și Zain

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista se bucură din plin de fiecare clipă petrecută alături de Ania și Zain. În luna februarie, vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au organizat botezul copiilor.

Roxana Nemeș a vorbit cu emoție despre cum arată acum viața ei de când este mamă a doi copii.

„În continuare sunt ocupată, dar în continuare ne și minunăm și ne bucurăm. Ne dezvoltăm frumos, creștem, fiecare perioadă, fiecare zi aduce ceva frumos și nou, și pentru ei, și pentru noi. Simt această conexiune între ei, fiind gemeni. Cu cât cresc, cu atât se descoperă mai mult, și mai mult, și sunt unul peste altul, se pupă, se mângâie, este extraordinar. Conexiunea lor și iubirea lor se vede deja și nu știu cât de mult realizează acum. Odată ce cresc, o să fie și mai mult”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș spune că gemenii, Ania și Zain, sunt foarte activi și chiar reușește cu greu să țină pasul cu energia lor debordantă.

„Au început și dințișorii, am început și diversificarea, toate, toate. (…) Se spune că fetițele sunt mai rapide în vorbire, iar băiețeii mai rapizi în ceea ce ține de motricitate, fiecare cu calitățile și dezvoltarea lui. Sunt diferiți, totodată, chiar dacă au aceeași vârstă, sunt foarte, foarte diferiți.”

Roxana Nemeș este surprinsă în fiecare zi de gemenii ei și le privește cu mare atenție și bucurie evoluția.

„Fiul meu este într-o continuă mișcare, mâine-poimâine va umbla de-a bușilea, adică vorbim, la propriu, de zile. E argint viu, nu stă o clipă, trebuie să stau lângă el, să îl văd, găsește el o portiță, o scăpare. Iar fetița, tot ce face fratele ei, face și ea. Ea este mai vorbăreață. Sunt diferiți, cred că asta este și frumusețea, fiecare dăruiește altceva.”

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Foto: Instagram

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