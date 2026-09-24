Prima producție în care apare Denise Rifai după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1

După câteva luni de absență din atenția publicului, Denise Rifai a revenit într-o nouă producție, însă nu este deloc una la care s-ar fi așteptat fanii ei.

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  . Actualizat 24.09.2026, 11:09,  de  Andreea Ilie
Prima producție în care apare Denise Rifai după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate realizatoare de televiziune din România.

Denise Rifai, prima producție în care apare după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a a preluat de la Denise Rifai rolul de prezentator pentru noul sezon al show-ului de la Antena 1: „Furnicuțele”. În urmă cu câteva săptămâni, Cătălin Măruță a ținut să vorbească despre cea care a prezentat primul sezon și a avut cuvinte de apreciere la adresa acesteia. Măruță a explicat că formatul este originar din Spania, unde se bucură de succes de aproape două decenii, iar fiecare gazdă are propriul mod de a-l interpreta.

După câteva luni de absență din atenția publicului, Denise Rifai a revenit într-o nouă producție, însă nu este deloc una la care s-ar fi așteptat fanii ei.

Mai exact, vedeta apare în videoclipul noii piese lansate de Diana Matei, „Hora Nebunelor”, alături de Ramona Olaru, Gabriela Oțil, Doinița Oancea și Ela Voineag, iar momentul său nu poate trece neobservat.

Prezentatoarea face trimitere la perioada în care realiza emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, printr-o replică inspirată din stilul consacrat al formatului: „Și acum întrebarea: Oare, care e cea mai nebună dintre voi?”.

„‘Hora Nebunelor’ a fost exact așa cum îi spune numele! Ne-am adunat o grămadă de fete, am dat REC și a ieșit ceva ce abia aștept să vedeți”, a scris cântăreața Diana Matei la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Cătălin Măruță, adevărul despre înlocuirea lui Denise Rifai la „Furnicuțele”

Cătălin Măruță consideră că schimbarea gazdei nu înseamnă neapărat modificarea formatului, ci mai degrabă o nouă perspectivă asupra acestuia. Fiecare prezentator vine cu propria personalitate, iar Măruță intenționează să își folosească experiența din zona divertismentului pentru a aduce un plus de energie emisiunii.

„În primul rând, vreau să zic că e un format din Spania. În Spania face performanță de peste 18 ani. Este un format național și extrem de cunoscut în Spania. Primul sezon a fost prezentat de Denise, care, bineînțeles, are calitățile și modul ei de a-și pune amprenta. Fiecare om vine cu energia lui, fiecare om vine cu modul lui de a fi. Cred că divertismentul o să fie punctul meu forte în această poveste. Cred că toți suntem diferiți în felul nostru și contează energia pe care o transmitem celor de acasă. Denise a făcut o treabă senzațională în primul sezon și chiar vreau să o felicit pentru lucrul ăsta. Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată și sunt convins că va face același lucru bun”, a spus Cătălin Măruță pentru Unica.

De ce a ales Cătălin Măruță să meargă Antena 1

La câteva luni distanță de când a rămas fără emisiunea de la PRO TV, Măruță a ales să revină pe micul ecran la Antena 1, unde preia rolul de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai. Pentru el, alegerea noului proiect a avut mai multe motive, printre care formatul emisiunii și programul de filmare. Prezentatorul a explicat că nu și-a dorit pur și simplu să revină în televiziune, ci să găsească un proiect care să se potrivească atât stilului său, cât și vieții pe care o are în afara platoului.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online. A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară”, a spus Cătălin Măruță pentru Antena 1.

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Foto: Facebook, PR

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