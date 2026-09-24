Jil Sander SS27: Simone Bellotti redefinește minimalismul

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Minimalismul este peste tot astăzi: linii curate, culori neutre, piese esențiale și garderobe reduse la ceea ce contează. Pentru o casă care a contribuit decisiv la definirea acestei estetici, provocarea este să o facă din nou relevantă. În colecția SS27, Simone Bellotti păstrează codurile Jil Sander, dar introduce deliberat mici imperfecțiuni care le conferă o expresie mai actuală.

Costumul și garderoba clasică devin principalul său teren de experiment. Sacourile și paltoanele se strâng sau se adună în jurul taliei, nasturii sunt poziționați mai sus decât ne-am aștepta, gulerele capătă alte proporții, iar unele jachete par intenționat șifonate. În spatele acestui aspect mai relaxat rămâne însă o construcție foarte precisă: Bellotti folosește rigoarea tocmai pentru a crea haine care nu mai par excesiv de controlate.

Colecția începe sobru, cu o rochie-palton din piele neagră, fără guler, apoi siluetele devin treptat mai libere. Bellotti a gândit succesiunea look-urilor ca pe un val, pornind de la forme controlate, ajungând la un punct de tensiune și revenind apoi spre volume mai calme și mai ample.

Rochiile aduc o altă energie colecției. Volumele se desprind de corp, iar un model galben din tafta, construit din drapaje generoase, devine unul dintre cele mai memorabile look-uri. În locul severității asociate uneori cu minimalismul apare astfel o eleganță mai fluidă și mai puțin rigidă.

Detaliile rămân discrete, dar sunt esențiale. Volanele unei slip dress par presate aproape complet, iar singurul print al colecției apare pe o fustă creion cu un peisaj japonez. Pantofii au linii asimetrice și decupaje pronunțate, în timp ce unele genți lasă la vedere căptușeli în culori contrastante.

Jil Sander SS27 nu renunță, așadar, la minimalism, ci îi reduce rigiditatea. După trei sezoane, direcția lui Simone Bellotti devine tot mai clară: în locul unei reinventări spectaculoase, designer-ul preferă schimbări subtile de proporție, construcție și atitudine. Rezultatul este o garderobă care păstrează precizia Jil Sander, dar care pare mai relaxată, mai actuală și mai apropiată de viața reală.

Jil Sander este disponibil în România la magazinul Aparterre.

Foto: Profimedia

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