Andreea Vasile, schimbare radicală pentru rolul din noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire: „Ceva ce n-am mai făcut până acum”

În serialul original Inimă sub acoperire, Andreea Vasile joacă rolul Clarei, o femeie aflată la conducerea unei divizii româneşti a unei importante agenții europene antifraudă.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Vasile (1)
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Andreea Vasile deschide distribuţia Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production pentru Antena 1, care combină drama cu elemente puternice de acţiune, totul ȋmpletit cu o poveste de dragoste interzisă. Actriţa va juca un rol-cheie ȋn inima poveștii, aducând ȋn atenţia telespectatorilor o femeie puternică, care nu ȋși permite să greșească. Aflată la conducerea unei divizii româneşti a unei importante agenții europene antifraudă, Clara va ȋncerca mereu să fie cu un pas ȋnaintea tuturor.

Cu o carieră construită ȋn jurul unor personaje puternice și a unor proiecte care i-au pus ȋn valoare versatilitatea, Andreea Vasile este o prezenţă constantă atât pe scena teatrului, cât și ȋn film și televiziune. Absolventă a U.N.A.T.C. I.L.Caragiale, promoţia 2010, actriţa a dat viaţă, de-a lungul timpului, unor personaje memorabile ȋn producţii precum Luna verde, Fixeur, De ce eu?, Ramon sau recent lansatul 3 zile ȋn septembrie, dar și ȋn seriale precum Iubire cu parfum de lavandă, Umbre, Spy Master sau Subteran sau pe scena Teatrelor Metropolis şi Nottara.

În serialul original Inimă sub acoperire, Andreea Vasile joacă rolul Clarei, o femeie aflată la conducerea unei divizii româneşti a unei importante agenții europene antifraudă. Clara este o femeie inteligentă, riguroasă și influentă, care a reușit să transforme agenţia ȋntr-o forţă capabilă să urmărească cele mai complicate piste. Pentru ea, cariera a fost ȋntotdeauna pe primul loc, iar fiecare decizie este luată cu luciditate și cu un singur obiectiv: adevărul. Sub conducerea sa, agenţia a rezolvat cazuri dificile și a ajuns să aibă conexiuni și influenţă atât ȋn România, cât și peste hotare. Profesionist desăvârşit, Clara nu îşi permite să greşească, însă, atunci când agentul ei principal intră într-o misiune sub acoperire, Clara descoperă o lume în care corupția, jocurile de putere şi identitățile ascunse se intersectează cu iubirea interzisă, iar chiar şi cea mai bine controlată misiune poate scoate la iveală adevăruri imposibil de ignorat.

Pentru rolul său, Andreea a ȋnceput pregătirile cu mai bine de un an de zile ȋn urmă.

„Mi-am dorit să existe o schimbare reală pentru proiectul ăsta, să se simtă ȋn tot, de la felul ȋn care mă mișc, la energia pe care o am. M-am apucat de alergat, am ȋnceput să merg regulat la sală, mi-am schimbat complet rutina și cred că tot acest demers nu a produs doar o schimbare la nivel vizual. Mi-am schimbat ușor-ușor corpul, apoi energia și rutina, pentru ca, ulterior, să se schimbe ceva din mine!”, dezvăluie actriţa.

Propunerea de a juca rolul Clarei a fost primită cu un mix de entuziasm și prudenţă.

„Proiectul suna foarte bine, iar personajul este ceva ce n-am mai făcut până acum. De aici entuziasmul, și tot de aici și prudenţa. Dar cel mai important e faptul că, deși filmăm de niște luni bune (am ȋnceput filmările ȋn luna februarie), entuziasmul e tot acolo, deși ai fi tentat să crezi că se poate instala foarte ușor rutina. Personajul mă surprinde, povestea mă surprinde, ȋncă sunt lucruri pe care le descopăr. M-am ȋncăpăţânat să nu las absolut nimic la voia ȋntâmplării. Rolul a presupus o formă fizică pentru care ȋncă muncesc, dar și o disciplină și o rigoare care, deși nu-mi erau străine, acum au devenit niște vectori principali ai personajului. Totul alături de un tip de duplicitate care trebuie construit permanent”.

Despre Clara, actriţa mai spune: „E un personaj care are nevoie să fie extrem de prezent ȋn viaţa lui, pentru că orice decizie pe care o ia poate avea consecinţe nefaste atât pentru propria persoană, cât și pentru cei din jur. E o femeie care cântărește extrem de bine fiecare cuvânt și fiecare emoţie sau decizie și nu lasă nimic la voia ȋntâmplării. Abia aștept să o descopere și cei de acasă!”.

„Din primele zile de casting am ştiut că Andreea este cea mai potrivită pentru rolul Clarei. Este o actriță talentată, profesionistă, serioasă şi foarte muncitoare. Dovada că am avut fler şi de data asta a venit imediat: de cum a primit vestea, s-a apucat să se pregătească din greu pentru rol! Andreea este o minune de om!”, a dezvăluit Ruxandra Ion, în vreme ce Iulia Rugină, regizor coordonator, spune: „Andreea e genul de actriță care se aruncă cu totul în emoția pe care o cere secvența, iar asta e de foarte mare ajutor pentru mine, mai ales în cazul secvențelor complicate, de intensitate mare. Pentru că știu sigur că am de unde și am cu cine să construiesc de fiecare dată!” 

Dezvoltat încă din 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. În inima acțiunii se află în permanență un agent sub acoperire, care primeşte o misiune extrem de importantă. După un incendiu devastator, acesta îşi asumă o identitate nouă şi pătrunde astfel în una dintre cele mai influente şi corupte familii din domeniul imobiliar, cu scopul de a devoala legături criminale, activități ilegale, spălare de bani, acte de corupție la nivel înalt şi o posibilă conexiune cu o rețea teroristă internațională. Însă cea mai mare provocare nu va fi misiunea pe care o are de îndeplinit. Va fi iubirea!

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

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Foto: PR

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