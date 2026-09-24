Gestul cu care Olga Barcari i-a surprins pe fanii emisiunii Asia Express. Ce a dezvăluit fosta concurentă din sezonul 2025: „Momente pe care le voi păstra pentru tot restul vieții”

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Karmen și Olga Barcari formează una dintre cele mai îndrăgite perechi care au participat la Asia Express 2025.

Gestul neașteptat făcut de Olga Barcari

Karmen și Olga Barcari sunt bune prietene de peste 12 ani și relația lor foarte apropiată s-a putut observa și din interacțiunea celor două la Asia Express 2025.

Cele două au ajuns destul de departe în emisiunea concurs de la Antena 1 și chiar dacă nu au câștigat show-ul, experiența le-a marcat.

Acesta este și motivul pentru care Olga Barcari a decis să își tatueze acum pe picior sigla emisiunii. Tatuajul a fost realizat pe interiorul gambei piciorului drept.

„Pentru mine, Asia Express a fost ca o renaștere. A fost o experiență care m-a scos complet din zona mea de confort și m-a făcut să mă descopăr într-un mod în care nu cred că aș fi putut-o face altfel.

Am învățat foarte multe în această competiție, despre oameni, despre limitele mele și, mai ales, despre mine. Mi-am făcut prieteni noi și am trăit momente pe care le voi păstra pentru tot restul vieții”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Olga Barcari a ținut să sublinieze că participarea la emisiune i-a ajutat pe cei din jur să o descopere așa cum este și a întărit prietenia cu Karmen.

„Dar poate cel mai important lucru pe care mi l-a oferit Asia Express a fost curajul de a-mi da jos barierele. Am lăsat oamenii să mă vadă exact așa cum sunt eu: sensibilă, luptătoare, bună la inimă, vulnerabilă, dar și foarte puternică.

Și mă bucur că, dincolo de competiție, am reușit să fiu și o prietenă adevărată pentru Carmen. Ne-am susținut necondiționat, ne-am fost alături în momentele grele și am învățat că, uneori, omul de lângă tine poate fi la fel de important ca rezultatul competiției.

Asia Express nu mi-a dat doar o aventură. Mi-a dat o versiune nouă a mea. Mai liberă, mai sinceră și mai împăcată cu cine sunt”, a mai povestit ea în descrierea clipului care documentează procesul de tatuare.

Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal. Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”. a mărturisit Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

Olga a precizat că uneori are senzația că a fost mai ușor în Asia Express, în ciuda condițiilor din emisiune, decât viața în București.

„Nu mi-a lipsit nimic. Eram foarte fericită. Eram cu Karmen. Acolo am fost dădăcită. În București e mai greu de trăit decât în Asia Express. Acolo te duci, faci una, alta. Atât. În rest, oamenii au grijă de tine. Aici trebuie să te descurci singură. Abia acum realizez ce am făcut în Asia Express. Când mă văd, îmi dau lacrimile”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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