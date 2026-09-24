Ioana Ginghină și Cristi Pitulice aniversează 3 ani de căsnicie. Mesajul emoționant al actriței

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Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au un motiv special de sărbătoare. Au trecut trei ani de când cei doi au devenit oficial soț și soție, iar actrița a marcat aniversarea printr-o postare personală în mediul online. Vedeta a vorbit sincer despre relația lor și despre toate schimbările prin care au trecut împreună de la nuntă și până în prezent.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, aniversare emoționantă

Cu această ocazie, Ioana Ginghină a publicat două imagini care surprind două etape diferite ale poveștii lor. Prima fotografie datează din perioada în care și-au unit destinele, în timp ce a doua îi prezintă în prezent. Actrița a folosit imaginile pentru a vorbi despre cei trei ani în care relația lor a trecut atât prin momente fericite, cât și prin perioade mai complicate.

În mesajul transmis urmăritorilor săi, Ioana Ginghină nu a prezentat căsnicia ca pe o poveste lipsită de dificultăți. Dimpotrivă, actrița a amintit atât bucuriile, cât și provocările, schimbările și momentele tensionate pe care ea și Cristi Pitulice le-au traversat împreună.

„Azi se împlinesc trei ani de când am spus ‘DA’. Poza 1: atunci. Poza 2: acum. Între ele, trei ani de viață adevărată. Cu zile frumoase, zile grele, râsete, nervi, planuri, schimbări și mult ‘noi'”, a fost mărturisirea făcută de Ioana Ginghină pe rețelele sociale.

Aniversarea a determinat-o pe actriță să reflecteze și asupra importanței oamenilor apropiați. Aceasta a transmis un mesaj despre aprecierea persoanelor dragi și despre cât de important este să ne exprimăm sentimentele cât timp îi avem alături.

„Și poate că într-o zi ca asta înțeleg și mai bine cât de important este să-i iubești pe oamenii tăi cât sunt lângă tine. La mulți ani nouă, Cristi!”, a încheiat actrița mesajul.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice și-au oficializat relația în toamna anului 2023. Cei doi au ales să renunțe la tiparul unei nunți clasice și au organizat evenimentul chiar în curtea casei lor. Ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată și intimă, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Ce i-a lipsit Ioanei Ginghină în căsnicia cu Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a făcut declarații recent despre căsnicia pe care a avut-o cu Alexandru Papadopol, explicând că experiențele din trecut au ajutat-o să își înțeleagă mai bine nevoile și așteptările într-o relație.

Cei doi au format timp de mai mulți ani unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică și au împreună o fiică. Deși povestea lor s-a încheiat prin divorț, actrița spune că nu a simțit niciodată că trăia într-o relație nefericită, motiv pentru care vestea separării a fost cu atât mai greu de acceptat.

„Eu nu am avut o căsnicie urâtă, eu nu am trăit într-o relație toxică, eu am avut o căsnicie foarte frumoasă, de asta a și fost șocul așa de mare. Multă lume zice: ‘Dar nu te-ai prins?’. Nu m-am prins, eu nu sunt omul care să caut, eu îmbrățișez cu bucurie viața”, a declarat Ioana Ginghină în podcastul Ellei Prodan.

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Foto: Arhiva ELLE

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