Gina Chirilă, momente de panică în avion, în drum spre Milano: „Eu vreau să cobor”

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Gina Chirilă a trecut prin momente de neliniște înainte de a pleca spre Milano, unde a participat la un eveniment. Deși călătorește frecvent cu avionul, modelul în vârstă de 32 de ani se confruntă cu anxietate de zbor, iar o problemă tehnică apărută chiar înainte de decolare i-a pus serios emoțiile la încercare.

Gina Chirilă, momente de neliniște înainte de decolare

Modelul le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram că pasagerii au fost anunțați despre existența unei defecțiuni electrice la bord. Verificările au durat aproape două ore, timp în care nu era clar dacă aeronava va mai putea pleca spre Italia.

Pentru Gina Chirilă, incertitudinea a fost cu atât mai dificilă cu cât este foarte atentă la zgomotele și mișcările avionului atunci când zboară. La un moment dat, vedeta s-a gândit chiar să renunțe la călătorie și să coboare din aeronavă.

„Pentru cine nu știe, eu am anxietate de zbor. Nu atât de rău încât să nu zbor, pentru că zbor foarte mult, dar suficient cât să analizez fiecare zgomot și fiecare mișcare a avionului. Ei bine, dimineața asta a fost fix testul de care nu aveam nevoie. Ne-am urcat în avion și, înainte de decolare, ni s-a spus că există o problemă electrică la bord și că trebuie verificată. Am stat aproape două ore în avion, fără să știm dacă mai plecăm sau nu. La un moment dat, recunosc, singurul meu gând era: ‘eu vreau să cobor din avionul ăsta’. După toate verificările, ni s-a spus că problema a fost rezolvată și că putem pleca. Cu același avion! Vă imaginați ce discuții aveam eu cu creierul meu în momentul ăla… Am plecat, zborul a fost foarte ok și am ajuns cu bine. Dar cred că azi am făcut terapie de expunere pentru anxietate de zbor fără să mă înscriu la ea”, a scris Gina Chirilă pe pagina ei de Instagram, la story.

În cele din urmă, problema tehnică a fost remediată, iar aeronava a decolat spre Milano. În ciuda începutului tensionat al călătoriei, Gina Chirilă a precizat că zborul s-a desfășurat fără alte incidente și că ea și prietenele sale au ajuns cu bine în Italia.

Gina Chirilă, despre cariera ei de model

În cadrul unui interviu recent, Gina Chirilă a făcut mărturisiri despre cariera ei de model. Deși din exterior se poate crede cu ușurință că nu i-a fost dificil în meseria ei, vedeta a recunoscut că a muncit din greu pentru fiecare realizare.

„Că lucrurile au venit ușor pentru mine. În realitate, am muncit mult și am trecut prin multe etape până să ajung aici”, a spus Gina Chirilă pentru cancan.ro.

În ciuda obstacolelor întâmpinate, Gina Chirilă nu a luat în considerare să renunțe la cariera de model.

„Au fost momente dificile, ca în orice parcurs, dar nu m-am văzut renunțând, mai degrabă am învățat să mă adaptez și să merg mai departe.”

Gina Chirilă a dezvăluit și domeniul în care ar fi activat dacă nu ar fi avut succes în cariera în modelling.

„Probabil aș fi mers mai departe pe zona de psihologie, pentru că am studiat asta și m-a atras mereu înțelegerea oamenilor, a emoțiilor și a dinamicilor interioare. Cred că, într-un fel, și ceea ce fac acum are o componentă profund umană.”

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Foto: Instagram

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