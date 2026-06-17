Gina Chirilă a dezvăluit imagini rare cu fiica ei. Cum arată acum Katia, care a împlinit recent șase ani: „Nu plâng…”

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Gina Chirilă este deja o prezență constantă la marile evenimente de modă. Vedeta nu ratează ocaziile în care se poate întâlni și interacționa direct cu profesioniștii din industrie, adăugând, astfel, experiențe notabile carierei ei de model.

Gina Chirilă a dezvăluit imagini rare cu fiica ei

Gina Chirilă, dar și fostul ei soț, Bogdan Vlădău, postează rar imagini cu fiica lor, Katia, încercând, astfel, să îi protejeze intimitatea.

Gina Chirilă este o prezență activă pe rețelele de socializare, împărtășind cu cei care o urmăresc numeroase imagini din cariera ei de model, din vacanțe sau proiectele pe care la are.

Ocazional, aceasta dezvăluie și fotografii cu Katia, fetița în vârstă de șase ani pe care o are din relația cu Bogdan Vlădău și de care este foarte mândră.

Ea a postat două imagini adorabile cu Katia, surprinse în ultima zi de grădiniță a acesteia.

„Nu plâng

She is a big girl already (Este deja o fată mare – n.red)”, a scris Gina în descrierea pozelor.

Ce frici are Gina Chirilă în calitate de mamă

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia, care a împlinit recent șase ani. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Chirilă a vorbit deschis despre rolul de mamă, dar și despre fricile pe care le are în ceea ce privește creșterea fiicei sale, Katia.

„Așa cum am spus, orice meserie are dedesubturi și greutăți. Cred că mi-aș dori, la fel ca părinții mei, așa cum ei mi-au spus mie, să aleagă ce îi place și să meargă într-o zonă bună. Eu am să o sfătuiesc, voi avea grijă la anturaj! Nu știu de ce tot am eu această obsesie, asta am observat, este foarte important, mai ales în perioada adolescenței”, a spus Gina Chirilă pentru spynews.ro.

Gina Chirilă a precizat că este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o are în calitate de mamă, iar de aceea dorește să îi insufle fiicei ei și a lui Bogdan Vlădău cele mai bune valori.

„Cred că provocările vin odată cu fiecare an, pentru că intervin lucruri noi, comportamente noi, și ai o responsabilitate foarte mare și, poate, totodată, te simți copleșit, neputincios, și te întrebi: Ce fac acum?”, a mai spus Gina Chirilă.

Până acum, Gina Chirilă nu a trecut prin îndoieli referitoare la deciziile luate în educația fiicei sale, considerând că a făcut mereu alegeri bune pentru Katia.

„Nu am ajuns încă să mă tem că nu iau decizii corecte, dar aș vrea să fac bine. Mă gândesc și îmi dau seama că nu trebuie să fie perfect cumva. Lucrurile sunt complexe, cu bune și cu rele”, a adăugat Gina Chirilă pentru sursa citată anterior.

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Foto: Instagram

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