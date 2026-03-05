Bogdan Vlădău, noi detalii despre relația cu fosta lui soție, Gina Chirilă, și creșterea fiicei lor, Katia: „Este centrul vieții mele”

Bogdan Vlădău a vorbit sincer despre cum arată în prezent relația sa cu Gina Chirilă, după despărțire.

Viața lui Bogdan Vlădău a trecut prin numeroase transformări în ultimii ani, iar fostul model spune că experiența de a deveni tată i-a schimbat radical modul în care privește lucrurile importante. Într-un interviu acordat recent, acesta a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica lui, Katia, despre relația pe care încearcă să o mențină echilibrată cu Gina Chirilă după despărțire și despre planurile sale de a se implica în proiecte dedicate copiilor.

Bogdan Vlădău, despre schimbările din viața lui

Cunoscut publicului încă de acum mai bine de două decenii, când a devenit unul dintre modelele românești care au reușit să se remarce pe plan internațional, Vlădău a continuat ulterior să fie prezent și în televiziune sau în diverse proiecte din zona divertismentului. Astăzi, însă, spune că prioritățile sale sunt complet diferite. Ajuns la 46 de ani, el vorbește deschis despre evoluția personală prin care a trecut și despre direcția pe care a ales-o în ultimii ani, în special în zona dezvoltării personale.

Pentru el, cel mai important rol rămâne însă cel de tată. Fiica lui ocupă un loc central în viața sa, iar Vlădău spune că încearcă să fie cât mai implicat și prezent în tot ceea ce ține de creșterea și educația ei.

Deși relația sa cu Gina Chirilă s-a încheiat, cei doi încearcă să păstreze o colaborare echilibrată atunci când vine vorba despre responsabilitățile de părinți. Amândoi consideră că binele copilului trebuie să fie prioritatea principală.

„A fost mai degrabă o evoluție decât o schimbare radicală. Anii petrecuți în zona media și entertainment au fost o etapă importantă din viața mea, dar la un moment dat am simțit că vreau să construiesc lucruri cu mai mult sens și profunzime.”, a spus el pentru Cancan.

Bogdan Vlădău pune un accent deosebit pe relația cu fiica lui. El spune că încearcă să fie prezent nu doar fizic, ci și emoțional în viața ei, considerând că acest lucru este esențial pentru dezvoltarea unui copil.

„Fiica mea este centrul vieții mele. Încerc să fiu un tată prezent, nu doar în sensul de a petrece timp împreună, ci de a fi cu adevărat conectat la ea, la emoțiile, curiozitatea și universul ei. Copiii au nevoie mai ales de prezență reală, nu doar de timp.”, a mai spus pentru aceeași sursă.

În ceea ce privește relația cu Gina Chirilă după despărțire, Bogdan Vlădău recunoaște că astfel de situații nu sunt întotdeauna simple, însă maturitatea vine atunci când ambii părinți reușesc să lase deoparte diferențele și să se concentreze asupra interesului copilului.

„Ca în orice proces de separare, nu este întotdeauna simplu. Dar cred că maturitatea apare atunci când ambii părinți reușesc să pună pe primul loc binele copilului. Ne străduim să păstrăm un echilibru sănătos în rolurile noastre de părinți și să luăm deciziile care sunt cele mai bune pentru ea. (…) Dincolo de faptul că nu mai suntem un cuplu, rămânem părinții aceluiași copil și asta este o legătură care rămâne toată viața. Respectul și comunicarea sunt importante și încercăm să le menținem în această direcție.”

Bogdan Vlădău, despre rolul de tată

Viața prezentatorului s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a fetiței sale, rodul relației cu Gina Chirilă. Chiar dacă drumurile lor s-au separat între timp, Bogdan Vlădău și fosta sa parteneră rămân uniți pentru totdeauna prin rolul de părinți. Pentru el, Katia este centrul universului și cea mai mare binecuvântare.

„Katia este, fără îndoială, cel mai frumos dar pe care l-am primit în viața mea. Nimic nu se compară cu iubirea pe care o simți ca părinte, iar legătura dintre un tată și fiica lui are o delicatețe și o profunzime aparte. Sunt convins că, dacă aș fi avut un băiat, l-aș fi iubit la fel de mult, însă fiecare relație părinte–copil are nuanțele ei unice”, a declarat Bogdan Vlădău pentru Spynews.ro.

