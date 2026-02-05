Bogdan Vlădău, dezvăluiri sincere despre cariera de model și creșterea fiicei sale: „Să cunoască nu doar partea frumoasă, ci și sacrificiile”

Bogdan Vlădău trăiește de șase ani una dintre cele mai importante experiențe din viața lui: rolul de tată. Într-un interviu oferit recent, acesta a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica sa, Katia, despre felul în care vede educația și despre motivul pentru care nu și-ar dori neapărat ca micuța să îi calce pe urme în lumea modellingului.

Bogdan Vlădău, despre rolul de tată

Viața prezentatorului s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a fetiței sale, rodul relației cu Gina Chirilă. Chiar dacă drumurile lor s-au separat între timp, Bogdan Vlădău și fosta sa parteneră rămân uniți pentru totdeauna prin rolul de părinți.

Pentru el, Katia este centrul universului și cea mai mare binecuvântare.

„Katia este, fără îndoială, cel mai frumos dar pe care l-am primit în viața mea. Nimic nu se compară cu iubirea pe care o simți ca părinte, iar legătura dintre un tată și fiica lui are o delicatețe și o profunzime aparte. Sunt convins că, dacă aș fi avut un băiat, l-aș fi iubit la fel de mult, însă fiecare relație părinte–copil are nuanțele ei unice”, a declarat Bogdan Vlădău pentru Spynews.ro.

Relația lor este una extrem de apropiată, bazată pe comunicare și încredere. Bogdan spune că nu este un părinte dur și nici rigid, preferând mereu să explice și să discute, nu să impună reguli fără sens. Totuși, recunoaște că există situații în care fermitatea este necesară.

„Nu mă consider un tată autoritar și nici unul rigid. Prefer dialogul și explicația, nu corecția impusă. Încerc să-i explic ce este bine pentru ea, atât ca individ, cât și ca parte a societății. Există, desigur, momente în care este nevoie de fermitate, mai ales atunci când iubirea excesivă riscă să devină protecție exagerată. Cred însă că autoritatea poate exista fără violență. Ideea că ‘bătaia e ruptă din rai a făcut mai mult rău decât bine generațiilor noastre și a lăsat traume, nu lecții.”

Ce spune despre cariera în modelling

Având în vedere că atât el, cât și Gina Chirilă au avut cariere de succes în modelling, întrebarea dacă și-ar dori ca fiica lui să urmeze același drum a venit firesc. Răspunsul lui Bogdan este echilibrat: o va susține indiferent de alegere, dar nu fără să o pregătească pentru realitățile din spatele acestei meserii.

„Îmi doresc ca fiica mea să aleagă, în viață, ceea ce îi aduce bucurie reală. Dacă modellingul va fi o astfel de alegere pentru ea, o vom susține, dar cu onestitate. Este important să cunoască nu doar partea frumoasă, ci și sacrificiile, presiunea și riscurile reale ale acestei industrii.”

Gina Chirilă, confesiuni despre divorțul de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a făcut mărturisiri despre cum a procesat divorțul de fostul ei soț, Bogdan Vlădău, și a dezvăluit cine i-a fost alături după despărțirea lor.

„Sunt bine. A fost un proces la care încă lucrez, dar sunt chiar bine. A fost foarte important să am un grup de suport, familia, prietenii. Dar totul pornește de la tine. În final trebuie să fim bine cu noi. La început mi-am pus întrebări. A fost greu, nu pot să mint. A fost un proces, repet, dar e foarte bine acum. Am fost mulți ani împreună, peste zece ani. Și eram mică, 19 ani (când s-au cunoscut, n.red). Avem o relație bună în ceea ce privește co-parentingul. Există viață după orice greutate, nu neapărat după divorț. Au mai fost și alte etape grele în viața mea și uite, sunt aici. Asta mă motivează când trec printr-o perioadă grea. În momentul ăsta nu (se gândește la căsătorie, n.red), dar nu exclud. Le iau pas cu pas”, a povestit Gina Chirilă în emisiunea „La Măruță.”

