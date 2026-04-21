Keira Knightley are probleme în căsnicie? Imaginile recente cu soțul actriței ridică multe semne de întrebare

Keira Knightley și James Righton, un fost membru al trupei londoneze Klaxons, s-au întâlnit pentru prima dată în 2011 la o cină și s-au căsătorit în 2013.

James Righton, surprins fără verighetă pe fondul zvonurilor privind divorțul

Soțul actriței Keira Knightley, James Righton, a fost văzut în public fără verighetă, pe fondul zvonurilor privind o posibilă despărțire.

Muzicianul s-a plimbat recent cu bicicleta prin London și, potrivit fotografiilor obținute de Daily Mail luni, se poate observa clar că nu mai poartă verighetă. Righton purta o jachetă colorată în carouri și o șapcă cu mesajul „I don’t work here”. Poți vedea imaginile AICI .

Apariția a alimentat zvonurile despre divorț, apărute în februarie, când Knightley a eliminat numele de familie al partenerului din documentele oficiale legate de compania sa de arte performative, KCK Boo Ltd. Se pare că numele ei a fost actualizat la Keira Christina Knightley, în loc de Righton. Cei doi nu au oferit niciun punct de vedere oficial privind despărțirea.

Keira Knightley & James Righton, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz

Keira Knightley și James Righton au început să se întâlnească în 2011 și s-a căsătorit doi ani mai târziu, într-o ceremonie intimă în Franța.

Knightley, în vârstă de 41 de ani, și Righton, 42, au două fiice împreună: Edie, de 10 ani, și Delilah, de 6 ani. La începutul acestei luni, cei doi au afișat o imagine unită într-o excursie de familie la Venice, alături de cele mici.

Deși nominalizata la Oscar și-a ținut în mare parte relația departe de lumina reflectoarelor, ea a făcut o declarație rară pentru The Times în 2024, glumind că 11 ani împreună „sunt potriviți pentru o actriță și un muzician”.

„Ne enervăm foarte mult unul pe celălalt. Dar, la naiba, râdem mult.”, a spus ea.

Knightley a adăugat că o colaborare la un proiect cu Righton ar fi o idee „groaznică”.

„El încearcă uneori să mă facă să țin ritmul și, se pare, nu am deloc simțul ritmului, iar noi ajungem să ne certăm zdravăn.”

Starul din Love Actually a vorbit și despre cât de selectivă este în alegerea rolurilor, ca mamă activă profesional.

„Nu aș putea să merg din proiect în proiect [în străinătate] acum. Nu ar fi deloc corect față de [copiii mei] și nici nu mi-aș dori asta”, a spus Knightley la acea vreme. „Am ales să am copii, vreau să-i cresc, așa că a trebuit să fac un pas major înapoi.”

De asemenea, Knightley a declarat că nu va mai participa într-o franciză de film precum Pirates of the Caribbean, deoarece „programul este nebunesc.”

Keira Knightley, dezvăluiri rare despre fiica sa, care a fost diagnosticată cu dislexie

În cadrul podcast-ului Ruthie’s Table 4, Keira Knightley a dezvăluit că una dintre fiicele sale este dislexică, o trăsătură pe care și ea o împărtășește.

„Avem un copil dislexic. Memoria ei este absolut uimitoare”, a dezvăluit Keira Knightley. Righton, care a apărut și el în podcast, a adăugat că fiica lor poate memora o carte: „Este uimitor.”

Keira Knightley a mărturisit că diagnosticul de dislexie pe care l-a primit la vârsta de șase ani a determinat-o să devină actriță.

„Cei de la școală le-au spus (părinților): „Uite, nu poate citi deloc și avem nevoie de o motivație pentru ea. Știți dacă există ceva ce își dorește?. Și ei au răspuns: „Ei bine, își dorește un agent.”

