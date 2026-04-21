Keira Knightley are probleme în căsnicie? Imaginile recente cu soțul actriței ridică multe semne de întrebare

Keira Knightley și James Righton sunt căsătoriți din 2023.

Keira Knightley are probleme în căsnicie? Imaginile recente cu soțul actriței ridică multe semne de întrebare

Keira Knightley și James Righton, un fost membru al trupei londoneze Klaxons, s-au întâlnit pentru prima dată în 2011 la o cină și s-au căsătorit în 2013.

James Righton, surprins fără verighetă pe fondul zvonurilor privind divorțul

Soțul actriței Keira Knightley, James Righton, a fost văzut în public fără verighetă, pe fondul zvonurilor privind o posibilă despărțire.

Muzicianul s-a plimbat recent cu bicicleta prin London și, potrivit fotografiilor obținute de Daily Mail luni, se poate observa clar că nu mai poartă verighetă. Righton purta o jachetă colorată în carouri și o șapcă cu mesajul „I don’t work here”. Poți vedea imaginile AICI.

Apariția a alimentat zvonurile despre divorț, apărute în februarie, când Knightley a eliminat numele de familie al partenerului din documentele oficiale legate de compania sa de arte performative, KCK Boo Ltd. Se pare că numele ei a fost actualizat la Keira Christina Knightley, în loc de Righton. Cei doi nu au oferit niciun punct de vedere oficial privind despărțirea.

Keira Knightley & James Righton, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz

Keira Knightley și James Righton au început să se întâlnească în 2011 și s-a căsătorit doi ani mai târziu, într-o ceremonie intimă în Franța.

Knightley, în vârstă de 41 de ani, și Righton, 42, au două fiice împreună: Edie, de 10 ani, și Delilah, de 6 ani. La începutul acestei luni, cei doi au afișat o imagine unită într-o excursie de familie la Venice, alături de cele mici.

Deși nominalizata la Oscar și-a ținut în mare parte relația departe de lumina reflectoarelor, ea a făcut o declarație rară pentru The Times în 2024, glumind că 11 ani împreună „sunt potriviți pentru o actriță și un muzician”.

„Ne enervăm foarte mult unul pe celălalt. Dar, la naiba, râdem mult.”, a spus ea.

Knightley a adăugat că o colaborare la un proiect cu Righton ar fi o idee „groaznică”.

„El încearcă uneori să mă facă să țin ritmul și, se pare, nu am deloc simțul ritmului, iar noi ajungem să ne certăm zdravăn.”

Starul din Love Actually a vorbit și despre cât de selectivă este în alegerea rolurilor, ca mamă activă profesional.

„Nu aș putea să merg din proiect în proiect [în străinătate] acum. Nu ar fi deloc corect față de [copiii mei] și nici nu mi-aș dori asta”, a spus Knightley la acea vreme. „Am ales să am copii, vreau să-i cresc, așa că a trebuit să fac un pas major înapoi.”

De asemenea, Knightley a declarat că nu va mai participa într-o franciză de film precum Pirates of the Caribbean, deoarece „programul este nebunesc.”

Keira Knightley, dezvăluiri rare despre fiica sa, care a fost diagnosticată cu dislexie

În cadrul podcast-ului Ruthie’s Table 4, Keira Knightley a dezvăluit că una dintre fiicele sale este dislexică, o trăsătură pe care și ea o împărtășește.

„Avem un copil dislexic. Memoria ei este absolut uimitoare”, a dezvăluit Keira Knightley. Righton, care a apărut și el în podcast, a adăugat că fiica lor poate memora o carte: „Este uimitor.”

Keira Knightley a mărturisit că diagnosticul de dislexie pe care l-a primit la vârsta de șase ani a determinat-o să devină actriță.

„Cei de la școală le-au spus (părinților): „Uite, nu poate citi deloc și avem nevoie de o motivație pentru ea. Știți dacă există ceva ce își dorește?. Și ei au răspuns: „Ei bine, își dorește un agent.”

Citește și:
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Imagini emoționante de la ceremonie și primele declarații ale artistei

Recomandari
Alexia Eram a vorbit cu fratele ei, Aris, aflat la Survivor România. Ce și-au mărturisit cei doi: "Sunt extrem de mândră de tine"
People
Alexia Eram a vorbit cu fratele ei, Aris, aflat la Survivor România. Ce și-au mărturisit cei doi: "Sunt extrem de mândră de tine"
Christina Applegate, primele declarații după ce a fost internată în spital pe fondul luptei cu scleroza multiplă. Ce a precizat actrița
People
Christina Applegate, primele declarații după ce a fost internată în spital pe fondul luptei cu scleroza multiplă. Ce a precizat actrița
Nadia Comăneci a fost premiată pentru întreaga carieră la Gala Laureus. Ce discurs a ținut legendara gimnastă
People
Nadia Comăneci a fost premiată pentru întreaga carieră la Gala Laureus. Ce discurs a ținut legendara gimnastă
Andreea Bănică, mesaj neașteptat pentru Andreea Bălan după ce aceasta s-a căsătorit cu Victor Cornea
People
Andreea Bănică, mesaj neașteptat pentru Andreea Bălan după ce aceasta s-a căsătorit cu Victor Cornea
Chef Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena Group. Ce sumă fabuloasă trebuie să plătească, conform deciziei instanței
People
Chef Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena Group. Ce sumă fabuloasă trebuie să plătească, conform deciziei instanței
Toto Dumitrescu, condamnat după accidentul rutier din București. Ce decizie au luat judecătorii
People
Toto Dumitrescu, condamnat după accidentul rutier din București. Ce decizie au luat judecătorii
Libertatea
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Norocosul și-a ridicat banii
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Norocosul și-a ridicat banii
Primele imagini de la unificarea triburilor la Survivor. Transformarea concurenților după 4 luni în jungla dominicană
Primele imagini de la unificarea triburilor la Survivor. Transformarea concurenților după 4 luni în jungla dominicană
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
S-a văzut clar, dar nimeni nu a spus nimic despre asta! Detaliul remarcat de toată lumea la cununia civilă a Andreei Bălan
S-a văzut clar, dar nimeni nu a spus nimic despre asta! Detaliul remarcat de toată lumea la cununia civilă a Andreei Bălan
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Imagini emoționante de la ceremonie și primele declarații ale artistei
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Imagini emoționante de la ceremonie și primele declarații ale artistei
People

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, dezvăluind imagini pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu, declarații despre relația cu părinții ei. Ce părere au aceștia despre activitatea ei din online: "Au înțeles cum funcționează viața publică"
Adelina Pestrițu, declarații despre relația cu părinții ei. Ce părere au aceștia despre activitatea ei din online: "Au înțeles cum funcționează viața publică"
People

Adelina Pestrițu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu părinții ei.

+ Mai multe
Charlize Theron, mărturisiri tulburătoare despre noaptea în care mama sa l-a împușcat mortal pe tatăl ei în legitimă apărare: "Sunt lucruri pe care nu le poți explica"
Charlize Theron, mărturisiri tulburătoare despre noaptea în care mama sa l-a împușcat mortal pe tatăl ei în legitimă apărare: "Sunt lucruri pe care nu le poți explica"
People

Charlize Theron oferă detalii rare despre tragedia din familia sa, într-un interviu în care vorbește deschis despre traumă și vindecare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

