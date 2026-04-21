Keira Knightley are probleme în căsnicie? Imaginile recente cu soțul actriței ridică multe semne de întrebare

Keira Knightley și James Righton, un fost membru al trupei londoneze Klaxons, s-au întâlnit pentru prima dată în 2011 la o cină și s-au căsătorit în 2013.
Cuprins
Soțul actriței Keira Knightley, James Righton, a fost văzut în public fără verighetă, pe fondul zvonurilor privind o posibilă despărțire.
Muzicianul s-a plimbat recent cu bicicleta prin London și, potrivit fotografiilor obținute de Daily Mail luni, se poate observa clar că nu mai poartă verighetă. Righton purta o jachetă colorată în carouri și o șapcă cu mesajul „I don’t work here”. Poți vedea imaginile AICI.
Apariția a alimentat zvonurile despre divorț, apărute în februarie, când Knightley a eliminat numele de familie al partenerului din documentele oficiale legate de compania sa de arte performative, KCK Boo Ltd. Se pare că numele ei a fost actualizat la Keira Christina Knightley, în loc de Righton. Cei doi nu au oferit niciun punct de vedere oficial privind despărțirea.
Keira Knightley și James Righton au început să se întâlnească în 2011 și s-a căsătorit doi ani mai târziu, într-o ceremonie intimă în Franța.
Knightley, în vârstă de 41 de ani, și Righton, 42, au două fiice împreună: Edie, de 10 ani, și Delilah, de 6 ani. La începutul acestei luni, cei doi au afișat o imagine unită într-o excursie de familie la Venice, alături de cele mici.
Deși nominalizata la Oscar și-a ținut în mare parte relația departe de lumina reflectoarelor, ea a făcut o declarație rară pentru The Times în 2024, glumind că 11 ani împreună „sunt potriviți pentru o actriță și un muzician”.
„Ne enervăm foarte mult unul pe celălalt. Dar, la naiba, râdem mult.”, a spus ea.
Knightley a adăugat că o colaborare la un proiect cu Righton ar fi o idee „groaznică”.
„El încearcă uneori să mă facă să țin ritmul și, se pare, nu am deloc simțul ritmului, iar noi ajungem să ne certăm zdravăn.”
Starul din Love Actually a vorbit și despre cât de selectivă este în alegerea rolurilor, ca mamă activă profesional.
„Nu aș putea să merg din proiect în proiect [în străinătate] acum. Nu ar fi deloc corect față de [copiii mei] și nici nu mi-aș dori asta”, a spus Knightley la acea vreme. „Am ales să am copii, vreau să-i cresc, așa că a trebuit să fac un pas major înapoi.”
De asemenea, Knightley a declarat că nu va mai participa într-o franciză de film precum Pirates of the Caribbean, deoarece „programul este nebunesc.”
În cadrul podcast-ului Ruthie’s Table 4, Keira Knightley a dezvăluit că una dintre fiicele sale este dislexică, o trăsătură pe care și ea o împărtășește.
„Avem un copil dislexic. Memoria ei este absolut uimitoare”, a dezvăluit Keira Knightley. Righton, care a apărut și el în podcast, a adăugat că fiica lor poate memora o carte: „Este uimitor.”
Keira Knightley a mărturisit că diagnosticul de dislexie pe care l-a primit la vârsta de șase ani a determinat-o să devină actriță.
„Cei de la școală le-au spus (părinților): „Uite, nu poate citi deloc și avem nevoie de o motivație pentru ea. Știți dacă există ceva ce își dorește?. Și ei au răspuns: „Ei bine, își dorește un agent.”
Foto: Arhiva ELLE
