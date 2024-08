Keira Knightley, dezvăluiri rare despre fiica sa, care a fost diagnosticată cu dislexie

În cadrul podcast-ului Ruthie’s Table 4, Keira Knightley a dezvăluit că una dintre fiicele sale este dislexică, o trăsătură pe care și ea o împărtășește. Actrița în vârstă de 39 de ani are două fiice, Delilah, de 4 ani, și Edie, de 9 ani, cu soțul ei, James Righton, în vârstă de 40 de ani.

Keira Knightley a mărturisit că diagnosticul de dislexie pe care l-a primit la vârsta de șase ani a determinat-o să devină actriță. „Cei de la școală le-au spus (părinților): „Uite, nu poate citi deloc și avem nevoie de o motivație pentru ea. Știți dacă există ceva ce își dorește?. Și ei au răspuns: „Ei bine, își dorește un agent.”

În aprilie 2022, Keira Knightley a dezvăluit pentru publicația PEOPLE că cele două fiice ale sale nu sunt interesate de munca ei și că nu au urmărit filmele sale.

În urmă cu câțiva ani, Keira Knightley a vorbit onest despre provocările pe care rolul de mamă i le-a adus.

„Cred că nu ne arătăm suficient de mult aprecierea față de femeile care trec printr-un maraton fizic și emoțional atunci când devin mame. Provin dintr-un loc în care am beneficiat de privilegii incredibile. Am un sistem de sprijin minunat, am fost foarte norocoasă în carieră, îmi pot permite asigurare medicală pentru copil, și totuși cred că este foarte dificil', le-a spus actrita celor de la Balance magazine.

„Asta nu înseamnă că nu îmi iubesc copilul. Doar admit că lipsa somnului, schimbările hormonale, moificările din relația cu partenerul meu, toate sunt lucruri care mă fac să mă simt că eșuez zilnic. Trebuie să-mi reamintesc că nu am eșuat, că doar fac ceea ce pot, dar nu este ușor”, a continuat Knightley.