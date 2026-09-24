Gabriela Prisăcariu, vacanță alături de fiul ei. Unde a plecat soția lui Dani Oțil, în timp ce prezentatorul e la Power Couple

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Gabriela Prisăcariu profită de perioada în care Dani Oțil este plecat din țară pentru filmările noului sezon „Power Couple” și a organizat o escapadă alături de fiul lor, Tiago. Soția prezentatorului a ales o destinație însorită și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță.

Gabriela Prisăcariu, vacanță alături de Tiago

Gabriela și Tiago au plecat în Creta, unde se bucură de câteva zile petrecute la malul mării. Modelul a împărtășit cu urmăritorii săi o serie de fotografii realizate pe plajă și a dezvăluit astfel destinația aleasă pentru această perioadă. În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Gabriela Prisăcariu apare relaxată pe plajă, în timp ce micuțul Tiago se bucură de vacanța petrecută alături de mama lui și un prieten de vârsta sa. Vedeta a surprins mai multe momente din escapada lor în Grecia, de la timpul petrecut pe nisip până la atmosfera de vacanță de pe insulă.

„Am venit pentru aerosoli”, a scris Gabriela pe Instagram.

Escapada vine la scurt timp după ce Dani Oțil a plecat în Malta pentru filmările unui nou sezon al emisiunii „Power Couple”. Prezentatorul urmează să lipsească de acasă aproximativ o lună și jumătate, perioadă în care programul său este dedicat producției show-ului.

Modelul și-ar fi imaginat că ultima zi ar putea fi rezervată familiei sau, eventual, unei după-amiezi romantice în doi. Dani Oțil a considerat însă că momentul este numai bun pentru a se bucura de una dintre marile sale pasiuni, Enduro. Gabriela Prisăcariu a povestit întreaga situație cu umor, dezvăluind inclusiv explicația pe care a primit-o de la soțul său.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles. Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Așa mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu, amuzată de alegerea soțului său

Nu este pentru prima dată când pasiunea lui Dani Oțil pentru motociclete ajunge subiect de glume în familie. Gabriela Prisăcariu a sugerat că argumentul potrivit căruia vremea rece l-ar putea împiedica să mai practice Enduro nu o convinge deloc, mai ales că prezentatorul obișnuiește să iasă cu motocicleta inclusiv în timpul iernii.

Soția lui Dani Oțil a continuat să ironizeze situația și a remarcat că, în timp ce pentru timpul petrecut împreună vor exista suficiente ocazii după întoarcerea lui din Malta, motocicleta pare să fi devenit o urgență înainte de plecare.

„Zice că nu mai are timp să se dea cu motocicleta lui și cu mine are timp să stea toată iarna. Dar cu motocicleta lui la Enduro, nu! Așa că, ce voiam eu să vă zic este că îmi place mult să fiu femeie măritată și-l iubesc pe soțul meu foarte mult. Dar câteodată îmi vine… Da”, a mai spus vedeta.

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Foto: Instagram

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