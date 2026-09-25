Andreea Esca, noi dezvăluiri despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: „Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat”

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Andreea Esca și Alexandre Eram au pus bazele, în acest an, unui proiect special la Porumbacu de Sus, care îmbină cultura, gastronomia și activitățile dedicate comunității. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a povestit recent despre începuturile acestei afaceri și a recunoscut că nu au lipsit emoțiile și temerile.

Andreea Esca, despre proiectul dezvoltat alături de Alexandre Eram

Din luna iulie, Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, sunt implicați într-un proiect care le este foarte drag. Este vorba despre „A lu’ Escana”, un spațiu amenajat la Porumbacu de Sus, la poalele Negoiului, unde sunt organizate spectacole de teatru, concerte, expoziții, ateliere, proiecții de film și evenimente gastronomice.

Vedeta PRO TV consideră că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a realizat în ultima perioadă și spune că proiectul a prins viață și datorită oamenilor care le-au fost alături.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat anul acesta, alături de Alexandre Eram, și cu susținerea multor prieteni, este, de departe A lu Escana! Acest loc de la Poalele Negoiului, în Porumbacu de Sus, unde din iulie încoace, avem parte de oameni minunați care ne trec pragul pentru un spectacol de teatru, un concert, o expoziție, un atelier de împletit, o oră de lucrat lutul, un spectacol pentru copii, un film în grădină, un ‘brunch’ gustos, o zi de lectură interactivă pentru micuții din sat, o cină specială, o cafea cu prăjitură, o socată sau o spumă de zmeură”, a mărturisit Andreea Esca pe rețelele sociale.

Andreea Esca recunoaște că a avut temeri la început

Deși acum se bucură de modul în care a evoluat proiectul, începutul nu a fost lipsit de îndoieli. Andreea Esca a recunoscut că atât ea, cât și Alexandre Eram au avut temeri atunci când au decis să investească într-un concept diferit de ceea ce exista deja în zonă. Dorința lor a fost însă aceea de a crea un loc care să aducă oamenii împreună și care, în același timp, să contribuie la viața culturală a comunității locale.

„Ne-a fost frică? Da! Am vrut să construim ceva ce nu exista și simțeam că va face bine? Da! Suntem fericiți? Peste măsură! Sâmbăta aceasta, abia aștept să văd ‘Dumnezeul de a doua zi!’ cu Mirela Oprișor și Vlad Zamfirescu. Și să mă bucur de bucuria întâlnirii copiilor din comună, și nu numai, cu gașca Teatrului Gong din Sibiu! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături, și ați avut încredere că vom deschide un drum… cu sens!”, a adăugat Andreea Esca.

Andreea Esca, despre secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram

Sunt puțini cei care știu faptul că Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, s-a născut în Statele Unite ale Americii și și-a petrecut copilăria în Michigan, Detroit. Ulterior, s-a mutat alături de părinții lui, mama fiind de naționalitate franceză, iar tatăl armean, în Franța. Alexandre Eram este implicat de mulți ani în sectorul afacerilor. Deține un complex turistic în satul Porumbacu de Sus din Sibiu și o linie de produse cosmetice. În comparație cu soția sa, Andreea Esca, care apare tot timpul în fața telespectatorilor, el menține o prezență discretă.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a dezvăluit cum au reușit ea și soțul ei să mențină o relație solidă și armonioasă timp de atâția ani.

„Un sfert de veac. (zâmbește) Funcționăm în felul nostru, cum fiecare familie funcționează în felul ei. Nu sunt rețete de dat și nici lecții de predat. Noi ne susținem și ne admirăm reciproc pentru diverse lucruri, mai presus de dragostea care ne-a adus împreună. Avem multe pasiuni comune și dezbatem diverse subiecte la infinit. Și bănuiesc că a folosit și faptul că nu putem sta supărați și că suntem toleranți unul cu celălalt”, a povestit Andreea Esca pentru VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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