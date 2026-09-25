Andreea Esca, noi dezvăluiri despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: „Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat”

Andreea Esca și Alexandre Eram au transformat o idee în care au crezut într-un proiect care aduce împreună cultura, tradițiile și comunitatea locală.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Andreea Esca și Alexandre Eram
VEZI FOTO
POZA 1 / 26

Andreea Esca și Alexandre Eram au pus bazele, în acest an, unui proiect special la Porumbacu de Sus, care îmbină cultura, gastronomia și activitățile dedicate comunității. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a povestit recent despre începuturile acestei afaceri și a recunoscut că nu au lipsit emoțiile și temerile.

Andreea Esca, despre proiectul dezvoltat alături de Alexandre Eram

Din luna iulie, Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, sunt implicați într-un proiect care le este foarte drag. Este vorba despre „A lu’ Escana”, un spațiu amenajat la Porumbacu de Sus, la poalele Negoiului, unde sunt organizate spectacole de teatru, concerte, expoziții, ateliere, proiecții de film și evenimente gastronomice.

Vedeta PRO TV consideră că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a realizat în ultima perioadă și spune că proiectul a prins viață și datorită oamenilor care le-au fost alături.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat anul acesta, alături de Alexandre Eram, și cu susținerea multor prieteni, este, de departe A lu Escana! Acest loc de la Poalele Negoiului, în Porumbacu de Sus, unde din iulie încoace, avem parte de oameni minunați care ne trec pragul pentru un spectacol de teatru, un concert, o expoziție, un atelier de împletit, o oră de lucrat lutul, un spectacol pentru copii, un film în grădină, un ‘brunch’ gustos, o zi de lectură interactivă pentru micuții din sat, o cină specială, o cafea cu prăjitură, o socată sau o spumă de zmeură”, a mărturisit Andreea Esca pe rețelele sociale.

Andreea Esca recunoaște că a avut temeri la început

Deși acum se bucură de modul în care a evoluat proiectul, începutul nu a fost lipsit de îndoieli. Andreea Esca a recunoscut că atât ea, cât și Alexandre Eram au avut temeri atunci când au decis să investească într-un concept diferit de ceea ce exista deja în zonă. Dorința lor a fost însă aceea de a crea un loc care să aducă oamenii împreună și care, în același timp, să contribuie la viața culturală a comunității locale.

„Ne-a fost frică? Da! Am vrut să construim ceva ce nu exista și simțeam că va face bine? Da! Suntem fericiți? Peste măsură! Sâmbăta aceasta, abia aștept să văd ‘Dumnezeul de a doua zi!’ cu Mirela Oprișor și Vlad Zamfirescu. Și să mă bucur de bucuria întâlnirii copiilor din comună, și nu numai, cu gașca Teatrului Gong din Sibiu! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături, și ați avut încredere că vom deschide un drum… cu sens!”, a adăugat Andreea Esca.

Andreea Esca, despre secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram

Sunt puțini cei care știu faptul că Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, s-a născut în Statele Unite ale Americii și și-a petrecut copilăria în Michigan, Detroit. Ulterior, s-a mutat alături de părinții lui, mama fiind de naționalitate franceză, iar tatăl armean, în Franța. Alexandre Eram este implicat de mulți ani în sectorul afacerilor. Deține un complex turistic în satul Porumbacu de Sus din Sibiu și o linie de produse cosmetice. În comparație cu soția sa, Andreea Esca, care apare tot timpul în fața telespectatorilor, el menține o prezență discretă.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a dezvăluit cum au reușit ea și soțul ei să mențină o relație solidă și armonioasă timp de atâția ani

„Un sfert de veac. (zâmbește) Funcționăm în felul nostru, cum fiecare familie funcționează în felul ei. Nu sunt rețete de dat și nici lecții de predat. Noi ne susținem și ne admirăm reciproc pentru diverse lucruri, mai presus de dragostea care ne-a adus împreună. Avem multe pasiuni comune și dezbatem diverse subiecte la infinit. Și bănuiesc că a folosit și faptul că nu putem sta supărați și că suntem toleranți unul cu celălalt”, a povestit Andreea Esca pentru VIVA!

Citește și:
Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, dezvăluiri sincere despre prietenia lor și rolurile de mamă: „Subiectele nu mai sunt copiii'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt
People
Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt
Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: "Am plâns unul în brațele celuilalt"
People
Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: "Am plâns unul în brațele celuilalt"
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex
People
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex
Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari
People
Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari
Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: "Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte..."
People
Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: "Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte..."
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
People
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: "Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt..."
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: "Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt..."
People

Romanița Iovan a mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

+ Mai multe
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
People

Regina Rania a Iordaniei a avut o intervenție emoționantă în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, unde a atras atenția asupra situației copiilor palestinieni aflați în detenție militară israeliană.

+ Mai multe
Theo Rose, luată prin surprindere de o întrebare a fiului ei. Ce i-a zis micuțul Sasha și cum a reacționat artista
Theo Rose, luată prin surprindere de o întrebare a fiului ei. Ce i-a zis micuțul Sasha și cum a reacționat artista
People

Ocazional, Theo Rose dezvăluie imagini cu fiul ei, Sasha, și le povestește celor care o urmăresc pe rețelele de socializare momente inedite de familie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC