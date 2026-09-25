Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul

Claudia Schiffer s-a fotografiat în costum de baie în timpul unei vacanțe la Mediterană și a publicat imaginile pe rețelele sociale.

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  de  ELLE.ro
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul

Claudia Schiffer continuă să atragă toate privirile la mai bine de trei decenii de când a devenit unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii. Aflată într-o vacanță în zona Mediteranei, vedeta în vârstă de 56 de ani a publicat mai multe imagini în costum de baie, iar fotografiile au primit rapid numeroase reacții din partea fanilor.

Claudia Schiffer s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese, cu dungi albe și roșii și accente în nuanțe de piersică, având în fundal un apus spectaculos. Modelul și-a lăsat părul blond desfăcut, în bucle lejere, și a completat look-ul de vacanță cu o pereche de ochelari de soare cu rame albe, un colier delicat și o brățară aurie.

„O vară fără sfârșit”, a scris Claudia Schiffer în descrierea imaginilor publicate pe rețelele sociale.

În caruselul de fotografii, vedeta a inclus și alte momente din vacanță, printre care o apariție într-o rochie albă cu buline roșii. Postarea nu a trecut neobservată, iar prietenii și admiratorii săi au reacționat imediat. Comedianta Chelsea Handler i-a transmis: „Ei bine, arăți pur și simplu ridicol de bine”, în timp ce un fan a comentat: „În continuare cea mai frumoasă.” Alți internauți au numit-o „fata visurilor” și „cea mai frumoasă femeie din lume”.

Originară din Germania, Claudia Schiffer a devenit unul dintre simbolurile modei anilor ’90, alături de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista și Kate Moss. Cariera sa internațională a luat amploare după ce Karl Lagerfeld a ales-o drept imagine Chanel, iar ulterior a apărut pe mai mult de 1.000 de coperte de reviste și a colaborat cu numeroase branduri importante. În ciuda siluetei pe care o afișează și astăzi, Schiffer nu este adepta antrenamentelor clasice și intense la sală. Preferă să își mențină condiția fizică prin activități variate, de la Pilates și yoga până la tenis și mers pe bandă.

„Când am început să am copii, am încercat să fiu cât mai sănătoasă posibil și, datorită acestui lucru, astăzi mă simt mai bine ca niciodată în corpul meu și cu mine însămi, în general”, povestea ea într-un interviu pentru Vogue Australia.

În loc să urmeze zilnic același program de sport, Claudia Schiffer preferă diversitatea.

„Fac mișcare alegând ceva diferit în fiecare zi, de la tenis sau un curs de yoga până la un antrenament online de 15 minute pentru abdomen sau o oră de mers pe bandă în timp ce mă uit la un film.”

În ceea ce privește alimentația, supermodelul preferă produsele organice, cultivate local, însă nu își impune un regim complet restrictiv. Ciocolata și vinul se numără printre micile plăceri pe care și le permite ocazional.

Claudia Schiffer, despre îngrijirea pielii și trecerea timpului

Modelul consideră că o parte importantă a felului în care arată se datorează și atenției acordate pielii de-a lungul anilor. Rutina de dimineață și cea de seară au devenit pentru ea inclusiv momente în care se poate desprinde de programul aglomerat.

„Am un program încărcat, fie că este vorba despre muncă, despre rolul de mamă sau despre timpul petrecut cu soțul meu, așa că rutina de îngrijire a pielii de dimineață și cea de seară sunt două dintre puținele momente ale zilei pe care le am doar pentru mine”, a explicat Claudia Schiffer.

Anii petrecuți în fața camerelor de fotografiat au făcut-o să înțeleagă devreme cât de importantă este îngrijirea tenului.

„După ce am petrecut ani întregi la ședințe foto, unde machiajul era aplicat și îndepărtat constant, am învățat de la o vârstă fragedă cât de important este să ai grijă de pielea ta. Am fost întotdeauna foarte riguroasă în privința curățării și a folosirii produselor naturale de îngrijire, care hrănesc și fortifică pielea.”

Claudia Schiffer a vorbit deschis și despre înaintarea în vârstă, mărturisind că nu încearcă să pară mai tânără și că preferă să privească fiecare etapă a vieții într-un mod pozitiv.

„Cred că vârsta ar trebui sărbătorită și respectată. Există un motiv pentru care avem torturi și petreceri de ziua noastră, iar eu privesc la fel și faptul că îmbătrânesc cu încă un an.”

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Foto: Profimedia

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