Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană

Regina Rania a Iordaniei a avut o intervenție emoționantă în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, unde a atras atenția asupra situației copiilor palestinieni aflați în detenție militară israeliană.

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  de  ELLE.ro
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană

Regina Rania a Iordaniei a atras toate privirile la New York, unde a participat la un eveniment organizat în marja Adunării Generale a ONU. Suverana în vârstă de 56 de ani a ales pentru această ocazie un costum bleumarin elegant, însă discursul său despre situația copiilor palestinieni aflați în detenție militară israeliană a fost cel care a marcat apariția.

Pentru eveniment, Regina Rania a Iordaniei a purtat un costum bleumarin, format din sacou și pantaloni, pe care l-a combinat cu o bluză vaporoasă din șifon ivoire, cu un detaliu elegant în zona gâtului. Ținuta a fost completată de pantofi cu toc și vârf ascuțit, într-o nuanță deschisă, și o geantă de mici dimensiuni în aceeași paletă cromatică.

Regina Rania, care este Eminent Advocate pentru UNICEF și președintă onorifică a United Nations Girls’ Education Initiative, a participat la eveniment cu un mesaj mult mai important. Suverana a luat cuvântul în cadrul dialogului la nivel înalt „Childhood in Custody”, desfășurat pe 22 septembrie la sediul ONU din New York și dedicat copiilor palestinieni aflați în detenție militară israeliană. Mesajul său are o încărcătură puternică, în contextul genocidului pe care statul Israel îl comite activ în Gaza.

Regina Rania a Iordaniei, discurs despre copiii palestinieni aflați în detenție

În intervenția sa, Regina Rania a Iordaniei, care este născută în Kuweit dintr-un tată palestinian și o mamă iordaniană, a cerut comunității internaționale să acorde o atenție sporită situației copiilor palestinieni și a descris mărturiile acestora despre experiențele din detenție.

„Copiii vorbesc despre un tipar sumbru și familiar: sunt smulși din casele lor în toiul nopții, fără să știe unde sau de ce sunt duși. Sunt aduși în fața instanțelor militare. Sunt agresați și amenințați cu violul. Sunt ținuți fără suficientă hrană, izolați și speriați”, a declarat Regina Rania.

Regina Rania a Iordaniei a susținut că situația nu poate fi redusă, în opinia sa, la acțiunile individuale ale unor persoane.

„Această cruzime devenită rutină nu este opera câtorva agresori. Este produsul unui aparat politic, juridic și de securitate care normalizează violența împotriva copiilor, atât timp cât acei copii sunt palestinieni. Și pur și simplu nu înțeleg: ce este atât de înspăimântător la copiii palestinieni?”, a continuat ea.

Regina Rania a Iordaniei a vorbit și despre impactul pe care o astfel de experiență îl poate avea asupra unui copil și a familiei sale, invitându-i pe cei prezenți să își imagineze o asemenea situație.

„Cei mai mulți părinți abia dacă își pot permite să își imagineze asta: copilul lor de 12 ani luat sub amenințarea armei și dus într-un loc în care ei nu îl pot urma. Este de neconceput. Și totuși, familiilor palestiniene li se întâmplă tot timpul”, a spus ea.

În discurs, Regina Rania a făcut referire și la datele unui studiu Save the Children din 2025 privind foști copii palestinieni aflați în detenție, precum și la concluziile unei comisii internaționale independente de anchetă a ONU. Potrivit datelor citate de aceasta, două treimi dintre copiii intervievați au declarat că au fost ținuți în izolare, în unele cazuri pentru perioade de până la 45 de zile.

„Imaginați-vă un copil închis într-o celulă, îngrozit și singur, timp de 45 de minute. Plânge, își cere scuze, lovește în pereți, își strigă părinții. Dar 45 de zile? Cum ar putea arăta așa ceva? Li se răpește inocența și sunt dezumanizați într-o asemenea măsură încât chiar și un copil cu role, o minge de fotbal sau un zmeu poate fi privit ca o amenințare. Iar un copil poate fi etichetat drept terorist, ca și cum nu ar fi fost niciodată copil”, a spus Regina Rania.

Regina Rania a Iordaniei a vorbit apoi despre felul în care, în opinia sa, copiii palestinieni ajung să fie percepuți prin prisma unor presupuse amenințări viitoare, înainte chiar de a ajunge la maturitate.

În discursul său, aceasta a amintit și cazul lui Walid Ahmad, un adolescent palestinian care a murit în martie 2025, după șase luni petrecute în custodie israeliană. Regina Rania a afirmat că trupul acestuia continuă să fie reținut de autoritățile israeliene.

„Un an și jumătate mai târziu, Israelul încă îi reține trupul, prizonier chiar și după moarte”, a spus ea.

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Foto: Getty Images

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