Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari

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Rivalitatea dintre Antena 1 și PRO TV nu se poartă doar pentru audiențe sau pentru cele mai cunoscute vedete de pe micul ecran. În spatele emisiunilor urmărite de milioane de români există echipe numeroase de profesioniști, iar oamenii cu experiență în producții complexe au devenit extrem de valoroși pentru marile televiziuni.

Nu doar vedetele trec de la un post la altul

De la show-uri de divertisment până la reality show-uri realizate în afara țării, producțiile importante necesită echipe tehnice capabile să lucreze în condiții dificile și după programe solicitante. Tocmai de aceea, competiția dintre posturi se extinde și asupra cameramanilor și a celorlalți profesioniști din spatele camerelor.

De-a lungul anilor, Antena 1 și PRO TV au atras în propriile echipe nume care lucraseră anterior pentru concurență. Dacă schimbările care implică prezentatori sau alte vedete devin imediat subiect de presă, transferurile din echipele de producție sunt mult mai puțin vizibile publicului.

Recent, atenția a fost îndreptată către trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Antena 1, după 18 ani petrecuți la postul din Pache Protopopescu. Însă mișcările dintre cele două televiziuni nu s-ar opri la personalitățile aflate în fața camerelor.

Profesioniștii implicați în producții precum „Asia Express”, „Insula Iubirii” sau „Burlacul” trebuie să facă față unor filmări desfășurate uneori la mii de kilometri de casă, pe perioade lungi și în condiții foarte diferite de cele dintr-un studio de televiziune. Potrivit Cancan.ro, PRO TV ar fi încercat să atragă cameramani cu experiență din echipa coordonată de Mona Segall, în contextul în care ar fi fost nevoie de suplimentarea echipei pentru producția „Burlacii”.

Conform sursei citate, oferta financiară ar fi fost cu aproximativ 30% mai mare decât veniturile pe care profesioniștii le obțineau deja.

Cât poate câștiga un cameraman pentru un sezon

Veniturile cameramanilor implicați în unele dintre cele mai mari producții TV pot ajunge la sume considerabile. Potrivit informațiilor citate, un cameraman ar putea încasa în jur de 8.000 de euro pentru participarea la un sezon de „America Express”. Suma trebuie însă pusă în contextul condițiilor de lucru. Filmările se pot întinde pe aproximativ două luni și presupun deplasări constante, zile lungi de filmare și adaptarea la situații neprevăzute.

Experiența acumulată în astfel de proiecte poate crește considerabil valoarea unui profesionist atunci când alte televiziuni își construiesc sau își extind echipele.

În cazul a doi cameramani experimentați care lucrau în echipa Monei Segall ar fi existat, potrivit sursei citate, oferte financiare semnificativ mai mari pentru a trece la o altă producție. Cel puțin în sezonul respectiv, aceștia ar fi ales însă să rămână în echipa din care făceau deja parte.

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Foto: Arhiva ELLE

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