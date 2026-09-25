Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari

Competiția dintre Antena 1 și PRO TV se mută și în spatele camerelor, unde profesioniștii cu experiență sunt tot mai căutați.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari

Rivalitatea dintre Antena 1 și PRO TV nu se poartă doar pentru audiențe sau pentru cele mai cunoscute vedete de pe micul ecran. În spatele emisiunilor urmărite de milioane de români există echipe numeroase de profesioniști, iar oamenii cu experiență în producții complexe au devenit extrem de valoroși pentru marile televiziuni.

Nu doar vedetele trec de la un post la altul

De la show-uri de divertisment până la reality show-uri realizate în afara țării, producțiile importante necesită echipe tehnice capabile să lucreze în condiții dificile și după programe solicitante. Tocmai de aceea, competiția dintre posturi se extinde și asupra cameramanilor și a celorlalți profesioniști din spatele camerelor.

De-a lungul anilor, Antena 1 și PRO TV au atras în propriile echipe nume care lucraseră anterior pentru concurență. Dacă schimbările care implică prezentatori sau alte vedete devin imediat subiect de presă, transferurile din echipele de producție sunt mult mai puțin vizibile publicului.

Recent, atenția a fost îndreptată către trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Antena 1, după 18 ani petrecuți la postul din Pache Protopopescu. Însă mișcările dintre cele două televiziuni nu s-ar opri la personalitățile aflate în fața camerelor.

Profesioniștii implicați în producții precum „Asia Express”, „Insula Iubirii” sau „Burlacul” trebuie să facă față unor filmări desfășurate uneori la mii de kilometri de casă, pe perioade lungi și în condiții foarte diferite de cele dintr-un studio de televiziune. Potrivit Cancan.ro, PRO TV ar fi încercat să atragă cameramani cu experiență din echipa coordonată de Mona Segall, în contextul în care ar fi fost nevoie de suplimentarea echipei pentru producția „Burlacii”.

Conform sursei citate, oferta financiară ar fi fost cu aproximativ 30% mai mare decât veniturile pe care profesioniștii le obțineau deja.

Cât poate câștiga un cameraman pentru un sezon

Veniturile cameramanilor implicați în unele dintre cele mai mari producții TV pot ajunge la sume considerabile. Potrivit informațiilor citate, un cameraman ar putea încasa în jur de 8.000 de euro pentru participarea la un sezon de „America Express”. Suma trebuie însă pusă în contextul condițiilor de lucru. Filmările se pot întinde pe aproximativ două luni și presupun deplasări constante, zile lungi de filmare și adaptarea la situații neprevăzute.

Experiența acumulată în astfel de proiecte poate crește considerabil valoarea unui profesionist atunci când alte televiziuni își construiesc sau își extind echipele.

În cazul a doi cameramani experimentați care lucrau în echipa Monei Segall ar fi existat, potrivit sursei citate, oferte financiare semnificativ mai mari pentru a trece la o altă producție. Cel puțin în sezonul respectiv, aceștia ar fi ales însă să rămână în echipa din care făceau deja parte.

Citește și:
Kim Kardashian, internată în spital. Afecțiunea care i-a amintit de boala care a provocat moartea tatălui ei

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Esca, noi dezvăluiri despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: "Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat"
People
Andreea Esca, noi dezvăluiri despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: "Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat"
Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt
People
Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt
Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: "Am plâns unul în brațele celuilalt"
People
Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: "Am plâns unul în brațele celuilalt"
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex
People
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex
Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: "Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte..."
People
Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: "Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte..."
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
People
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: "Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt..."
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: "Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt..."
People

Romanița Iovan a mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

+ Mai multe
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
People

Regina Rania a Iordaniei a avut o intervenție emoționantă în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, unde a atras atenția asupra situației copiilor palestinieni aflați în detenție militară israeliană.

+ Mai multe
Theo Rose, luată prin surprindere de o întrebare a fiului ei. Ce i-a zis micuțul Sasha și cum a reacționat artista
Theo Rose, luată prin surprindere de o întrebare a fiului ei. Ce i-a zis micuțul Sasha și cum a reacționat artista
People

Ocazional, Theo Rose dezvăluie imagini cu fiul ei, Sasha, și le povestește celor care o urmăresc pe rețelele de socializare momente inedite de familie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC