Colecția Max Mara Spring/Summer 27: când hainele utilitare întâlnesc luxul

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Designerul, care lucrează pentru Max Mara de aproape patru decenii, nu explorează pentru prima dată această zonă.

În arhivele brand-ului, hainele utilitare apar inclusiv în colecții din anii ’90, iar estetica monocromă este deja semnătura casei și se regăsește și în alte sezoane precum Colecția Max Mara Resort 2019.

Designerul demonstrează încă odată că își caută cele mai interesante referințe.

Pentru Spring/Summer 2027 Griffiths s-a inspirat din femei aventuriere ale primei jumătăți a secolului XX, precum Amelia Earhart, aviatoarea Beryl Markham, exploratoarea Freya Stark și Osa Johnson. Spiritul anilor ’30 s-a strecurat în styling prin bermude, ochelari cu aer tehnic și coafuri cu bucle bine definite.

Rezultatul depășește însă simplul costum tehnic. Materialele și execuția mută hainele utilitare în teritoriul luxului: inuri consistente, gabardine fine cu aspect de second skin, croieli precise și tricotaje fluide.

Este exact genul de contrast pe care Max Mara îl stăpânește foarte bine: haine aparent simple, ale căror detalii sofisticate devin evidente când începi să te apropii.

Într-un sezon milanez în care sutienul purtat la vedere pare să fi devenit aproape un element obligatoriu de styling, Max Mara a refuzat în mare parte spectacolul trend-urilor evidente.

Rochiile din tricot au urmărit corpul fără să îl încorseteze sau să îl expună excesiv, iar decolteurile și spatele decupat au dat o notă de senzualitate într-o colecție dominată de funcționalitate.

Au existat și câteva excepții mai ludice: o salopetă și o pereche de pantaloni cargo realizate din organza neagră au transformat două dintre cele mai pragmatice piese ale garderobei în ceva evident mai puțin practic și mult mai potrivit unui podium.

De fapt, tocmai această contradicție face interesant conceptul de utility lux. Hainele arată ca și cum ar fi pregătite să rezolve orice problemă, chiar dacă probabil cea mai solicitantă misiune pe care o vor avea de îndeplinit va fi o zi foarte lungă pe terasa unui restaurant.

Pentru Griffiths, funcționalitatea nu se măsoară însă numai în numărul de buzunare. Designerul vorbește despre haine ca despre un fel de „equipment for living„, echipament pentru viața de zi cu zi. Iar înainte ca o piesă să ajungă în colecție, spune că o testează pe femeile din propriul birou pentru a vedea dacă poate fi îmbrăcată și purtată ușor.

În era micro trend-urilor, Max Mara continuă să facă ceea ce știe cel mai bine: haine pe care îți poți imagina că le porți în viața reală. Doar că, pentru SS27, femeia Max Mara pare pregătită pentru aproape orice, chiar dacă toate acele buzunare cargo vor rămâne, cel mai probabil, goale.

Foto: Profimedia

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