Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: „Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte…”

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de aproape 11 ani și sunt părinții unui băiețel adorabil despre care vorbesc mereu cu multă mândrie.

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  de  Andreea Ilie
Lili Sandu, Silviu Țolu și fiul lor
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Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de aproape 11 ani și sunt părinții unui băiețel adorabil despre care vorbesc mereu cu multă mândrie.

Lili Sandu nu a ascuns până acum faptul că a trecut prin clipe cu adevărat grele și complicate de când a devenit mamă. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV a recunoscut recent că munca i-a fost deseori un refugiu atunci când s-a confruntat cu probleme personale.

În ceea ce privește creșterea și educarea fiului ei, vedeta mărturisește că este o mamă destul de îngăduitoare și îi oferă spațiu fiului ei să învețe din greșeli.

„Am și momente în care sunt foarte relaxată și spun „lasă copilul să descopere”, dar am și momente în care îmi pornește instant radarul de mamă.
Încerc să nu cresc un copil speriat de greșeli. Prefer să învețe, să încerce, să cadă și să se ridice. Dar, în același timp, vreau să știe că există limite și consecințe.
Încerc să fiu mai degrabă „polițistul bun”, dar cred că orice mamă are și momentele ei de „acum chiar trebuie să mă asculți!”. Important pentru mine este să existe limite, dar și foarte multă iubire, dialog și libertatea lui de a fi el, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Prezentatoarea a mărturisit că se simte foarte fericită și împlinită de când a devenit mamă, chiar dacă maternitatea vine la pachet și cu multe momente mai puțin plăcute.

„Maternitatea m-a învățat să iubesc într-un fel pe care nu îl cunoșteam înainte și să mă descopăr pe mine, dintr-o altă perspectivă.
Pare greu atunci când sunt obosită, când am multe lucruri de făcut și simt că nu mai am timp pentru mine sau când el trece printr-o perioadă mai dificilă și nu reușesc din prima să înțeleg ce se întâmplă cu el. Dar, în același timp, am învățat că aproape nimic nu rămâne greu pentru totdeauna.
Cel mai greu este si atunci când îl văd trecând prin ceva și nu pot să-i iau eu greul. Cred că asta este una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte: să înțelegi că nu poți trăi viața copilului tău în locul lui”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Lili Sandu, declarații sincere despre începutul carierei

Lili Sandu a făcut parte din faimosul show „Școala Vedetelor.” Ea a activat și în industria muzicală într-o trupă împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut și un proiect solo în muzică. În 2009 a părăsit România și a mers în Statele Unite ale Americii pentru o carieră în actorie. Ea a fost în distribuția unor telenovele românești cunoscute, cum ar fi „Numai iubirea”, „Păcatele Evei” și „Doctori de mame.”

Invitată într-un podcast, Lili Sandu a făcut declarații sincere despre cum a resimțit standardele absurde de frumusețe care erau promovate atunci când s-a lansat în carieră. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” a recunoscut că presiunile de la vremea respectivă au lăsat urme adânci asupra ei și chiar i-a fost dificil să se descotorosească de acele așteptări nerealiste din partea industriei asupra femeilor de a arăta într-un anumit fel. 

„Femeia trebuia să fie slabă. Pe vremea aia chiar trebuia să fie slabă. Dacă nu erai țiplă, nici nu luai casting-ul, nu exista deschiderea asta către hai să ne acceptăm. Trebuia să tragi de tine și ușor-ușor, aici, la creierașul meu, s-a produs o schimbare, nu în bine în perioada respectivă. Am mai rămas așa cu câteva sechele, dar acum a intervenit și vârsta și spune că ești îndeajuns așa cum ești. Nu te corecta nimeni, nu te retușa nimeni. Când apăreai la televizor, trebuia să fii țiplă, nu aveai ce să zici. Îți dai seama ce tragedie? Că trebuie să te conformezi, nu să apari să zici: așa sunt eu. Nu, trebuie să fii. M-am apucat și de muzică după, am cântat și singură și am fost invitată la o casă de producții și mi-a zis: „Lili, ești un pic mai rotundă, trebuie să”.. Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam, mâncam doar orez cu piept de pui la grătar, înainte să mă duc la sală. Mâncam un piept de pui, trăgeam la sală o oră și jumătate, două, peste câțiva ani am făcut un dezechilibru, pentru că puiul ăla era îmbibat în toți hormonii, în toate antibioticele, doar să fiu ok. Sunt bine, acum intru în tipar? Sunt convinsă că multe din showbiz, din perioada respectivă, îmi dau dreptate, că așa era”, a povestit Lili Sandu în podcast-ul moderat de Sore. 

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Foto: Instagram

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