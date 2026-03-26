Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „E o formă de violență”

Corina Caragea a vorbit despre un aspect extrem de neplăcut cu care se confruntă, și anume comentariile răutăcioase și negative din social media. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum reușește să nu se lase afectată de hate.

Corina Caragea, despre hate-ul din mediul online

Corina Caragea a avut o reacție tranșantă despre hate-ul din social media cu care se confruntă. Prezentatoarea TV a dezvăluit că până acum a fost jignită, inclusiv amenințată, și susține că un astfel de comportament, care reprezintă o formă de violență, nu trebuie deloc normalizat și încurajat.

Mesajul vedetei vine pe fondul unor atacuri din partea unor persoane. Corina Caragea a ales să ofere câteva exemple de comentarii jignitoare pe care le-a primit, cum ar fi „Nesimțită creatură marca pro TV” sau „N-ai nevoie de sală! Tu stai rău cu înmulțirea!”, fiind o parte dintre ele.

„Primesc des în interviuri întrebarea: „Cum te descurci cu haterii?”

Răspunsul meu e simplu: îi ignor și îi monetizez

În spatele acestei detașări sunt ani în care am învățat, uneori greu, să nu mai iau personal ceea ce nu este despre mine. Am trecut prin jigniri, amenințări, comentarii care dor, mai ales la început, când încă îți construiești încrederea și locul tău. Și am ales să nu îmi expun și persoanele iubite.

Cu timpul am înțeles că internetul e un perete pe care poate scrie oricine. Și că multe dintre aceste cuvinte spun mult mai mult despre cel care le scrie decât despre cel care le primește.

Uneori e suficient să te uiți la poza de profil: oameni care vorbesc despre valori, familie, credință. Și totuși, în spatele ecranului, aleg să rănească. Postez aici patru dintre cei mai recenți. Îmi este milă de ei.

Mai ales în perioada aceasta, a postului, care ar trebui să fie despre liniște, introspecție și mai multă bunătate, contrastul devine și mai puternic. E ușor să vorbim despre credință. Mai greu e să o arătăm în felul în care îi tratăm pe ceilalți.

Eu merg mai departe pentru că știu cine sunt, ce pot și ce vreau.

Dar un lucru cred că e important de spus clar: hate-ul nu ar trebui să fie normal. Nu e parte din „fișa postului”, nu e prețul vizibilității și nici nu ar trebui acceptat ca ceva inevitabil.

E doar o formă de violență pe care, poate, am început prea ușor să o tolerăm”, a scris Corina Caragea pe Facebook.

Corina Caragea, răspuns după ce a fost întrebată dacă e căsătorită

Corina Caragea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii i-au adresat tot felul de curiozități. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost întrebată direct dacă este căsătorită. Vedeta nu a ocolit subiectul, ba chiar l-a abordat, însă a ținut să precizeze că își dorește să mențină discreția. Despre Corina Caragea se speculează că ar forma un cuplu cu Robert Pongracz, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Prezentatoarea TV nu a confirmat acest lucru, cu toate că au fost surprinși în public în ipostaze romantice.

„Ce întrebare personală și câte întrebări de genul acesta am primit. Hmm, asta va rămâne un secret, pentru că știți că mie nu îmi place să îmi povestesc viața personală pe Internet, să postez ceva de genul acesta. Pentru că vreau să protejez, vreau să am ceva al meu și numai al meu. Persoanele pe care le iubesc și la care țin foarte, foarte mult cred că trebuie să fie protejate de expunerea publică. Sper să îmi respectați dorința!”, a spus Corina Caragea pe Instagram.

Ce dezvăluia Corina Caragea în trecut despre căsătorie

Corina Caragea a dezvăluit acum ceva timp că nu a văzut căsătoria drept o realizare până acum, motiv pentru care nu s-a grăbit să ajungă în fața altarului.

„Eu mă gândesc de 7 ori înainte să fac orice. Pentru că rămân apoi fidelă deciziei, nu mă arunc cu capul înainte și nu plec așa ușor la primul obstacol. Cred că dragoste fără căsătorie poate exista. Și cu și fără. Dar căsătorie fără dragoste… este ceva foarte trist și, din păcate, des întâlnit. Căsătoria nu este pentru mine în categoria realizări. În timpurile noastre, cred că este decizia fiecăruia dacă are acele acte sau nu și nimeni nu îl poate judeca”, a declarat Corina Caragea, potrivit viva.ro.

Au circulat mai multe speculații cu privire la o posibilă căsătorie, dar Corina Caragea a fost extrem de discretă în privința acestui subiect, exprimându-și dorința de a păstra viața sa personală departe de atenția publicului.

„Rezistența în fața speculațiilor face parte din fișa postului. Așa e când ai o meserie expusă public și tu nu vrei să îti expui și viața privată. Există o diferență între ele și eu țin cont. Așa că tot ce ține de viața mea personală păstrez deoparte, pentru că o valorez și o respect. Sunt destui care își vând nunțile, botezurile și divorțurile pentru bani sau celebritate, așa că publicul are destulă ‘marfă”, a mai mărturisit Corina Caragea.

