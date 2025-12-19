Lili Sandu, despre clipele dificile pe care le-a întâmpinat de când este mamă: „Am avut atacuri de panică”

Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, au împreună un băiat, pe nume Thomas. Cei doi se bucură de fiecare moment petrecut alături de fiul lor și au principii solide în ceea ce privește creșterea lui.

Lili Sandu, despre rolul de mamă

Lili Sandu nu a ascuns până acum faptul că a trecut prin clipe cu adevărat grele și complicate de când a devenit mamă. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV a recunoscut recent că munca i-a fost deseori un refugiu atunci când s-a confruntat cu probleme personale.

„Sunt deja trei ani de zile de când prezint emisiunea ‘Vorbește lumea’ și au fost clipe în care Thomas era pe masa de operație, iar eu trebuia să fiu dimineața la filmări. Și mama a trecut printr-un moment foarte greu, de viață și de moarte, aș putea spune, a fost bolnavă, iar eu am fost la emisiune și mi-am făcut treaba. Am avut atacuri de panică pe care am încercat să le maschez… Dar, mai presus de toate, contează că merg la emisiune cu foarte mare pasiune. Asta nu înseamnă că îi neglijez pe cei pe care-i iubesc, Doamne ferește! Ceea ce vreau să zic este că pentru mine prezența pe platourile de filmare e ca o terapie în momentele grele și nici n-am fost nevoită să mă ascund prea mult, pentru că oamenii exact asta apreciază la mine și la colegii mei, că suntem reali”, a spus Lili Sandu pentru VIVA!

Lili Sandu a vorbit și despre cum este Silviu Țolu în rolul de tată. Prezentatoarea TV îi este recunoscătoare partenerului ei de viață pentru faptul că tot timpul îi este alături în situațiile grele și că îi oferă sprijinul de care are nevoie.

„Este minunat, n-aș fi reușit fără el. Am avut o perioadă destul de dificilă în primul an de maternitate și până m-am adunat de jos și am refăcut toate piesele puzzle-ului numit Lili Sandu, el a fost mereu lângă mine, m-a susținut. Suntem o echipă foarte puternică și este important pentru mine că a fost acolo și m-a înțeles, fără prea multe discuții, fără prea multe întrebări, fără prea multe ‘de ce-uri’. Pur și simplu, a fost acolo și m-a ridicat. Iar ca tată n-am ce să-i reproșez. Nu că este logodnicul meu sau tatăl lui Thomas, dar este un om extraordinar, este atât de echilibrat.”

Lili Sandu, despre educația fiului ei

În cadrul unui interviu acordat recent, Lili Sandu a făcut confesiuni despre felul în care îl educă pe băiatul ei. Prezentatoarea TV i-a explicat lui Thomas, adaptat la vârsta lui de 5 ani, câteva principii de educația financiară, astfel că fiul ei are deja pușculiță a lui cu bani.

„Are plicul lui, galben, dar el împarte banii cu toată lumea. La un moment dat mi-a zis să mergem să cumpărăm niște jucării, că pe lună are dreptul să-și cumpere o jucărie, și i-am zis că și-a cumpărat deja. Atunci mi-a zis că are plicul lui galben și îmi face semn să-l scot. Nu se uită la bani. El nu prea conștientizează acum valoarea banului, dar începe. L-am pus o dată să aleagă cardul meu și plicul și a ales cardul, mi-a zis că a văzut la mine că scot mereu de pe card și că s-a gândit că sunt mai mulți bani. La 5 ani? Unde o să ajungem?”, a spus Lili Sandu pentru Libertatea.

Lili Sandu a mai dezvăluit că își dorește ca fiul ei, Thomas, să muncească în perioada vacanțelor, atunci când va avea vârsta potrivită. Prezentatoarea TV încearcă să îl învețe de mic pe băiatul ei valoarea banului.

„O să aibă cardul lui când o să muncească zilier la mare. I-am zis că de la 16 ani se va angaja. O să se mute singur, o să se angajeze și o să meargă la muncă. La mare, în vacanță, că așa munceam și eu. Când am fost mică eu am vândut roșii ca să-mi iau un tricou cu Slayer pentru că eram rockeriță, eram înnebunită. În Mamaia, unde erau toți bogații, aveam vreo 12-13 ani și vindeam roșii. I-am zis lui Thomas că și el o să facă la fel, o să fie zilier. O să-l angajez eu, vorbesc eu cu oamenii pe la mare și o să-și facă bani. Bine, sunt și eu nebună acum, dar pentru copii este important să nu gândească că au tot ce le trebuie, pentru că atunci nu mai sunt înfometați. Ei zic că orice ar fi mama le dă. Nu e chiar așa.”

