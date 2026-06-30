Fiul lui Lili Sandu, gata pentru următoarea etapă a vieții sale. Ce a declarat vedeta?

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Fiul lui Lili Sandu a ajuns la finalul unei etape importante din viața lui de până acum: a absolvit grădinița. Și cum o astfel de ocazie nu putea trece neobservată, vedeta Pro TV, alături de partenerul său de viață, manechinul Silviu Țolu, au celebrat cu mari emoții ocazia. Cei doi și-au însoțit fiul la festivitatea de absolvire a grădiniței, iar Sandu chiar a povestit ulterior că a plâns, atunci când a realizat cât de rapid s-a scurs timpul în care a crescut TJ.

Fiul lui Lili Sandu a urmat o grădiniță particulară, alegere făcută de părinți în urmă cu 4 ani, în speranța că cel mic va avea parte de o educație mai empatică decât ar fi presupus ei că se practică în sistemul de stat, dar și de spațiu mai generos pentru activitățile dedicate copiilor. Prezentatoarea Pro TV chiar a mărturisit că nu a fost ușor să își lase copilul în grija altora, și că trecerea acestuia într-o etapă mai independentă a vieții i-a provocat numeroase trăiri contradictorii, ca fiecărui părinte care se confruntă la început cu această situație. Acum, aceasta a rememorat parcursul celui mic la grădiniță, de la primele zile și până la final, într-o postare împărtășită cu cei 340.000 de urmăritori de pe contul său de Instagram.

„Highlight-ul acestei luni a fost cu siguranță absolvirea grădiniței. O etapă atât de frumoasă pentru TJ, dar care s-a încheiat parcă mult prea repede! Îmi amintesc cu emoție de primele săptămâni, săptămânile de acomodare. Așteptam cu ochii în lacrimi pe treptele din amfiteatru, uneori alături de alte mămici, alteori singură, până când TJ s-a obișnuit în noul spațiu și în colectiv”, a povestit aceasta.

Ea a continuat cu amintirile și concluziile, prilej cu care urmăritorii au aflat că fiul lui Lili Sandu „a alergat, s-a distrat, a învățat despre viață…” la grădinița privată pe care a frecventat-o. Deși pe copil îl așteaptă acum școala, încă nu se desparte complet de colegii de la grădiniță.

„Continuăm, bineînțeles, cu Summer Camp-ul, locul unde TJ al nostru, alături de prietenii lui, se vor bucura în cel mai autentic mod de ce înseamnă vacanța de vară”, a mai scris Lili Sandu, care a povestit și despre emoțiile pe care le-a încercat la festivitatea de final: „Nu vreți să știți cât am mai plâns la absolvire! Dacă la cea de grădiniță a fost așa, clar trebuie să mă pregătesc intens pentru următoarele”.

Foto: Arhiva ELLE

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