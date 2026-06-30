Mario Fresh și Miruna Gavrilă, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: „Ne-am mișcat destul de repede cu totul”

Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă, au apărut împreună într-o emisiune TV și au vorbit deschis despre relația lor.

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  de  ELLE.ro
1. Mario Fresh și Miruna Gavrilă
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După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite despre povestea lor de dragoste.

Mario Fresh, cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, Miruna Gavrilă

Mario Fresh a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit cu deschidere despre viața lui amoroasă. Artistul consideră că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. 

„De mic am stat în relație și cumva sunt obișnuit să am pe cineva lângă mine, să îmi împart viața cu cineva și să iubesc. Nu cred că aș putea să trăiesc foarte mult fără o persoană care să mă iubească lângă mine și care să îmi aibă grija. Momentan sunt foarte bine cum sunt acum și sunt foarte fericit. Cu siguranță am noroc în dragoste”, a spus Mario Fresh în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. 

„Iubita mea este superbă. Este o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă. E o femeie care îmi demonstrează zilnic că e mai puternică de multe ori decât mine. E foarte atentă și mă face să mă simt relaxat. Sunt un om relaxat lângă ea.”

Miruna Gavrilă, declarații rare despre relația cu Mario Fresh

Mario Fresh a fost surprins de apariția iubitei sale, Miruna Gavrilă, în platoul emisiunii. Tânăra, care a terminat Facultatea de Medicină și în prezent este medic stomatolog generalist, a povestit cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi. Ea a recunoscut că lucrurile s-au întâmplat rapid în cazul relației lor, însă amândoi s-au bucurat de tot ceea ce au simțit. 

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Cumva ea ne-a adus în același loc. Ne-am mișcat destul de repede cu totul. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. A fost totul foarte natural”, a mărturisit Miruna Gavrilă. 

Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat opt ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexia Eram. 

„Ușor-ușor mi-a demonstrat că este mai mult decât ceea ce pare. Este un băiat extraordinar. Chiar am descoperit un om minunat, sincer cu mine mereu, devreme acasă, foarte ambițios, muncitor și iubitor. Mereu are grijă să nu îmi lipsească nimic. E acolo pentru mine de fiecare dată. Este puțin gelos, dar nu prea îi dau ocazia să fie gelos. (…) Când ne-am băgat împreună, deja el era despărțit de aproximativ un an de zile, deci eu cu fosta nu ne-am intersectat, nu am avut niciun fel de interacțiune. A fost foarte serios, deschis cu totul. Am discutat despre toate subiectele, și din trecut și din prezent.”

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Foto: Instagram

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