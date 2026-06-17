Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul lor, Eric, după ce ea s-a mutat din România: „Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine”

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Fiul lui Andrei Aradits și al fostei sale soții, Andreea Aradits, a împlinit 21 de ani, iar momentul a fost marcat prin mesaje pline de emoție publicate de ambii părinți în mediul online. Aniversarea lui Eric a readus în prim-plan relația specială pe care o are cu fiecare dintre ei, dar și distanța care îi separă de ani buni.

Andreea Aradits, mesaj special pentru fiul ei

Andrei și Andreea Aradits au pus punct mariajului lor după 17 ani petrecuți împreună. La ceva timp după despărțire, Andreea a ales să se stabilească în India, unde și-a construit o nouă viață și s-a dedicat practicii yoga. Eric a rămas în România alături de tatăl său, iar adaptarea la noua realitate nu a fost deloc simplă. De-a lungul anilor, s-a scris că tânărul a traversat o perioadă în care a evitat contactul cu mama sa, despărțirea fiind dificil de gestionat pentru întreaga familie.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Andreea Aradits a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini cu fiul ei și un mesaj emoționant, scris original în limba engleză, în care vorbește despre dorul acumulat în timp și despre speranța unei revederi.

„La mulți ani, iubirea mea!!! Timpul trece atât de repede și parcă te-am văzut ultima dată acum o viață. Te rog să știi că te păstrez în inima mea și mă rog și sper că într-o zi te voi vedea din nou. Știi că o voi face pentru că inima ta este bună și pură și ești o persoană minunată, așa cum ai fost mereu. Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine pe această planetă și în această viață. Te iubesc MEREU! Mama”

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor săi, care au fost impresionați de mesajul adresat tânărului și de sinceritatea cu care și-a exprimat sentimentele.

Andrei Aradits, despre trecerea timpului și relația cu fiul lui

Cunoscut pentru deschiderea cu care vorbește despre viața personală, Andrei Aradits a mărturisit că unul dintre cele mai dificile lucruri pentru un părinte este să realizeze că propriul copil crește și își construiește propriul drum. Actorul a povestit că, deși Eric este acum un tânăr adult, în visele sale îl vede adesea așa cum era în copilărie, având nevoie de protecție și îndrumare.

„Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul ‘NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!’. Mi se întâmplă să-l visez pe Eric.. și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez? Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor.. unu cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată.. depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui. Baftă, Eric! La mulți ani! (acu ai voie alcool și-n Norvegia!)”, a transmis Andrei Aradits pe rețelele sociale.

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Foto: Instagram, PR

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