Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul lor, Eric, după ce ea s-a mutat din România: „Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine”

Eric, fiul lui Andrei și al Andreei Aradits, a împlinit 21 de ani. Cu această ocazie, ambii părinți i-au dedicat mesaje emoționante pe rețelele sociale, vorbind despre iubire, dor și provocările pe care le aduce trecerea timpului.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andrei și Eric Aradits
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Fiul lui Andrei Aradits și al fostei sale soții, Andreea Aradits, a împlinit 21 de ani, iar momentul a fost marcat prin mesaje pline de emoție publicate de ambii părinți în mediul online. Aniversarea lui Eric a readus în prim-plan relația specială pe care o are cu fiecare dintre ei, dar și distanța care îi separă de ani buni.

Andreea Aradits, mesaj special pentru fiul ei

Andrei și Andreea Aradits au pus punct mariajului lor după 17 ani petrecuți împreună. La ceva timp după despărțire, Andreea a ales să se stabilească în India, unde și-a construit o nouă viață și s-a dedicat practicii yoga. Eric a rămas în România alături de tatăl său, iar adaptarea la noua realitate nu a fost deloc simplă. De-a lungul anilor, s-a scris că tânărul a traversat o perioadă în care a evitat contactul cu mama sa, despărțirea fiind dificil de gestionat pentru întreaga familie.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Andreea Aradits a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini cu fiul ei și un mesaj emoționant, scris original în limba engleză, în care vorbește despre dorul acumulat în timp și despre speranța unei revederi.

„La mulți ani, iubirea mea!!! Timpul trece atât de repede și parcă te-am văzut ultima dată acum o viață. Te rog să știi că te păstrez în inima mea și mă rog și sper că într-o zi te voi vedea din nou. Știi că o voi face pentru că inima ta este bună și pură și ești o persoană minunată, așa cum ai fost mereu. Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine pe această planetă și în această viață. Te iubesc MEREU! Mama”

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor săi, care au fost impresionați de mesajul adresat tânărului și de sinceritatea cu care și-a exprimat sentimentele.

Andrei Aradits, despre trecerea timpului și relația cu fiul lui

Cunoscut pentru deschiderea cu care vorbește despre viața personală, Andrei Aradits a mărturisit că unul dintre cele mai dificile lucruri pentru un părinte este să realizeze că propriul copil crește și își construiește propriul drum. Actorul a povestit că, deși Eric este acum un tânăr adult, în visele sale îl vede adesea așa cum era în copilărie, având nevoie de protecție și îndrumare.

„Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul ‘NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!’. Mi se întâmplă să-l visez pe Eric.. și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez? Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor.. unu cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată.. depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui. Baftă, Eric! La mulți ani! (acu ai voie alcool și-n Norvegia!)”, a transmis Andrei Aradits pe rețelele sociale.

Citește și:
Justin Timberlake și Jessica Biel, apariție rară împreună la New York. Ipostaza romantică în care au fost fotografiați

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Bănică, tare mândră de fiul său. O nouă reușită pentru Noah: "Încă un motiv..."
People
Andreea Bănică, tare mândră de fiul său. O nouă reușită pentru Noah: "Încă un motiv..."
Hugh Jackman și Sutton Foster se confruntă cu primele obstacole în relație: "Începe să înțeleagă cât de singură..."
People
Hugh Jackman și Sutton Foster se confruntă cu primele obstacole în relație: "Începe să înțeleagă cât de singură..."
Sarah Pidgeon, actrița din serialul "Love Story" are o relație cu fostul iubit al lui Taylor Swift. Cum au fost fotografiați cei doi în public
People
Sarah Pidgeon, actrița din serialul "Love Story" are o relație cu fostul iubit al lui Taylor Swift. Cum au fost fotografiați cei doi în public
Magda Pălimariu, apariție spectaculoasă pe plajă. Vedeta se relaxează în Grecia alături de fiul său
People
Magda Pălimariu, apariție spectaculoasă pe plajă. Vedeta se relaxează în Grecia alături de fiul său
Prințul George îi calcă pe urme tatălui său. Decizia importantă anunțată de Palatul Kensington
People
Prințul George îi calcă pe urme tatălui său. Decizia importantă anunțată de Palatul Kensington
Gina Chirilă a dezvăluit imagini rare cu fiica ei. Cum arată acum Katia, care a împlinit recent șase ani: "Nu plâng..."
People
Gina Chirilă a dezvăluit imagini rare cu fiica ei. Cum arată acum Katia, care a împlinit recent șase ani: "Nu plâng..."
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase
Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase
People

Sullivan Dempsey, fiul actorului Patrick Dempsey, începe să își construiască propriul drum în lumea modei. La 19 ani, tânărul a atras atenția după ce a apărut într-o campanie fashion de lux.

+ Mai multe
Noi detalii despre afacerea din Zanzibar a lui Cătălin Scărlatescu. Cu ce vedetă s-a asociat și ce planuri au: "Sperăm să deschidem în octombrie"
Noi detalii despre afacerea din Zanzibar a lui Cătălin Scărlatescu. Cu ce vedetă s-a asociat și ce planuri au: "Sperăm să deschidem în octombrie"
People

Cătălin Scărlatescu are planuri mari pentru o afacere în Zanzibar.

+ Mai multe
Tom Holland lămurește zvonurile despre nunta cu Zendaya: "Atunci când sunt cu ea..."
Tom Holland lămurește zvonurile despre nunta cu Zendaya: "Atunci când sunt cu ea..."
People

După luni de speculații, Tom Holland, actorul din Spider-Man, clarifică în cele din urmă zvonurile privind nunta cu Zendaya. Ce a declarat acesta?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC