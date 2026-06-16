Andrei Aradits, mesaj emoționant pentru fiul lui de ziua sa de naștere. Eric a împlinit 21 de ani: „E mic în capul meu”

Andrei Aradits i-a dedicat fiului său, Eric, un mesaj emoționant cu ocazia împlinirii vârstei de 21 de ani.

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  de  ELLE.ro
Andrei și Eric Aradits
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Actorul Andrei Aradits a marcat un moment special în familie printr-un mesaj plin de emoție dedicat fiului său, Eric, care a împlinit recent 21 de ani. Cu această ocazie, actorul a publicat pe rețelele sociale o fotografie alături de tânăr și un gând sincer despre trecerea timpului, relația dintre părinți și copii și provocarea de a accepta că cei mici devin adulți.

Andrei Aradits, mesaj pentru fiul lui

Cunoscut pentru deschiderea cu care vorbește despre viața personală, Andrei Aradits a mărturisit că unul dintre cele mai dificile lucruri pentru un părinte este să realizeze că propriul copil crește și își construiește propriul drum. Actorul a povestit că, deși Eric este acum un tânăr adult, în visele sale îl vede adesea așa cum era în copilărie, având nevoie de protecție și îndrumare.

„Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!'. Mi se întâmplă să-l visez pe Eric.. și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez? Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor.. unu cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată.. depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui. Baftă, Eric! La mulți ani! (acu ai voie alcool și-n Norvegia!)”, a transmis Andrei Aradits pe rețelele sociale.

Postarea a strâns rapid numeroase reacții din partea fanilor și a colegilor de breaslă, mulți apreciind sinceritatea și sensibilitatea cu care Andrei Aradits a ales să vorbească despre relația cu fiul său.

Eric Aradits, mărturisiri despre divorțul părinților

În cadrul unui interviu acordat recent, Eric, fiul lui Andrei Aradits, a vorbit despre divorțul părinților săi. Tânărul a recunoscut că are o relație mai apropiată cu tatăl său. 

„Evident că de amândoi sunt apropiat, sunt amândoi părinții mei. Știți ce s-a întâmplat. (n.r. despărțirea lor). Cu tatăl meu mă înțeleg mai bine. Cumva cred că semănăm pur și simplu și mintal. De la el am învățat cumva, neîncercând să-l copiez, pur și simplu i-am imitat comportamentul, mi-a plăcut foarte mult ce spunea”, a declarat Eric Aradits pentru ciao.ro

În ceea ce o privește pe mama lui, Eric Aradits a mai spus că nu are o legătură strânsă, vorbind destul de rar cu ea. 

„Da, tot este cumva plecată din țară încontinuu. Îmi este mai greu să vorbesc cu ea, este foarte des plecată, foarte des cu alte treburi și niciodată nu prea își face timp să vorbească cu mine. Adică asta este, n-am ce să fac”, a completat Eric Aradits pentru sursa citată. 

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Foto: Instagram, PR

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