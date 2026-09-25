Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: „Am plâns unul în brațele celuilalt”

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au sărbătorit recent trei ani de căsătorie. Cu această ocazie, artista a dezvăluit detalii neștiute până acum de către public din intimitatea relației lor.

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  de  ELLE.ro
1. Ana Baniciu și Edy Kovacs
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Ana Baniciu a făcut confesiuni surprinzătoare despre soțul ei, Edy Kovacs, cu ocazia împlinirii a trei ani de căsătorie. 

Ana Baniciu, despre căsnicia cu Edy Kovacs

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

În ziua în care a aniversat trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs, Ana Baniciu a făcut o postare amplă, în care a dezvăluit detalii din intimitatea căsniciei lor. Artista a vorbit despre cum a început, de fapt, povestea lor de iubire. 

„Astăzi am împlinit 3 ani de căsătorie și 6 de când mergem împreună la drum și am zis… să vă arăt prima noastră poză împreună. Pe soțul l-am găsit petrecăreț, între sâni și pahare (…) După care m-a dus la casa de la mare… Aici deja sunasem toți apropiații să le spun că el este… l-am găsit! Primul revelion împreună. Și distracție… practic n-am ratat nimic! Și aici începe partea interesantă… Am plecat în Italia, împlineam 1 an de relație și sinceră să fiu, eram sigură că mă cere. Ne-am plimbat vreo 3 săptămâni și am zis că poate s-a răzgândit, dar ce să vezi… M-a testat până în ultima seară când a început să se tot ridice brusc de la masă, să fie suspect și emoționat. Edițu voia să își petreacă restul zilelor alături de Anuța… and I said yes. Zis și făcut… Am făcut și invitațiile de nuntă… cu poze de genul. Și gata… l-am luat.”

Ana Baniciu și-a continuat postarea vorbind despre nunta lor de vis. La scurt timp după eveniment, cei doi au aflat că urmează să devină părinți pentru prima dată. Artista a recunoscut că și ei au întâmpinat situații dificile în relație, însă niciodată nu au fost atât de grave încât să decidă să meargă pe drumuri separate. 

„Am avut o nuntă superbă… Și nici n-am apucat bine să terminăm cu nunta că… Am și aflat că o să fim 3. Ne-am dorit enorm să nasc după ce ne mutăm în casa nouă și s-a alergat mult în acest sens. Asta era prima noastră seară în casa nouă, iar dimineața la 6 au început contracțiile… am considerat că Aris ne-a ascultat și a venit la fix! Și a apărut iubitul nostru suprem! Băiatul nostru scump și bun! Și de aici e cam totul despre el… Să nu credeți că n-au fost și momente grele, momente în care am fost supărați, stresați, momente în care am plâns unul în brațele celuilalt… au fost! Relațiile nu sunt perfecte dar sunt mișto, mai ales când se râde mult, există înțelegere și dorința de a continua împreună! Te iubesc… vă iubesc.”

Ana Baniciu, mărturisiri neașteptate despre infidelitate

Ana Baniciu a fost invitată într-o emisiune, unde a făcut declarații neașteptate despre un subiect discutat în emisiune, și anume despre infidelitate. Artista și-a expus părerea despre infidelitate și a dezvăluit ce ar face în situația în care ar afla că ar fi înșelată de soțul ei. 

„Orice femeie deșteaptă ar putea să treacă peste înșelat, dacă nu cântărește foarte mult pentru ea acest lucru. Iar în al doilea rând, de ce să aflu dacă se va întâmpla vreodată. Dacă aflu înseamnă că pe bărbat nu îl duce capul. Eu una cred că aș putea închide ochii. Dar eu i-am spus soțului meu că dacă vreodată s-ar întâmpla ceva de genul ăsta, eu nu trebuie să aflu. Că dacă aflu înseamnă că e ceva mai mult decât animalic. O aventură se poate ierta, însă o relație extraconjugală nu. Este și obositoare și aduce la pachet multe alte probleme”, a spus Ana Baniciu în emisiunea „În direct cu România.”

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Foto: Instagram

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