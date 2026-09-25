Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex

Meghan Markle ar putea reveni în atenția publicului britanic într-un rol neașteptat. Ducesa de Sussex a primit o invitație de a prezenta propria emisiune la unul dintre posturile sale de radio preferate din Marea Britanie.

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  de  ELLE.ro
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex

Meghan Markle ar putea avea o nouă oportunitate profesională, acum că s-a întors în Marea Britanie. Înainte de a prezenta împreună cu Prințul Harry gala WellChild Awards 2026, prezentatoarea Gaby Roslin a lansat, în glumă, ideea unui posibil nou proiect pentru Ducesa de Sussex: să prezinte o emisiune la unul dintre posturile sale de radio britanice preferate.

„Vrei o emisiune la Magic?”, l-a întrebat inițial Roslin, în vârstă de 62 de ani, pe Harry, 42 de ani, într-un clip distribuit pe YouTube. Apoi și-a îndreptat rapid atenția către soția acestuia: „Soția ta ar putea avea o emisiune la Magic. Îi place Magic.”

„Ce fel de emisiune și-ar dori să facă?”, a continuat Roslin.

„Nu am vorbit despre asta, dar pot să-i transmit propunerea”, a răspuns Harry.

„Crăciun! O emisiune de Crăciun!”, a sugerat entuziasmată Roslin, stârnindu-i un zâmbet Prințului Harry. Acesta a întrebat-o în glumă dacă șeful ei îi dicta ce să spună, înainte de a se uita spre el și de a declara: „Va trebui să avem o discuție.”

Deși Harry nu a făcut nicio promisiune în numele soției sale, ideea ca Meghan să prezinte o emisiune la Magic nu este chiar atât de improbabilă.

Ducesa de Sussex nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru acest post de radio. De fapt, Magic FM s-a numărat printre lucrurile despre care a spus că i-au lipsit cel mai mult după ce a părăsit Marea Britanie și s-a mutat în Statele Unite.

„Sincer, unul dintre lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult din Marea Britanie este postul de radio Magic”, i-a mărturisit Meghan starului „Queer Eye”, Tan France, în cel de-al doilea sezon al serialului său Netflix, „With Love, Meghan”.

„Magic FM? Uau. Acum, îmi pare rău că îți spun asta în public, dar este un post de radio pentru bunicuțe”, a tachinat-o France, în vârstă de 43 de ani.

„Atunci voi fi bunicuța aceea”, i-a răspuns Meghan.

Și se pare că Magic a rămas parte din coloana sonoră a familiei și după revenirea lor în Marea Britanie. Într-un clip publicat pe Instagram marți, 22 septembrie, prezentatorii emisiunii matinale de la Magic Radio, Gok Wan și Harriet Scott, au dezvăluit mai multe detalii din conversația pe care au avut-o cu Harry cu o zi înainte.

„El a spus ceva de genul: ‘Ah, lui Meg îi place Magic’. Și apoi a început să cânte jingle-ul”, și-a amintit Scott. „Ascultă tot timpul.” 

Wan a adăugat că Harry a menționat „în treacăt că ascultă postul dimineața”, glumind apoi: „Practic, îl adoră!”

Meghan Markle a mai vorbit și în trecut despre preferințele sale în materie de radio. Într-un interviu pentru PEOPLE, publicat în martie 2025, Ducesa de Sussex a dezvăluit că îi plac atât Magic, cât și postul Mom Jeans de la SiriusXM, unde sunt difuzate hit-uri rock și pop nostalgice de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

Copiii săi, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, au început chiar să împărtășească preferințele muzicale ale mamei lor.

„Înainte, în mașină ascultam numai Kidz Bop. Acum, când îi duc sau îi iau de la școală, până și Lili spune: ‘Putem să ascultăm Mama Jeans?’. Iar eu îi spun: ‘Este Mom Jeans, dar da, sigur că putem!'”

Gaby Roslin nu este, de altfel, prima persoană de la Magic care încearcă să o convingă pe Ducesa de Sussex să colaboreze cu postul. După ce Meghan a vorbit anul trecut despre pasiunea sa pentru Magic, Paul Sylvester, Content Director al postului, i-a adresat public o invitație.

„Oferta este pe masă: dacă Ducesa vrea să prezinte o emisiune, este mai mult decât binevenită”, a declarat Sylvester în cadrul conferinței Radiocentre Tuning In.

Ulterior, el și-a reafirmat invitația pe X. După ce un utilizator i-a citat declarația referitoare la oferta făcută lui Meghan, Sylvester a răspuns: „Chiar am spus exact asta.”

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Foto: Getty Images

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