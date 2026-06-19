Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, dezvăluiri sincere despre prietenia lor și rolurile de mamă: „Subiectele nu mai sunt copiii”

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au vorbit deschis despre cum s-a schimbat prietenia lor după ce au devenit mame.

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  de  ELLE.ro
Carmen Grebenișan și Alina Ceușan
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Alina Ceușan și Carmen Grebenișan că au o relație apropiată de ani buni, iar legătura dintre ele a devenit și mai specială după ce Alina și soțul său, Raul Tișa, au acceptat să fie printre nașii fiului lui Carmen. Micuțul Kadri a fost botezat recent, în cadrul unui eveniment emoționant care a reunit familia și prietenii apropiați.

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan

Cele două influencerițe au vorbit recent despre prietenie și despre modul în care aceasta se schimbă odată cu etapele diferite ale vieții. Carmen Grebenișan este de părere că apropierea dintre două persoane este influențată de experiențele pe care le trăiesc în același timp și că diferențele majore de stil de viață pot duce, în mod natural, la o anumită distanțare.

„De obicei, prietenă ești pentru că ești cam în aceeași etapă. Dacă nu ești în aceeași etapă, te mai distanțezi, într-adevăr. Că nu poți să fii foarte bună prietenă și să ai lucruri complet diferite de discutat (…) E o regulă nescrisă. Nu vorbești despre copii cu persoanele care n-au copii despre copii (…) Sincer, nu cred că îi interesează, dar le e rușine să zică, pentru că realist, de ce să îi interesează dacă nu vor să aibă în curând?”, a declarat Carmen Grebenișan în cadrul podcastului The Group Chat.

La rândul său, Alina Ceușan a explicat că maternitatea nu trebuie să devină singurul subiect de conversație între prietene și că există multe alte teme care pot menține o relație apropiată.

„Subiectele nu mai sunt copiii. Oricum, când pleci de acasă, poți să vorbești despre orice altceva, numai să nu vorbești despre copii”, a spus Alina Ceușan.

Fiul lui Carmen Grebenișan a fost botezat

În urmă cu câteva zile, Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi, au organizat botezul fiului lor. Kadri a avut mai multe perechi de nași, iar printre cei care au avut un rol important în cadrul ceremoniei s-au aflat Alina Ceușan și Raul Tișa.

Ceremonia religioasă a avut loc într-o biserică catolică din București, iar ulterior familia și invitații s-au reunit la o petrecere organizată într-o locație din apropierea Capitalei. Evenimentul a fost marcat de momente emoționante, dar și de atmosfera relaxată specifică unui astfel de moment important din viața familiei.

Petrecerea pentru botezul lui Kadri a avut loc în natură

A doua zi după ceremonia de botez, creatoarea de conținut a organizat o petrecere superbă, în natură, unde invitații s-au bucurat de momente speciale și s-au declarat impresionați de întregul eveniment.

Carmen Grebenișan a optat pentru două ținute elegante și sexy în același timp, ambele în nuanțe de verde. Partenerul acesteia, Cristi, despre care vedeta are numai cuvinte de laudă, a avut o ținută asortată cu cea a creatoarei de conținut, optând pentru un costum verde olive închis și o cămașă neagră. 

„Magie pură.
Nu, nu este un cliché. A fost chiar magie pură.
O zi plină cu dragoste, lacrimi de fericire, îmbrățișări călduroase și amintiri pe care le vom prețui întotdeauna. Am sărbătorit micul nostru miracol, înconjurați de oamenii pe care îi iubim cel mai mult”, a povestit Carmen pe social media.

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Foto: Instagram

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