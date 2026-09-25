Festivalul Național de Teatru 2026 anunță programul spectacolelor: zece zile de teatru la București, sub semnul [...] perfect uman

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Cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 16 și 25 octombrie 2026. FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii, coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, având drept partener Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și partener media oficial, Societatea Română de Televiziune.

Programul spectacolelor FNT36 este disponibil de astăzi, astfel încât publicul să își poată pregăti traseul prin cele zece zile de festival.

În centrul ediției se află selecția oficială de 36 de spectacole, realizată de echipa curatorială formată din criticii Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa. Selectate dintre peste 150 de producții vizionate, spectacolele reunesc perspective, formule scenice și teme diferite ale stagiunii 2025–2026.

Tema ediției, […] perfect uman, propune o reflecție asupra (im)perfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Identitatea vizuală a FNT36 este creată de artista Doriana Mărășoiu.

„Ediția 2026 a Festivalului Național de Teatru ne surprinde în plină reconsiderare de paradigmă a umanității. Ne aflăm într-un moment în care ne repoziționăm și negociem rolurile în relație cu noi înșine, cu ceilalți, cu societatea ca mecanism politic, economic, social și cultural, și, pentru prima oară ca partener cvasi-conștient, cu tehnologia. Realitatea devine un spațiu al interogațiilor până de curând improbabile, care se deschid în cascadă. În lume și pe scenă se naște un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

Teatrul s-a aflat mereu la punctul de intersecție dintre realul multistratificat, filtrat prin sensibilități creatoare, și ficțiuni credibile. Propunerea pe care echipa curatorială o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman.” (fragment din argumentul curatorilor)

Selecția celor 36 de spectacole este nucleul programului. Alături de aceasta, FNT36 prezintă spectacole și evenimente reunite în module cu direcții proprii. În total, 88 de reprezentații, prezentate în 24 săli de spectacole din București.

Republica Moldova în FNT aduce la București două producții invitate de la Chișinău: Richard al III-lea, în versiunea scenică și regia lui Petru Hadârcă, produs de Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Macbeth, în regia lui Slava Sambriș, produs de Teatrul Republican „Luceafărul”;

FNT Educațional, modul coordonnat de dramaturga Mihaela Michailov, aflat deja la a cincea ediție în FNT propune întâlniri cu teatrul pentru elevi și adolescenți. În programul spectacolelor se regăsesc „Deșteptarea” de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, produs de Teatrul „Regina Maria” Oradea; „Mândrie„, dramaturgia Ioana Toloargă, cu texte ale întregii echipe, în regia Oliviei Grecea, o producție Cont.rar, Cluj-Napoca; „Minunatele călătorii ale lui Anghel și Zuzi prin lumea adicției” de Iulia Mirică, regia Larisa Popa – spectacol parte din proiectul „SoliCultEU” inițiat de UNATC București, alături de Centrul de Teatru Educațional Replika Teatro dos Aloés, Portugalia și Citizen.Kane.Collective (spectacolul se va juca în două licee bucureștene); „Zmeie, Basme și Fantasme„, spectacol de teatru coregrafic creat de Lari Giorgescu, produs de Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” din Galați). Modulul cuprinde și conferințe, ateliere și întâlniri dedicate relației dintre teatru și educație, despre care vom reveni cu detalii;

FNT ● DIALOG AL ARTELOR. Highlights Opera și Opereta în FNT.

Producții ale Operei Naționale București: „Carmen” de Georges Bizet, regia artistică și light design Ada Lupu Hausvater și „Lakmé” de Léo Delibes, regia Andrei Șerban.

Spectacol produs de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București: „Romeo și Julieta„, regia KERO și găzduit de acesta: „Elixirul dragostei„, regia Laura Maria Vlădoiu (Teatrul Muzical Ambasadorii);

HOP în FNT – recital al câștigătorilor Galei HOP. Gala Tânărului Actor, ediția 2026

FNT în dialog INTERNAȚIONAL este reprezentat în programul spectacolelor de Migration Diary. New York City Edition, spectacol multimedia de Carmen Lidia Vidu, produs de Teatrul Experimental La MaMa (New York) în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York, cărora li se vor adăuga și alte evenimente realizate în parteneriat cu Institutele Culturale din București.

Însă, dialogul FNT36 cu publicul său înseamnă peste 50 de alte evenimente: spectacole lectură (bazate pe texte rezultate ale concursului de dramaturgie românească și traduceri din dramaturgia contemporană propuse institute culturale) coordonate de dramaturga Mihaela Michailov și regizorul Bobi Pricop, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative, întâlniri cu artiști, spectacole de teatru radiofonic și spectacole de teatru TV. 28 de alte spații culturale din București, devenite de tradiție în circuitul festivalier, vor găzdui aceste contexte de expunere și reflecție a artelor spectacolului de teatru. Detaliile acestor evenimente vor fi comunicate în perioada următoare. Ca și în 2024, FNT36 este partener al Bienalei de Scenografie București (BSB).

Biletele pentru spectacolele celei de-a 36-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru se vor pune în vânzare concomitent, pe platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele lor de bilete.

Data punerii în vânzare a biletelor va fi anunțată ulterior.

Programul spectacolelor și actualizările festivalului pot fi urmărite pe platformele de social media ale Festivalului Naţional de Teatru.

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