Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: „Ne susținem și ne admirăm reciproc”

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, sunt împreună din 1996. S-au căsătorit în luna aprilie a anului 2000 și au împreună doi copii, pe Aris și pe Alexia. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul jobului Andreei Esca, dat fiind faptul că Alexandre Eram conducea, la acea vreme, o afacere care furniza costumele purtate de prezentatorii PRO TV pe post. După ce au făcut cunoștință la un eveniment, au început să iasă împreună.

Andreea Esca, despre secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram

Sunt puțini cei care știu faptul că Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, s-a născut în Statele Unite ale Americii și și-a petrecut copilăria în Michigan, Detroit. Ulterior, s-a mutat alături de părinții lui, mama fiind de naționalitate franceză, iar tatăl armean, în Franța. Alexandre Eram este implicat de mulți ani în sectorul afacerilor. Deține un complex turistic în satul Porumbacu de Sus din Sibiu și o linie de produse cosmetice. În comparație cu soția sa, Andreea Esca, care apare tot timpul în fața telespectatorilor, el menține o prezență discretă.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a dezvăluit cum au reușit ea și soțul ei să mențină o relație solidă și armonioasă timp de atâția ani.

„Un sfert de veac. (zâmbește) Funcționăm în felul nostru, cum fiecare familie funcționează în felul ei. Nu sunt rețete de dat și nici lecții de predat. Noi ne susținem și ne admirăm reciproc pentru diverse lucruri, mai presus de dragostea care ne-a adus împreună. Avem multe pasiuni comune și dezbatem diverse subiecte la infinit. Și bănuiesc că a folosit și faptul că nu putem sta supărați și că suntem toleranți unul cu celălalt”, a povestit Andreea Esca pentru VIVA!

Andreea Esca a dezvăluit cât de romantic este soțul ei

Andreea Esca a vorbit acum ceva timp despre relația lor de cuplu și a mărturisit că se simte o femeie extrem de norocoasă, datorită soțului ei romantic care îi aduce în fiecare zi câte un buchet de flori și o răsfață cu atenții și gesturi romantice.

„Eu sunt chiar o răsfățată a sorții, în viața de zi cu zi, dar nu pentru că sunt Andreea Esca. Pur și simplu mi-a dat Dumnezeu noroc să fiu răsfățată, așa cum sper să se întâmple pentru toate femeile. Nu poți sa fii decât fericit că se întâmplă asemenea lucruri în viața ta. Sunt o romantică incurabilă. Atunci când iubești pe cineva orice gest ți se pare extraordinar. Nu trebuie să așteptăm neapărat să se întâmple ceva cum n-am mai văzut, important e să se întâmple o emoție acolo. De fapt este vorba despre emoție!”, a declarat Andreea Esca, potrivit click.ro.

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, ei își celebrează iubirea zilnic, fără a avea nevoie de o anumită zi specială, precum cea de 14 februarie. Prezentatoarea TV consideră că nu este necesară o zi specială pentru a celebra iubirea, ci aceasta ar trebui să fie sărbătorită în fiecare zi de către cei care sunt îndrăgostiți.

„Trebuie să sărbătorim de fiecare dată când suntem îndrăgostiți, indiferent de dată. Dacă suntem îndrăgostiți sărbătorim, dacă nu suntem îndrăgostiți nu sărbătorim. Nu trebuie să ne uităm la data din calendar!”, a mai spus Andreea Esca.

Citește și:

Evangeline Lilly povestește despre leziunea cerebrală gravă suferită la câteva luni după ce s-a accidentat

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro