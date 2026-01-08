Bradley Cooper, primele declarații despre zvonurile privind operațiile sale estetice

Bradley Cooper a comentat public, pentru prima dată, zvonurile legate de presupusele sale intervenții estetice.

  ELLE
Bradley Cooper, primele declarații despre zvonurile privind operațiile sale estetice

Bradley Cooper a vorbit public, pentru prima dată, despre zvonurile conform cărora ar fi apelat la diverse intervenții estetice.

Actorul în vârstă de 51 de ani a abordat subiectul într-un episod al podcastului SmartLess, alături de gazdele Jason Bateman, Sean Hayes și Will Arnett. Discuția a pornit după ce Arnett a rememorat un moment în care a fost întrebat ce nu știu oamenii despre Cooper.

„Am spus: «Ei bine, sunt multe»”, a povestit Arnett. „Și apoi urma să spun, pentru că tot citim peste tot că lumea crede că Bradley și-a făcut operații estetice. Toată lumea spune asta. Iar eu am zis: «Ce nu știu oamenii este că nu și-a făcut»”.

Jason Bateman a intervenit pentru a clarifica afirmația, spunând: „Nu și-a făcut”, iar Will Arnett a insistat: „Da. Evident că nu și-a făcut”.

Potrivit PEOPLE, Bradley Cooper a explicat că subiectul a devenit tot mai frecvent în interacțiunile recente cu publicul.

„Nu, în ultimele săptămâni vin oameni la mine”, a spus actorul, adăugând: „Și sunt la modul: «Oh, arăți bine! Da, da, dar e o nebunie…»”.

La rândul său, Arnett a comentat reacțiile constante din jurul acestui tip de speculații.

„M-a făcut să mă gândesc… M-a enervat, pentru că oamenii spun asta tot timpul și e amuzant. Toată lumea crede că știe. Citești genul ăla de prostii”, a spus acesta.

Declarațiile vin într-un context profesional intens pentru Cooper, care își promovează în această perioadă cel mai recent proiect regizoral, Is This Thing On?. Filmul îi are în rolurile principale pe Will Arnett și Laura Dern și spune povestea unui cuplu aflat în pragul divorțului. „Pe măsură ce mariajul lor se destramă în liniște, Alex (Arnett) se confruntă cu vârsta mijlocie și un divorț iminent, căutând un nou sens în scena de comedie din New York, în timp ce Tess (Dern) se confruntă cu sacrificiile făcute pentru familie, fiind nevoiți să navigheze co-parentingul, identitatea și ideea că iubirea ar putea lua o nouă formă”, se arată în sinopsisul filmului, citat de PEOPLE.

Gigi Hadid și Bradley Cooper, primul interviu împreună

Gigi Hadid și Bradley Cooper au apărut împreună într-un nou video viral al influencerului David Carmi, oferind totodată primul lor interviu comun. În seria Confidence Heist, Carmi abordează persoane pe străzile din New York pentru a afla ce îi ajută să aibă încredere în propria persoană.

În momentul în care Carmi i-a abordat pe Hadid, în vârstă de 30 de ani, și pe Cooper, în vârstă de 51 de ani, pe stradă, modelul a declarat că „bucuria” îi oferă încredere. Gigi l-a recunoscut pe creatorul de conținut: „Ți-am văzut videoclipurile! Ce faci?”, a întrebat ea. Cooper a mărturisit că „doar trăind viața” îi conferă încredere și a încheiat cu un entuziast „Woo!”.

La întrebarea lui Carmi despre un sfat pentru cei care se confruntă cu nesiguranța, Hadid a răspuns simplu: „Ia fiecare zi așa cum este”.

Această apariție a venit la câteva săptămâni după ce cuplul a fost surprins la meciul Philadelphia Eagles – Detroit Lions, pe 16 noiembrie, purtând ținute asortate, pentru a-și arăta sprijinul față de echipa lui Cooper.

Detalii despre relația lor

Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost văzuți pentru prima dată împreună în octombrie 2023, la o cină în New York. Pe parcursul lunilor următoare, au mai fost surprinși la diverse ieșiri, iar o sursă a declarat pentru PEOPLE, în decembrie, că relația „devenea tot mai serioasă”.

„Se întâlneau în secret de ceva vreme înainte ca povestea să ajungă în presă. Au vrut să vadă dacă lucrurile pot funcționa între ei”, a spus sursa. „Au petrecut câteva luni împreună, departe de ochii lumii, și totul a mers foarte bine.”

În ianuarie 2024, cuplul a participat împreună la petrecerea de după Globurile de Aur, alături de mama actorului. Câteva luni mai târziu, cei doi au fost surprinși sărutându-se pentru prima dată în public, în timpul unei cine cu prietenii.

Într-un interviu pentru Vogue, Gigi a oferit declarații rare despre relația lor. Ea a spus că Bradley „i-a oferit experiența normală a unei relații” și a adăugat că el a făcut-o să redescopere pasiunea pentru teatru: „E minunat să readuci așa ceva în viața ta. Vrei să ai o experiență normală de dating, dar chiar și pentru prietenii mei care nu sunt persoane publice, e greu. Unde mergi? Cum începi să vorbești cu cineva?”.

Hadid a continuat: „Cred că este esențial să știi ce vrei și ce meriți într-o relație. Iar când găsești pe cineva care este în același punct, care știe ce își dorește și lucrează la sine — amândoi faceți asta separat, dar veniți împreună pentru a fi cei mai buni parteneri posibili — atunci chiar te simți norocos”.

Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul

Foto: Hepta

