Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei de naștere. Prințesa de Wales a împlinit 44 de ani: "Ce înseamnă să fii în viață..."

Prințesa de Wales și-a marcat împlinirea a 44 de ani pe data de 9 ianuarie prin lansarea unui videoclip „profund personal” despre alinarea pe care a găsit-o în natură în timpul tratamentului său împotriva cancerului, mărturisind cât de „profund recunoscătoare” este „pentru faptul că este în viață”.

Kate Middleton, mesaj de ziua ei de naștere

Palatul Kensington a publicat ultimul episod al seriei video „Mother Nature”, desfășurată pe parcursul unui an, „Winter”, care include un voice-over semnat de Catherine și imagini cu aceasta în timpul unei plimbări matinale în Berkshire, în apropierea reședinței sale din Windsor.

Un consilier regal a descris lansarea drept „culminarea unui proiect creativ profund personal pentru Prințesă, care pune în lumină legătura de secole dintre oameni și natură, precum și capacitatea naturii de a ne inspira și de a ne ajuta să ne vindecăm și să creștem în minte, trup și spirit”.

În voice-over-ul episodului de iarnă, Alteța Sa Regală reflectează asupra propriei călătorii și vindecări din ultimii doi ani, vorbind despre „temerile” și „lacrimile” sale, dar și despre procesul de vindecare și despre faptul că este „profund recunoscătoare… pentru că este în viață”. Ea spune:

„Chiar și în cel mai rece și mai întunecat anotimp, iarna are un mod aparte de a ne aduce liniște, răbdare și reflecție tăcută. Acolo unde pârâul încetinește suficient cât să ne putem vedea propria reflecție. Pentru a descoperi cele mai adânci părți ale noastre. Alături de șoaptele din pulsul fiecărei ființe vii. Mă surprind reflectând la cât de profund recunoscătoare sunt. Căci râurile din noi curg lin, temerile sunt spălate, ne curăță și ne purifică. Ne împăcăm cu lacrimile noastre și descoperim ce înseamnă să fii în viață. Să fii una cu natura; un profesor tăcut și o voce blândă care ne călăuzește. În amintire. Ajutându-ne să ne vindecăm.”

A fost publicat și un mesaj scris personal de Prințesă, care însoțește filmul:

„Seria Mother Nature a fost o reflecție creativă, profund personală, asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este, totodată, o poveste despre puterea naturii și a creativității în vindecarea colectivă. Avem atât de multe de învățat de la Mama Natură, în timp ce încercăm să construim o lume mai fericită și mai sănătoasă. C.”

Prințesa de Wales a trecut prin tratament intensiv

Prințesa a suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră în ianuarie 2024, după care medicii au descoperit semne de cancer, urmând un tratament preventiv de chimioterapie extrem de solicitant. Kate Middleton a anunțat personal această veste într-un mesaj video publicat în luna martie.

În septembrie același an, a dezvăluit că a încheiat tratamentul, avertizând însă că recuperarea și revenirea la îndatoririle regale vor fi lente, dar constante.

În ianuarie anul trecut, a oferit vestea bună că boala se află în remisie, cerând din nou înțelegere publică în privința ritmului revenirii sale în viața publică. Palatul Kensington a transmis că seria „Mother Nature”, care a inclus publicarea unui nou film pe rețelele sociale la fiecare schimbare de anotimp, a fost „o reflecție asupra frumuseții și complexității experienței umane. Este un omagiu adus lecțiilor pe care le putem învăța din natură, ajutându-ne să ne cultivăm propria dezvoltare, să ne întărim legăturile cu lumea din jur și unii cu alții”.

Episodul „Primăvara” a fost primul lansat, la începutul Săptămânii de Conștientizare a Sănătății Mintale de anul trecut.

Filosofia acestui film, la fel ca a întregii serii, se bazează pe nevoia de a reconecta umanitatea, temă pe care Catherine a explorat-o recent într-un eseu despre importanța vieții de familie și a copilăriei, realizat împreună cu profesorul Waldinger.

Reprezentanții Palatului au adăugat: „Pe măsură ce ne confruntăm cu provocările unei lumi din ce în ce mai complexe și mai digitalizate, importanța interconectării, legătura cu noi înșine, cu ceilalți și cu natura, capătă o semnificație și mai mare.”

Foto: Arhiva ELLE

