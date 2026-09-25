Corina Caragea, într-o nouă vacanță. Unde s-a oprit prima dată prezentatoarea TV: „E real sau e doar imaginația mea?”

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Corina Caragea a plecat într-o vacanță, iar de această dată călătoria prezentatoarei de la PRO TV va dura o lună. Vedeta a dezvăluit deja imagini din destinația în care s-a oprit pentru prima dată.

Corina Caragea, imagini din Canada

Corina Caragea a făcut o primă oprire în Canadia, o destinație pe care a cucerit-o, după cum a dezvăluit chiar ea. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a împărtășit câteva imagini cu peisajele spectaculoase care au impresionat-o și care pot tăia răsuflarea oricui.

„E real sau e doar imaginația mea? Canada, mi-ai cucerit inima.”

Cum se pregătește Corina Corina înainte de fiecare apariție pe micile ecrane

Corina Caragea a debutat în 2005 în calitate de prezentatoare la pupitrul știrilor de la PRO TV. Foarte mulți sunt curioși să afle cum se pregătește înainte de a păși în fața camerelor de filmat. Prezentatoarea TV a spulberat acest mister și le-a dezvăluit urmăritorilor cum decurge programul ei.

„Alarma ceasului îmi sună în fiecare zi la ora 4, îmi pregătesc micul dejun pe care îl servesc mai târziu într-o pauză de publicitate, mă machiez, mă coafez, merg la montaj și în redacție unde pregătesc știrile din sport, iar la 6.30 sunt prezentă în fața voastră.

Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă sau cu urme de pernă pe față. 21 de ani pe repede înainte. Multe dimineți așa, weekenduri, Crăciun, Paște și alte Sărbatori, părți nevăzute ale unei meserii pe care o iubesc.

Curând voi lua o mică pauză pentru „recharge” și sunt curioasă cum o voi simți.”

Corina Caragea, declarații despre stilul ei de viață

Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale. Atunci când călătorește, Corina Caragea nu își impune restricții alimentare și preferă să guste din orice preparat dorește. Însă, la întoarcere, are grijă să revină la rutina ei din sala de sport.

„Chiar nu sunt vreun fotomodel. Îmi place să mă bucur de viață și de destinațiile pe care le aleg, sunt mâncăcioasă. De la o vârstă, asta se vede mult mai repede decât atunci când eram tânără, și necesită mai multă muncă. Așadar după fiecare vacanță în care mă răsfăț și nu-mi pun niciun fel de restricție, urmează multă muncă în sala de sport. Nu că n-ar fi și înainte multă muncă în sala de sport. Și mai scad din porții. Păstrez așa un echilibru. Ținta mea nu e să am 90-60-90, ci să am un corp sănătos, puternic, cât mai mult timp de acum încolo pe care să mă pot baza”, a spus Corina Caragea pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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