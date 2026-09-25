Corina Caragea, într-o nouă vacanță. Unde s-a oprit prima dată prezentatoarea TV: „E real sau e doar imaginația mea?”

Corina Caragea și-a făcut bagajele și a plecat într-o nouă călătorie care se va desfășura pe parcursul unei întregi luni. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a ajuns într-o destinație care a cucerit-o.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Corina Caragea
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Corina Caragea a plecat într-o vacanță, iar de această dată călătoria prezentatoarei de la PRO TV va dura o lună. Vedeta a dezvăluit deja imagini din destinația în care s-a oprit pentru prima dată. 

Corina Caragea, imagini din Canada

Corina Caragea a făcut o primă oprire în Canadia, o destinație pe care a cucerit-o, după cum a dezvăluit chiar ea. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a împărtășit câteva imagini cu peisajele spectaculoase care au impresionat-o și care pot tăia răsuflarea oricui. 

„E real sau e doar imaginația mea? Canada, mi-ai cucerit inima.”

Cum se pregătește Corina Corina înainte de fiecare apariție pe micile ecrane

Corina Caragea a debutat în 2005 în calitate de prezentatoare la pupitrul știrilor de la PRO TV. Foarte mulți sunt curioși să afle cum se pregătește înainte de a păși în fața camerelor de filmat. Prezentatoarea TV a spulberat acest mister și le-a dezvăluit urmăritorilor cum decurge programul ei.

„Alarma ceasului îmi sună în fiecare zi la ora 4, îmi pregătesc micul dejun pe care îl servesc mai târziu într-o pauză de publicitate, mă machiez, mă coafez, merg la montaj și în redacție unde pregătesc știrile din sport, iar la 6.30 sunt prezentă în fața voastră.
Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă sau cu urme de pernă pe față. 21 de ani pe repede înainte. Multe dimineți așa, weekenduri, Crăciun, Paște și alte Sărbatori, părți nevăzute ale unei meserii pe care o iubesc.
Curând voi lua o mică pauză pentru „recharge” și sunt curioasă cum o voi simți.”

Corina Caragea, declarații despre stilul ei de viață

Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale. Atunci când călătorește, Corina Caragea nu își impune restricții alimentare și preferă să guste din orice preparat dorește. Însă, la întoarcere, are grijă să revină la rutina ei din sala de sport. 

„Chiar nu sunt vreun fotomodel. Îmi place să mă bucur de viață și de destinațiile pe care le aleg, sunt mâncăcioasă. De la o vârstă, asta se vede mult mai repede decât atunci când eram tânără, și necesită mai multă muncă. Așadar după fiecare vacanță în care mă răsfăț și nu-mi pun niciun fel de restricție, urmează multă muncă în sala de sport. Nu că n-ar fi și înainte multă muncă în sala de sport. Și mai scad din porții. Păstrez așa un echilibru. Ținta mea nu e să am 90-60-90, ci să am un corp sănătos, puternic, cât mai mult timp de acum încolo pe care să mă pot baza”, a spus Corina Caragea pentru Libertatea.

Citește și:
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: „Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Esca, noi dezvăluiri despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: "Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat"
People
Andreea Esca, noi dezvăluiri despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: "Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat"
Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt
People
Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt
Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: "Am plâns unul în brațele celuilalt"
People
Anunțul făcut de Ana Baniciu după trei ani de căsătorie cu Edy Kovacs. Dezvăluiri rare despre relația lor: "Am plâns unul în brațele celuilalt"
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex
People
Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie. Ce propunere a primit Ducesa de Sussex
Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari
People
Cât câștigă un cameraman la Asia Express. PRO TV ar oferi salarii cu 30% mai mari
Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: "Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte..."
People
Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă. Ce reguli aplică în creșterea și educarea fiului ei, Thomas Jay: "Una dintre lecțiile cele mai dificile pentru un părinte..."
Publicitate
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
Claudia Schiffer, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani. Cum se menține în formă supermodelul
People

Claudia Schiffer s-a fotografiat în costum de baie în timpul unei vacanțe la Mediterană și a publicat imaginile pe rețelele sociale.

+ Mai multe
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: "Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt..."
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: "Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt..."
People

Romanița Iovan a mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

+ Mai multe
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
Regina Rania a Iordaniei, discurs puternic la ONU despre copiii palestinieni aflați în detenție militară israeliană
People

Regina Rania a Iordaniei a avut o intervenție emoționantă în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, unde a atras atenția asupra situației copiilor palestinieni aflați în detenție militară israeliană.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC