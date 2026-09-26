Cum construiești o garderobă pe care să o porți și peste 10 ani

Este luna modei, ceea ce înseamnă că, în doar câteva săptămâni, podiumurile de la New York, Londra, Milano și Paris ne livrează suficiente trenduri cât să ne regândim garderoba de câteva ori. Dacă ideea de a ține pasul cu toate începe să pară obositoare, avem o alternativă: un ghid despre cum să cumperi mai puțin, mai bine și, mai ales, lucruri pe care să vrei să le porți mai mult decât un sezon.

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  de  Simion Mădălina
Cum construiești o garderobă pe care să o porți și peste 10 ani

Ideea de garderobă capsulă a devenit tot mai populară în ultimii ani, ca un răspuns la consumerism și la rapididatea cu care se succed astăzi trend-urile și micro trend-urile.

Totuși, trebuie spus că o garderobă timeless nu înseamnă un dulap plin exclusiv cu cămăși albe, jeanși și trench-uri bej.

Fiecare persoană este diferită iar secretul constă în a descoperi care sunt piesele care te reprezintă cu adevărat și pe care le vei purta și peste zece ani cu aceeași plăcere ca în prima săptămâna în care le-ai achiziționat.

Termenul de capsule wardrobe a ajuns să fie folosit atât de des încât aproape că și-a pierdut sensul.

De altfel, ideea nu este deloc nouă. Garderoba capsulă este asociată cu Susie Faux, proprietara boutique-ului londonez Wardrobe, care în anii ’70 propunea construirea garderobei în jurul unui număr restrâns de haine esențiale, suficient de bune încât să nu devină irelevante odată cu schimbarea sezonului.

Conceptul a devenit celebru în 1985, când Donna Karan a prezentat Seven Easy Pieces, o colecție construită în jurul unor elemente interschimbabile care puteau fi purtate de la birou, până la cină.

În realitate, nu există o listă obligatorie de piese pe care trebuie să le deținem. Pentru cineva, baza garderobei poate fi o cămașă albă și o pereche de jeanși drepți; pentru altcineva, poate fi un pulover roșu, o fustă imprimată sau chiar o pereche de pantaloni balon.

Important este ca piesele respective să poată fi purtate frecvent și combinate în suficiente moduri încât să își justifice locul în dulap.

Dacă vrei să îți construiești o garderobă de bază și nu știi de unde să începi, uite câteva sfaturi utile:

1. Începe cu piesele pe care le ai deja

Înainte să îți cumperi lucruri noi, fă-ți o listă cu „piesele esențiale”, analizând lucrurile pe care le porți deja.

Care sunt hainele la care revii săptămână după săptămână? Ce croieli îți plac pe corpul tău? Ce culori se combină cu majoritatea lucrurilor pe care le deții? Și, poate mai important, care sunt hainele pe care le-ai cumpărat convinsă că le vei purta ani întregi și care au rămas, de fapt, neatinse?

O garderobă bună trebuie construită în jurul vieții pe care o ai, adaptată la nevoile tale de zi cu zi.

2. Nu confunda „timeless” cu „basic”

O piesă atemporală nu trebuie obligatoriu să fie bej, neagră sau albă.

Dacă porți de zece ani aceeași jachetă leopard, ea este probabil mai timeless pentru tine decât un trench camel cumpărat doar pentru că internetul a decis că fiecare femeie trebuie să aibă unul.

Definiția actuală a garderobei capsulă a devenit mult mai personală: un pulover roșu foarte purtat poate avea exact aceeași funcție ca un tricou alb clasic.

Dacă ești o persoană mai îndrăzneață și îți place ca cei din jur să îți remarce ținutele, nu trebuie să renunți la stilul tău de dragul unei garderobe monocrome.

3. Fitting-ul contează cel mai mult

Un blazer extraordinar care nu stă bine pe umeri nu va deveni mai bun doar pentru că a costat mult.
Hainele pe care intenționăm să le purtăm ani întregi trebuie să stea impecabil, iar uneori diferența dintre o piesă pe care o porți ocazional și una la care revii constant poate însemna o vizită la croitor: câțiva centimetri luați din tiv, o talie ajustată sau lungimea corectă a mânecilor. Așadar, înainte să înlocuiești ceva din dulap, întreabă-te dacă nu cumva trebuie doar ajustat.

4. Gândește ținute atunci când cumperi ceva nou

Una dintre cele mai simple metode de a evita cumpărăturile inutile este să nu privești niciodată o piesă separat.

Înainte să plătești, încearcă mental să construiești cel puțin trei ținute cu haine pe care le ai deja.

Dacă noua achiziție funcționează doar cu o pereche de pantaloni sau cu piese pe care nici măcar nu le ai, tocmai te-ai înhămat la o cheltuială mult mai mare.

Versatilitatea este unul dintre lucrurile care fac ca o piesă să rămână relevantă. O cămașă poate fi purtată sub un sacou, deschisă peste un maiou, cu jeanși, cu o fustă sau peste un costum de baie. O rochie bună poate funcționa cu sandale vara și cu cizme și un pulover iarna.

5. Analizează cu atenție produsul și citește eticheta

Uită-te la compoziție, cusături, căptușeală, fermoare și nasturi. Verifică dacă materialul se scămoșează ușor, dacă este predispus la deformare și, foarte important, dacă îl poți întreține realist. Cel mai frumos pulover din lume nu este o investiție foarte inspirată dacă îți este atât de greu să îl cureți încât eviți să îl porți.

6. Da, poți cumpăra și piese trendy

O garderobă atemporală nu trebuie să elimine moda din ecuație.

Trend-urile sunt exact ceea ce poate împiedica o garderobă construită din piese clasice să devină previzibilă. Diferența este că ele ar trebui să intre într-un dulap care are deja o fundație, nu să îi înlocuiască fundația la fiecare șase luni.

7. Construiește încet

O garderobă bună nu se poate cumpăra într-un weekend.

De fapt, încercarea de a cumpăra dintr-o dată o capsulă' completă contrazice puțin ideea din spatele conceptului.

Aceasta trebuie construită în timp, pentru a putea evalua fiecare piesă separat și pentru a investi numai în lucrurile pe care chiar vrei să le porți.

Nu e nevoie să pui foarte multă presiune pe tine. Scopul nu este să ajungi la o garderobă perfectă și nici să nu mai faci vreodată o achiziție impulsivă.

Mai util este să ajungi în punctul în care știi suficient de bine ce îți place încât să nu mai simți nevoia să îți reinventezi stilul de fiecare dată când apare un trend nou.

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Foto: Profi Media

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