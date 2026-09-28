Prietena ta funcționează ca mediator în găsirea unui nou partener? De ce uneori ajută, iar alteori e în defavoarea ta

Rușine, timiditate, încredere scăzută, toate te blochează în drumul către un nou partener. Prietena ta își dorește să te ajute, dar rezultatul nu e mereu cel mai sănătos pentru tine.

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  de  Cristescu Catalina
Prietena ta funcționează ca mediator în găsirea unui nou partener? De ce uneori ajută, iar alteori e în defavoarea ta

Din dorința de a te vedea fericită, într-o relație bună, prietena ta poate deveni, fără să-și dea seama, un fel de mediator și coordonator al vieții tale sentimentale. Și, da, uneori, tocmai o prietenă care te cunoaște foarte bine poate observa compatibilități pe care tu nu le-ai sesiza sau îți poate crea ocazia de a întâlni oameni noi când te temi de dezamăgire, ai tendința să te izolezi, ori pur și simplu contextele tale sociale sunt destul de limitate. Problema apare atunci când sprijinul ei se transformă în intermediere permanentă, iar tu începi să te bazezi exclusiv pe ea în loc să alegi, să evaluezi, să faci primii pași singură.

Proiectul personal

Prietena ta începe să îți caute permanent potențiali parteneri, să le vorbească despre tine înainte să îi cunoști, să îți explice de ce ar trebui să accepți o întâlnire sau să insiste chiar și atunci când nu ești interesată. În această situație, intenția poate fi foarte bună, dar rolurile se schimbă. Ea nu mai facilitează o întâlnire, ci începe să participe activ la alegerea partenerului tău.

Proiecția propriilor criterii

O prietenă apropiată poate avea impresia că știe exact ce ți se potrivește. Dar ceea ce consideră ea atractiv, stabil sau dezirabil nu este obligatoriu în acord cu nevoile sau preferințele tale în termeni de cuplu. Ea poate aprecia foarte mult un bărbat sociabil și expansiv, în timp ce confortul tău e alături de cineva mai calm. Ea poate considera că un anumit tip de carieră reprezintă succesul, în timp ce pentru tine contează mai mult disponibilitatea emoțională, bunătatea, blândețea, a te putea baza pe persoana respectivă. Sau ea poate pune accent pe statut, aspect fizic ori compatibilitate socială, în timp ce tu cauți cu totul altceva, mai mult din sfera valorilor comune.

Te grăbești

Când cineva în care ai încredere îți spune repetat că un anumit bărbat este potrivit pentru tine, poate deveni mai greu să îți asculți vocea interioară, ba chiar nu le dai crezare semnalelor de alarmă care îți ridică o sprânceană. Poate că nu ești atrasă de el, dar îți spui că două sau trei întâlniri nu sunt suficiente, deși tu te-ai lămurit deja foarte bine. Poate observi anumite lucruri care nu îți plac, dar le minimalizezi deoarece prietena ta insistă că este un om bun. Sau poate continui să ieși cu el mai mult decât ți-ai dori pentru că nu vrei să o dezamăgești. O prietenă îți poate oferi o perspectivă, dar nu ar trebui să devină criteriul după care îți stabilești compatibilitatea în cuplu.

O sursă de presiune

Prietena ta nu îți spune direct ce să faci, dar investește atât de mult în misiunea de a te cupla încât fiecare întâlnire devine un eveniment important și un interogatoriu la cel mai mic detaliu, în care de multe ori concluzia este că ești prea pretențioasă. În loc să te ajute să explorezi în ritmul tău posibilitatea unei relații, această intervenție poate transforma datingul într-un soi de examen perpetuu. Nici nu mai este despre cât de bun e acel om pentru tine, ci dacă reacția ta va fi aprobată de prietena care v-a făcut cunoștință.

Triangulare

Un risc important este că prietena ta poate deveni parte din relație încă de la început. Dacă ea este cea care vă prezintă, vă transmite informații, interpretează mesajele, îți explică ce crede că simte el, poate apărea o dinamică în trei. Mi-a spus că te place, că ești exact genul lui. Cred că nu ți-a răspuns pentru că este foarte ocupat. Hai că vorbesc eu cu el. O relație sănătoasă are nevoie ca cei doi oameni implicați să își descopere direct compatibilitatea. Dacă o a treia persoană devine permanent canal de comunicare, interpretare, mediere, filtru, cei doi nu mai au ocazia să își construiască singuri dinamica relațională.

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Foto: PR

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