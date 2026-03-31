Slow dating? Cum poți înțelege greșit această abordare relațională

Slow dating sau cum să ai un ritm lent la început de relație. Uneori sună grozav, alteori enervant, dar felul în care te raportezi la acest concept poate influența negativ povestea în curs.

  de  Cristescu Catalina
Slow dating? Cum poți înțelege greșit această abordare relațională

Te-ai săturat de cei care vor să sară în pat imediat, ori care abia ce te cunosc și vin cu propuneri sau viziuni despre viitor ce ar speria și cea mai optimistă și dornică de relație persoană. Deci slow dating sau a o lua ceva mai ușor la început de relație sau doar de poveste romantică (dacă nu v-ai asumat specific ce e între voi) sună chiar tentant. Dar și așa pot apărea capcane mentale sau tipare care să te saboteze în această nouă perspectivă relațională.

Nu este o preselecție

Slow dating nu înseamnă să mergi într-un ritm relațional lent cu cineva, să nu te grăbești, să ai răbdare să-l descoperi, dar în același timp să mai ieși cu alte persoane și să testezi alte povești. Slow dating nu înseamnă spațiu și pentru alți potențiali parteneri sau să ai vreme să te clarifici dacă relația sau tatonarea în care te afli deja merită timp și efort. Cu alte cuvinte, slow dating nu e o cracă de care să te prinzi dacă o alta pe care te afli deja cu mâna este șubredă.

Nu este suficient de atras

Cu siguranță vei putea evalua foarte bine gradul de atracție fizică, dar e important să nu pleci de la premisa ca în slow dating din start nu ești sau nu trebuie să fii foarte interesat. Aici este despre intenționalitate, nu despre indiferență.

Nu există progres

Ba există, doar că nu este foarte zgomotos, ceva wow, amplu. Ritmul e mai lent, dar nu stagnant. Există progres, doar că e mai conștient și mai puțin impulsiv. Slow dating presupune prezență, comunicare și claritate emoțională, de aceea nu va fi eficient pe termen mediu sau lung ca formă de evitare emoțională. Dacă celălalt practică asta va deveni evident pentru tine, dacă tu o faci, ei bine… răbdarea celui interesat de tine nu este nesfârșită.

Scânteie lipsă

Dacă este fără scânteie instant, nu merită? O viziune eronată despre relații și cum e sănătos ca ele să înceapă. Slow dating prioritizează compatibilitatea pe termen lung, nu doar atracția inițială. Chimia poate crește în timp, iar în dezvoltarea ei sunt implicați o mulțime de factori care nu au legătură în primă fază cu atracția fizică, ci cu una intelectuală, spirituală, interese care vă unesc etc.

E pentru indeciși

Cineva care la început de relație se mișcă încet, în mod clar nu știe ce vrea. Dacă aceasta este gândul care nu-ți dă pace și te face să nu privești prea încântată spre slow dating, până la urmă ce îți arată ție realitatea? Chiar nu știe ce vrea sau știe, dar nu vrea să se arunce cu capul înainte? Persoanele care practică slow dating tind să fie mai conștiente de nevoile și valorile lor. Iar ceea ce simți poate fi un foarte bun barometru pentru tine. În slow dating, o abordare sănătoasă la început de relație, simți calm, siguranță, vezi un progres. Dacă doar te folosește sau fuge de intimitate, angajament, simți confuzie, anxietate, experimentezi o mare lipsă de control.

Citește și:
Ignori problemele în cuplu? Cum îți transmite corpul că nu mai e indicat să faci asta

Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 105.8 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 84.56 RON Cumpără acum
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
8 filme care au fost nevoite să-și schimbe sfârșitul în ultimul moment
Lifestyle
8 filme care au fost nevoite să-și schimbe sfârșitul în ultimul moment
10 artiști care au dezvăluit că au scris piese despre alte vedete
Lifestyle
10 artiști care au dezvăluit că au scris piese despre alte vedete
Ignori problemele în cuplu? Cum îți transmite corpul că nu mai e indicat să faci asta
Lifestyle
Ignori problemele în cuplu? Cum îți transmite corpul că nu mai e indicat să faci asta
Simți că vă îndepărtați? Metode să eliminați distanța emoțională
Lifestyle
Simți că vă îndepărtați? Metode să eliminați distanța emoțională
ELLE Interviu: Herrlich Hosting – un ghid în arta de a găzdui evenimente estetice acasă
Lifestyle
ELLE Interviu: Herrlich Hosting – un ghid în arta de a găzdui evenimente estetice acasă
Probleme de relație care te fac să te gândești la despărțire, dar înainte e bine să le discuți cu partenerul
Lifestyle
Probleme de relație care te fac să te gândești la despărțire, dar înainte e bine să le discuți cu partenerul
Libertatea
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Antena 1
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Cum a arătat Bianca Giurcanu în rochia de mireasă: concurenta de la Survivor România s-a căsătorit în 2023
Cum a arătat Bianca Giurcanu în rochia de mireasă: concurenta de la Survivor România s-a căsătorit în 2023
Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia
Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia
Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena
Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
„Banii nu sunt la noi”. Dezvăluiri fără precedent din intimitatea familiei Roman. Catinca Zilahay a dat cărțile pe față și a spus tot! Ce s-a întâmplat cu moștenirea lăsată de Mioara Roman
„Banii nu sunt la noi”. Dezvăluiri fără precedent din intimitatea familiei Roman. Catinca Zilahay a dat cărțile pe față și a spus tot! Ce s-a întâmplat cu moștenirea lăsată de Mioara Roman
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
catine.ro
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Mai multe din lifestyle
Comportamente pe care le consideri condamnabile în cuplu, dar de fapt ar trebui să-ți analizezi propria abordare
Comportamente pe care le consideri condamnabile în cuplu, dar de fapt ar trebui să-ți analizezi propria abordare
Lifestyle

Aceste comportamente ale partenerului te rănesc și îl blamezi pe el. Ce lipsește? Să te uiți la propria persoană.

+ Mai multe
Drame apreciate de critici, dar care nu au atras atenția publicului, însă chiar merită să le vizionezi
Drame apreciate de critici, dar care nu au atras atenția publicului, însă chiar merită să le vizionezi
Lifestyle

Chiar dacă au primit laude de la critici, aceste drame au fost uitate de public.

+ Mai multe
Partenerul este mult prea grijuliu și asta te deranjează? Ce se ascunde în spatele comportamentului său aparent pozitiv
Partenerul este mult prea grijuliu și asta te deranjează? Ce se ascunde în spatele comportamentului său aparent pozitiv
Lifestyle

Cum ai eticheta un comportament foarte grijuliu? Iubire, dedicare? Atunci de ce reacția ta este una de furie și respingere?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

