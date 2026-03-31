Slow dating? Cum poți înțelege greșit această abordare relațională

Te-ai săturat de cei care vor să sară în pat imediat, ori care abia ce te cunosc și vin cu propuneri sau viziuni despre viitor ce ar speria și cea mai optimistă și dornică de relație persoană. Deci slow dating sau a o lua ceva mai ușor la început de relație sau doar de poveste romantică (dacă nu v-ai asumat specific ce e între voi) sună chiar tentant. Dar și așa pot apărea capcane mentale sau tipare care să te saboteze în această nouă perspectivă relațională.

Nu este o preselecție

Slow dating nu înseamnă să mergi într-un ritm relațional lent cu cineva, să nu te grăbești, să ai răbdare să-l descoperi, dar în același timp să mai ieși cu alte persoane și să testezi alte povești. Slow dating nu înseamnă spațiu și pentru alți potențiali parteneri sau să ai vreme să te clarifici dacă relația sau tatonarea în care te afli deja merită timp și efort. Cu alte cuvinte, slow dating nu e o cracă de care să te prinzi dacă o alta pe care te afli deja cu mâna este șubredă.

Nu este suficient de atras

Cu siguranță vei putea evalua foarte bine gradul de atracție fizică, dar e important să nu pleci de la premisa ca în slow dating din start nu ești sau nu trebuie să fii foarte interesat. Aici este despre intenționalitate, nu despre indiferență.

Nu există progres

Ba există, doar că nu este foarte zgomotos, ceva wow, amplu. Ritmul e mai lent, dar nu stagnant. Există progres, doar că e mai conștient și mai puțin impulsiv. Slow dating presupune prezență, comunicare și claritate emoțională, de aceea nu va fi eficient pe termen mediu sau lung ca formă de evitare emoțională. Dacă celălalt practică asta va deveni evident pentru tine, dacă tu o faci, ei bine… răbdarea celui interesat de tine nu este nesfârșită.

Scânteie lipsă

Dacă este fără scânteie instant, nu merită? O viziune eronată despre relații și cum e sănătos ca ele să înceapă. Slow dating prioritizează compatibilitatea pe termen lung, nu doar atracția inițială. Chimia poate crește în timp, iar în dezvoltarea ei sunt implicați o mulțime de factori care nu au legătură în primă fază cu atracția fizică, ci cu una intelectuală, spirituală, interese care vă unesc etc.

E pentru indeciși

Cineva care la început de relație se mișcă încet, în mod clar nu știe ce vrea. Dacă aceasta este gândul care nu-ți dă pace și te face să nu privești prea încântată spre slow dating, până la urmă ce îți arată ție realitatea? Chiar nu știe ce vrea sau știe, dar nu vrea să se arunce cu capul înainte? Persoanele care practică slow dating tind să fie mai conștiente de nevoile și valorile lor. Iar ceea ce simți poate fi un foarte bun barometru pentru tine. În slow dating, o abordare sănătoasă la început de relație, simți calm, siguranță, vezi un progres. Dacă doar te folosește sau fuge de intimitate, angajament, simți confuzie, anxietate, experimentezi o mare lipsă de control.

