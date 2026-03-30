Ignori problemele în cuplu? Cum îți transmite corpul că nu mai e indicat să faci asta

Strategia folosită până acum nu mai funcționează. Să-ți ignori problemele de cuplu are atât impact emoțional cât și fizic.

  de  Cristescu Catalina
Cum de ai ajuns să ignori problemele pe care le ai în cuplu? Poate că asta ai văzut în familie, acesta a fost modelul predat de părinții tăi în ceea ce privește conflictele în relație, iar tu l-ai recreat apoi în propria ta relație de cuplu. Ori așa ai crezut că îți alegi sănătos luptele, că nu are sens să discuți chiar orice problemă, eventual să amplifici ceva ce speri că va trece de la sine. Nu ai atras atenția deoarece te temeai de respingere, de despărțire, să nu fii judecată sau criticată? Să nu aibă partenerul o reacție nepotrivită, să se poarte (din nou) urât cu tine? Iar prin acest tipar nu ai ignorat doar problemele, te-ai ignorat și pe tine, emoțiile simțite, nevoile emoționale pe care le ai. Ce face mai departe corpul? Trage un semnal de alarmă. Căci atunci când ignori tensiuni sau dezechilibre într-o relație, corpul intră adesea într-o stare de stres cronic, și ceea ce nu procesezi emoțional începe să se exprime somatic.

Amorțeala…

… este atât emoțională, dar cumva și corporală. Te-ai detașat de tristețe, dezamăgire, neputință, sentimentul de singurătate, și uneori parcă ți-ai ieșit din corp. Nu mai simți nici pe negativ, nici pe pozitiv, pur și simplu nu-ți mai pasă cel puțin temporar. Este o manieră inconștientă de a-ți evita emoțiile.

Dureri de spate

Și nici nu e de mirare că apar din moment ce emoțional duci în spate atât de multe lucruri, duci probleme, poate chiar relația în sine. Responsabilitățile nu sunt împărțite echitabil în cuplul vostru, nici gradul de efort nu este similar sau nu este complementar de la situație la situație.

Amețeală, greață

Ești epuizată emoțional, iar corpul tău reacționează. Apoi întreabă-te ce anume nu mai suporți să înghiți dacă experimentezi și senzația de nod în gât? Ce situații din cuplul vostru au devenit intolerabile încât să simți greață în legătură cu ele? Simți și oboseală persistentă chiar și după somn aparent suficient ca durată? Ești mereu în gardă în relație, într-o vigilență constantă că s-ar putea întâmpla din nou ceva negativ și să nu te ia pe nepregătite? Ai o stare de încordare musculară ca și cum ești pregătită de luptă mereu?

Dureri de cap, iritabilitate…

… din situații care în mod normal nu ar fi constat în factori declanșatori? Există o disonanță între ceea ce trăiești și ceea ce îți permiți să recunoști că se petrece în viața ta de cuplu. Frustrarea, furia trebuie să iasă cumva afară și atunci motive mici devin mecanismul prin care îți eliberezi aceste emoții care îți dau senzația că mai ai puțin și explodezi de-a dreptul.

Problemele digestive

Balonare, reflux, sindrom de intestin iritabil reflectă legătură directă a axei intestin–creier. Ce semnalează ele? Anxietate relațională, disconfort de nedigerat în relație. Ai un autocontrol excesiv în care pur și simplu îți înghiți emoțiile, poate că înghiți și mâncare sau dulciuri pentru a te alina, și înghiți și conflictele pe care le ai cu partenerul.

Comportamente pe care le consideri condamnabile în cuplu, dar de fapt ar trebui să-ți analizezi propria abordare

