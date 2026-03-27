Aceste comportamente ale partenerului te rănesc și îl blamezi pe el. Ce lipsește? Să te uiți la propria persoană.

  Cristescu Catalina
Comportamente pe care le consideri condamnabile în cuplu, dar de fapt ar trebui să-ți analizezi propria abordare

Uneori oamenii au reacții disproporționate deoarece le-au fost activate răni emoționale vechi, ori momentul curent e unul foarte bun pentru a plăti o poliță, chiar dacă în contextul respectiv maniera în care tu te-ai raportat a fost una rezonabilă. Alteori e mai simplu să pui întreaga responsabilitate pe celălalt, să-l blamezi, să-i interpretezi vorbele, acțiunile, și să fie doar despre cât de rău este el, fără să privești lucid și la ceea ce ai făcut tu, la partea ta de responsabilitate.

Spune despre ceea ce simte

Ai venit în fața partenerului cu o problemă, o situație, o nemulțumire, iar în schimbul de idei partenerul îți transmite și cum se simte el, cum ajunge la el mesajul. Cerința ta? Să fie doar despre tine. Dar realitatea este că atunci când vorbim despre o dinamică în doi este despre amândoi, iar prin această cerință arăți că nu îți vezi partenerul.

Evită conflictul

Această evitare a partenerului poate fi o strategie sănătoasă atunci când miza este extrem de mică și practic își alege bătăliile. Poate fi un mijloc de protecție dacă ai avut o zi proastă și nu vrea să descarci pe el furia acumulată peste zi. Ori tot un mijloc de protecție când maniera în care te cerți e una nesănătoasă, în care ataci, rănești, critici foarte mult. Oare cum arată stilul tău de conflict? Intens, critic, presant? Uneori această evitare are legătură și cu procesarea celor discutate aprins. Îi oferi partenerului timp de procesare sau forțezi rezolvarea imediată?

Nu face suficient efort

Ceea ce condamni este lipsa de inițiativă, de implicare. I-ai comunicat clar ce înseamnă efort pentru tine? Ai așteptări implicite, neexprimate sau i-ai cerut cât se poate de specific? Ai cerut și apoi ai făcut în locul lui, adică nu respecți limita pe care ai impus-o chiar tu? Ai tendința să te supraîncarci și astfel să-ți hrănești orientarea spre control și pasivitatea partenerului? Nu uita și că acel efort se negociază, când, cum, adică o zonă de mijloc rezonabilă pentru amândoi.

Este prea lipicios sau prea gelos

Această gelozie are legătură cu reasigurări neoferite? Poate cu un comportament în care nu ții cont de ceea ce îl deranjează pe partener? Cât de în siguranță emoțional se simte partenerul în relația voastră? De ce are el nevoie ca să se simtă iubit? Ați discutat despre limbajele iubirii pentru fiecare? A fi foarte lipicios poate fi și consecința unor semnale mixte din partea ta, adică afecțiune urmată de retragere, în care nu există o constanță emoțională. Ori poate el este mult mai kinestezic decât tine.

Controlează prea mult

Și nu neapărat un control pe care să îl legăm de gelozie și cele discutate mai sus, ci un control suprapus peste viața voastră la modul general, traiul vostru de zi cu zi. Da, poate fi coping-ul lui antrenat zeci de ani, care acum să fie teribil de enervant, sau poate fi o reacție la inconstanță, la lipsa de predictibilitate. Te răzgândești des? Nu îți place să-ți faci planuri sau să prioritizezi lucruri? Există comportamente ambigue din partea ta? Ai stabilit limite clare sau lași loc de interpretări?

Partenerul este mult prea grijuliu și asta te deranjează? Ce se ascunde în spatele comportamentului său aparent pozitiv

