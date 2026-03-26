Partenerul este mult prea grijuliu și asta te deranjează? Ce se ascunde în spatele comportamentului său aparent pozitiv

Un comportament grijuliu poate fi, desigur, o formă de de grijă autentică în varianta ei sănătoasă. Partenerul dovedește empatie reală, dorința de a contribui la binele tău, îți respectă autonomia, nu te sufocă, nu vine cu așteptări ascunse, poți spune nu și acceptă asta fiind deschis mai departe către negociere. Dar grija excesivă e un ambalaj frumos colorat care ascunde alte aspecte ce trebuie reglate sau schimbate cu totul.

Teama de respingere

Dacă am grijă de tine, cum să mă mai părăsești? Dacă îți sunt util, te pun pe tine pe primul loc, cum ai putea spune lucruri urâte despre mine sau cum aș putea deveni invizibil pentru tine? Iată cât sunt de valoros atunci când îți rezolv orice problemă, chiar și înainte să îți dai seama că o ai. Practic grija aceasta devine un soi de monedă de schimb, iar reactivitatea partenerului este destul de mare și evidentă dacă nu se simte apreciat așa cum și-ar dori, poate cum și-a imaginat el. Caută constant recunoștință căci aceasta îl securizează în relație, evident, temporar.

Anxietate

Este campion la scenarii de tot felul. Cum rămâne fără loc de muncă, cum nu mai puteți plăti ratele și ajungeți pe stradă, cum se îmbolnăvește el sau te îmbolnăvești tu, aveți un accident grav care vă provoacă infirmitatea sau decesul. Scenariul se poate duce și în direcția geloziei. Grija excesivă este modalitatea prin care îndepărtează temporar anxietatea și nu mai este copleșit de îngrijorări. Până la următoarea catastrofizare, mai creativă ca ultima.

Tipul salvator

Îți minimizează autonomia, îți crește conștient sau inconștient dependența, intervine fără să îi ceri ajutor și te vede mult mai neputincioasă decât ești. Acest rol de salvator, Superman, va crea dezechilibre pe termen lung, căci indiferent cât de confortabil se simte din această postură, cum îi complimentează sentimentul de a fi valoros, eficient, descurcăreț, la un moment dat se va simți copleșit și nemulțumit că tu ai o contribuție redusă. Sau va deveni pentru tine o problemă acest tip de infantilizare.

Îi este dificil să se exprime…

… așa că face. Pentru el e foarte dificil să își arate vulnerabilitatea, să își expună emoțiile, să îți spună te iubesc, te apreciez, ești importantă pentru mine. Ca atare face multe lucruri pentru tine în timp ce evită discuțiile profunde, iar intimitatea este înlocuită de acțiuni. Grija manifestată prin fapte este strategia prin care construiește conexiune emoțională în relația cu tine.

Forma de control…

… e cea mai important de monitorizat și abordat, deoarece trece în latura întunecată real a dinamicii relaționale. Această grijă exagerată, control mascat, devine un instrument prin care să știe totul despre tine, să îți invadeze intimitatea, să îți dicteze alegerile, comportamentul, programul zilnic, relațiile de prietenie, relațiile familiale, parcursul profesional, practic fiecare aspect al vieții tale. Este o formă de manipulare în care el face totul pentru binele tău, și în care el știe mai bine decât tine ce este corect sau de ce anume ai nevoie.

